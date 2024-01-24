Деньги не решают. PFL пытается угнаться за UFC, но уже упустила одну из главных звёзд

PFL давно позиционирует себя как один из лучших промоушенов мира. В последние годы они пытаются набрать больше оборотов и приблизиться к UFC. Отсюда приглашения звёздных Джейка Пола и Фрэнсиса Нганну, создание дивизиона Super Fight и, конечно же, покупка Bellator.

Но даже при объединении двух организаций у них не так много реально звёздных бойцов. Тот же Нганну в ММА не выступает с начала 2022 года и вообще больше посматривает в сторону бокса, а Джейку Полу лишь предстоит дебютировать в смешанных единоборствах. В Bellator есть Усман Нурмагомедов, Вадим Немков и Джонни Эблин. Но для широкой аудитории это не самые известные имена. Та же Крис Сайборг более известна за океаном и в этом плане кажется более звёздным бойцом.

А теперь стало известно, что PFL лишилась ещё одной звезды — Кайлы Харрисон. Безусловно, женские единоборства не настолько развиты, но Харрисон действительно один из знаковых бойцов для лиги. Даже в презентациях дивизиона Super Fight имя Кайлы упоминалось регулярно. Её также планировали привлечь к участию на турнире чемпионов PFL против чемпионов Bellator и свести с Крис Сайборг, при том, что сейчас Харрисон не владеет поясом. Теперь всего этого не будет, потому что прославленная дзюдоистка подписана в UFC, о чём торжественно объявил Дана Уайт.

С репутационной точки зрения этот удар для PFL значимее, чем кажется на первый взгляд.

Во-первых, это звоночек о том, что как минимум на данном этапе лига не может полноценно тягаться с UFC даже при многомиллионных вложениях. Харрисон захотелось биться с лучшими бойцами мира, а они, как мы знаем, сосредоточены преимущественно в UFC.

Во-вторых, в скором времени следом могут потянуться и другие. Например, Крис Сайборг, безусловно, главная звезда в женских весах Bellator, уже публично просит Дану Уайта организовать реванш с Амандой Нуньес, и мы понимаем, что в UFC не пойдут ни на какие коллаборации, а значит, такой бой может состояться только на их территории.

Крис Сайборг Фото: Cooper Neill/Getty Images

С медийной точки зрения UFC бьёт прямо в цель, подписав Харрисон. Ей 33, она в состоянии выдать ещё два-три сильных года, она двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, причём она единственная американка (среди мужчин и среди женщин), добившаяся этого, так что уже только это делает её звездой для главного рынка UFC — США. В смешанных единоборствах Харрисон тоже обладает хорошим бэкграундом, она дважды становилась чемпионкой PFL. А UFC не так давно лишилась Аманды Нуньес, а значит, нужно новое лицо для женских дивизионов. Харрисон на эту роль подходит.

Неслучайно Кайлу тут же отправили на юбилейный турнир UFC 300, который пройдёт 14 апреля, где противостоять ей будет небезызвестная Холли Холм. И вполне вероятно, что победа выведет Харрисон на титульный бой. По схожему пути в своё время проследовал Майкл Чендлер.

Кайла Харрисон Фото: Los Angeles Daily News via Getty Images

Вопрос по этому переходу лишь один. И он же одновременно главная интрига — как Харрисон уложится в легчайший вес, где и должен пройти бой с Холм? В PFL Кайла выступала в лёгком весе, то есть до 70 кг, а в дзюдо и вовсе боролась в весе до 78 кг. Сейчас ей предстоит непростой челлендж — согнать в легчайший вес, до 61 кг. Даже не полулёгкий, который в UFC закрыли.

Пока сложно представить, как Харрисон уложится в лимит, но переход в UFC кажется правильным.