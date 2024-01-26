На чемпиона России по боксу напали в Челябинске. Изучаем подробности происшествия

В последнее время мир единоборств часто потрясают печальные новости. И теперь они пришли из любительского бокса. Накануне на чемпиона России по боксу Андрея Стоцкого было совершено нападение. Правда, история получилась довольно запутанной, поскольку на протяжении всего дня поступала очень разная информация. «Чемпионат» собрал все самые актуальные новости об инциденте, чтобы сформировать полную картину случившегося.

Первая информация о происшествии появилась в телеграм-канале SHOT. И новости выглядели пугающе. Согласно появившимся новостям, на Андрея Стоцкого напали ночью. Около полуночи он бегал в районе стадиона «Восход», когда к нему подъехала машина. Из неё вышли несколько человек, после чего началась словесная перепалка. В итоге нападавшие открыли стрельбу из травматического пистолета. По появившейся информации, 28-летний боксёр получил очень серьёзные повреждения.

Правда, позже эту информацию опровергли в Федерации бокса Челябинской области. В социальных сетях было опубликовано официальное заявление: «Этой ночью в Челябинске на Андрея Стоцкого было совершено нападение. Сейчас он находится в больнице с незначительными повреждениями ноги. Здоровью спортсмена ничего не угрожает. После консультации с врачами у Андрея запланирован выезд на тренировочные мероприятия в составе сборной команды Челябинской области по боксу. Спортсмен должен восстановить силы и провести несколько недель в Приэльбрусье, набирая спортивную форму на предстоящий сезон. Мы желаем Андрею скорейшего возвращения к тренировочному процессу».

Андрей Стоцкий Фото: Федерация бокса России

Но на этом информация не закончилась. В разговоре с «Матч ТВ» председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов рассказал, что боксёр всё-таки попал в реанимацию: «Андрей сейчас находится в реанимации, состояние стабильно тяжёлое, но всё должно быть нормально. Пока выясняют, что произошло, точной информации о нападавших нет. Челябинск — город непростой, но развитие истории, выяснение обстоятельств точно будет».

Хочется верить, что ситуация завершится благополучно, а Стоцкий вернётся в ринг и продолжить радовать болельщиков своими выступлениями. У Андрея в послужном списке много достижений, в 2012 году он становился чемпионом мира среди молодёжи, в 2021-м стал чемпионом России. В любительской карьере Андрей провёл 53 боя, в 40 из которых одержал победы. В профессиональной карьере его рекорд – 4-0. И хочется надеяться, что главные победы Стоцкого ещё впереди.