Словак повторил ошибку Волкановски. Бибулатов снёс соперника красивым лоу-киком

26 января в Грозном состоялся турнир ACA 169, порадовавший фанатов смешанных единоборств большим количеством ярких поединков. Особенные ожидания вызывал главный бой, в котором сошлись Магомед Бибулатов и Томаш Дэк. Оба находились на пределе мотивации, поскольку на кону стояло попадание в финал Гран-при в легчайшем весе. Стоит отметить, что словак принял поединок на коротком уведомлении, заменив травмированного Олега Борисова.

Бибулатов выглядел фаворитом этого противостояния. И статистически он выглядит очень крепким бойцом. В смешанных единоборствах Магомед оформил 20 побед при трёх поражениях. Были в карьере Бибулатова и выступления в UFC. Но против него в октагон вышел очень опытный Дэк. У словака в активе 36 профессиональных поединков. Томаш оформил 23 победы, также на его счету 12 поражений и одна ничья. В последнем поединке в ACA Дэк победил Нашхо Галаева техническим сабмишеном во втором раунде. Он получил место в Гран-при совершенно неожиданно, но намеревался воспользоваться представившимся шансом на максимум.

С самого начала поединка Магомед попытался поработать в стойке. Но Дэк решил ответить борьбой. Он является опытным грэпплером, поэтому рассчитывал воспользоваться своими сильными сторонами. Однако перевести дело в партер так и не получилось. Бибулатов классно держал дистанцию, контролировал ситуацию. А затем начал раз за разом точно доставать соперника точными атаками. И всё-таки словак несколько раз отвечал очень опасно. В одном из моментов Дэк допустил ошибку, а Магомед отправил его на настил. Бибулатов занял позицию сверху и начал разбивать соперника «на земле». Россиянин даже смог забрать спину и попытался провести удушающий приём. Но финишировать соперника не получилось, прозвучал гонг.

Во втором раунде Дэк вновь попытался пойти в борьбу. Он почувствовал, что единственный шанс в этом поединке можно найти именно в партере. Магомед же не позволил перевести дело на настил, продолжил работать первым номером. Он начал работать сериями, набрасывать очень увесистые удары по сопернику. В итоге Бибулатов чуть не пропустил роковой приём. Дэк поднял россиянина и бросил на канвас. Благо получилось сгруппироваться, не упасть на голову. Немного пугало и то, что Магомед постоянно отбивал икроножную мышцу, будто испытывал серьёзный дискомфорт.

В третьем раунде Дэк начал очень активно идти на россиянина. А на экваторе второй минуты прижал Магомеда к сетке и попытался перевести. Правда, Бибулатов очень легко развернулся, перехватил инициативу. А затем вернулся в стойке и начал выбрасывать очень неожиданные удары. Все попытки Томаша увести дело в партер заканчивались неудачей. А затем Магомед выбросил страшнейший по силе лоу-кик, после которого Дэк просто рухнул на канвас. Добивание было лишь делом техники.

Бибулатов одержал важнейшую победу, после которой он пробивается в финал Гран-при. Магомед закономерно оказался сильнее Дэка, поскольку на протяжении всего боя владел инициативой. Но при этом бойцу из Словакии стоит отдать должное. Томаш вышел на коротком уведомлении, узнав о поединке лишь за 11 дней. Прямо как Александр Волкановски перед боем с Исламом Махачевым на UFC 294. Но при этом Дэк выглядел очень неплохо, статистом не был.