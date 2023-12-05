«Будет слишком российский вес». В UFC не хотят подписывать нашего топового бойца

В июне этого года одна из главных звёзд российских ММА Эдуард Вартанян разнёс в финале Гран-при АСА в лёгком весе Артёма Резникова и выиграл главный приз в $ 1 млн. После этого боец оказался на перепутье. Контракт с АСА истёк, но при этом в лиге очень хотели сохранить его в ростере, даже предложили небывалый $ 1 млн за три боя.

Сумма была очень соблазнительной, это гораздо больше, чем Вартанян может получить в любом другом промоушене. Сам Эдуард объяснил, что будет себя корить, если не попробует пробиться в UFC, так что отправился в США, отказавшись от предложения АСА. В начале ноября он прибыл в Лас-Вегас и с тех пор находится там и тренируется в ожидании шанса.

Сразу стало понятно, что просто так подписывать с Вартаняном контракт в лучшем промоушене мира не собираются, поэтому он решил идти другим путём — Эдуард готов выйти на замену в любом бою даже не в своей весовой категории. Достойно уважения.

Однако на данный момент дела Вартаняна с переходом в UFC не ладятся. В минувшие выходные он был на турнире в Остине, поддерживал своего товарища Армана Царукяна, и, разумеется, вопрос о контракте снова возник.

Эдуард был предельно честен: «Я здесь, я готов выйти. Но не хотят подписывать со мной контракт. Всё моё прошлое в России здесь не играет никакой роли. Шансы на подписание оцениваю в 10%. Никаких финансовых условий у меня нет, меня даже на контракт новичка не хотят подписывать. Здесь всё упирается в матчмейкера — Шона Шелби. Ему много менеджеров, много бойцов звонили. Он уже, наверное, устал слушать за меня. Ты знаешь, от какого огромного контракта я отказался в АСА для того, чтобы прочувствовать эту атмосферу, подраться здесь. По сути, это был самый большой контракт в истории АСА. Они приняли все мои условия. Мы с Асланбеком Бадаевым даже прикалывались, что мне под конец свинью подложили. Я мог уйти, сказав: «А, вы мои условия не приняли». А тут они всё приняли, показав отношение ко мне. И всё равно я выбрал приехать сюда — чтобы в душе меня не корило от того, что не попробовал. Я приехал, я здесь нахожусь, готов выйти на замену в 77 кг. Уже думаю, что и в 84 кг готов выйти на замену. Но здесь совсем всё по-другому. Планирую быть в Америке до февраля. Просмотрел, какие будут турниры. Всё это будет в Лас-Вегасе. А я как раз тренируюсь в Лас-Вегасе — и буду готов выйти».

Желание Вартаняна пробиться в UFC любым способом очень подкупает. На сегодня это, пожалуй, один из лучших легковесов в России и точно лучший среди свободных агентов. При этом он вообще не смотрит на сумму возможного контракта и просто готов выйти в любом поединке. А вот проблемы с Шоном Шелби у российских бойцов возникают уже не в первый раз. Ринат Фахретдинов тоже как-то обмолвился, что матчмейкер был против его подписания, но там инициативу проявил Дана Уайт.

В случае с Вартаняном всё сложнее. Возможно, было бы иначе, если бы он провёл бой в зарубежной лиге. Желательно в той, которую активно отслеживает UFC — Cage Warriors, LFA. Но Эдуарду уже 32 года, у него нет столько времени, поэтому он ищет короткий путь и абсолютно прав. Вартанян честно говорит, что не пойдёт на бои где-то на стороне и просто будет ждать своего шанса.

Интересную версию выдвинул Камил Гаджиев. Он считает, что в UFC не хотят делать дивизион слишком российским: «Жалко, потому что он бы как раз таки лёгкий вес оживил, но теперь, когда в этом весе сразу два сильных бойца, прямо топа из постсоветского пространства, может быть, ещё один такой боец UFC и не нужен. Слишком российский, эсэнгэшный будет вес. С другой стороны, PFL объединилась с Bellator, грех упускать возможность заполучить к себе такого интересного парня, такого сильного бойца, как Эдик. Он ещё медийно развивается, аудитория большая, он бы притащил эту аудиторию за собой. Для меня это загадка. Теперь посмотрим, где продолжит карьеру».

Той же точки зрения придерживается спортивный директор «Нашего дела» Армен Гулян. Он выразил мнение, что именно потенциальная доминация бойцов из России может помешать приходу Вартаняна в UFC. Но, с другой стороны, потенциально в ближайшее время туда однозначно подпишут Усмана Нурмагомедова. Эдуард вряд ли был бы лишним.

По навыкам Вартанян — боец уровня топ-10 в лёгком весе, и он запросто это может подтвердить. Он отлично сбалансирован, отлично бьёт, уверенно себя чувствует в борьбе, а особенно в защите от неё, и постоянно развивается. Его бои зачастую интересные и яркие, а желание проявить себя в UFC добавит ему мотивации. Поэтому хочется верить, что Эдуард получит шанс в ближайшие месяцы. Тем более что в лёгком весе бои проходят достаточно часто.