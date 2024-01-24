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Кайла Харрисон — Холли Холм, UFC 300, когда бой, Харрисон перешла в UFC, Дана Уайт, PFL, женские ММА

Деньги не решают. PFL пытается угнаться за UFC, но уже упустила одну из главных звёзд
Яхья Гасанов
Кайла Харрисон
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Кайла Харрисон сразу получила бой на UFC 300.

PFL давно позиционирует себя как один из лучших промоушенов мира. В последние годы они пытаются набрать больше оборотов и приблизиться к UFC. Отсюда приглашения звёздных Джейка Пола и Фрэнсиса Нганну, создание дивизиона Super Fight и, конечно же, покупка Bellator.

Но даже при объединении двух организаций у них не так много реально звёздных бойцов. Тот же Нганну в ММА не выступает с начала 2022 года и вообще больше посматривает в сторону бокса, а Джейку Полу лишь предстоит дебютировать в смешанных единоборствах. В Bellator есть Усман Нурмагомедов, Вадим Немков и Джонни Эблин. Но для широкой аудитории это не самые известные имена. Та же Крис Сайборг более известна за океаном и в этом плане кажется более звёздным бойцом.

А теперь стало известно, что PFL лишилась ещё одной звезды — Кайлы Харрисон. Безусловно, женские единоборства не настолько развиты, но Харрисон действительно один из знаковых бойцов для лиги. Даже в презентациях дивизиона Super Fight имя Кайлы упоминалось регулярно. Её также планировали привлечь к участию на турнире чемпионов PFL против чемпионов Bellator и свести с Крис Сайборг, при том, что сейчас Харрисон не владеет поясом. Теперь всего этого не будет, потому что прославленная дзюдоистка подписана в UFC, о чём торжественно объявил Дана Уайт.

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С репутационной точки зрения этот удар для PFL значимее, чем кажется на первый взгляд.

Во-первых, это звоночек о том, что как минимум на данном этапе лига не может полноценно тягаться с UFC даже при многомиллионных вложениях. Харрисон захотелось биться с лучшими бойцами мира, а они, как мы знаем, сосредоточены преимущественно в UFC.

Во-вторых, в скором времени следом могут потянуться и другие. Например, Крис Сайборг, безусловно, главная звезда в женских весах Bellator, уже публично просит Дану Уайта организовать реванш с Амандой Нуньес, и мы понимаем, что в UFC не пойдут ни на какие коллаборации, а значит, такой бой может состояться только на их территории.

Крис Сайборг

Крис Сайборг

Фото: Cooper Neill/Getty Images

С медийной точки зрения UFC бьёт прямо в цель, подписав Харрисон. Ей 33, она в состоянии выдать ещё два-три сильных года, она двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, причём она единственная американка (среди мужчин и среди женщин), добившаяся этого, так что уже только это делает её звездой для главного рынка UFC — США. В смешанных единоборствах Харрисон тоже обладает хорошим бэкграундом, она дважды становилась чемпионкой PFL. А UFC не так давно лишилась Аманды Нуньес, а значит, нужно новое лицо для женских дивизионов. Харрисон на эту роль подходит.

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Неслучайно Кайлу тут же отправили на юбилейный турнир UFC 300, который пройдёт 14 апреля, где противостоять ей будет небезызвестная Холли Холм. И вполне вероятно, что победа выведет Харрисон на титульный бой. По схожему пути в своё время проследовал Майкл Чендлер.

Кайла Харрисон

Кайла Харрисон

Фото: Los Angeles Daily News via Getty Images

Вопрос по этому переходу лишь один. И он же одновременно главная интрига — как Харрисон уложится в легчайший вес, где и должен пройти бой с Холм? В PFL Кайла выступала в лёгком весе, то есть до 70 кг, а в дзюдо и вовсе боролась в весе до 78 кг. Сейчас ей предстоит непростой челлендж — согнать в легчайший вес, до 61 кг. Даже не полулёгкий, который в UFC закрыли.

Пока сложно представить, как Харрисон уложится в лимит, но переход в UFC кажется правильным.

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