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Магомедрасул Мутаев убит у подъезда, трагедия в Махачкале, подробности инцидента, смерть бойца, Абдулманап Нурмагомедов

Жуткая трагедия в Махачкале. Жизнь ученика Абдулманапа оборвалась в 20 лет
Сергей Сорокин
Магомедрасул Мутаев убит у подъезда
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Магомедрасул Мутаев должен был выступить на ближайшем турнире AMC Fight Nights.

Мир смешанных единоборств продолжают сотрясать трагические новости. К сожалению, большое количество инцидентов происходит именно в России. Накануне пришло печальное известие о том, что в 20 лет трагически прервалась жизнь воспитанника школы Абдулманапа Нурмагомедова – Магомедрасула Мутаева. Боец должен был выступить 23 февраля на турнире AMC Fight Nights. Но талантливый спортсмен погиб после нападения.

Трагические новости из мира единоборств поступают с пугающей частотой:
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Поздней ночью телеграм-канал Mash сообщил, что Магомедрасул был убит в центре Махачкалы. По данным источника, неизвестный подошёл к 20-летнему Мутаеву возле его дома и восемь раз выстрелил из пистолета. Спортсмен скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. На месте преступления моментально начали работу следователи и криминалисты. В городе был объявлен план «Перехват».

Это не первый инцидент, связанный с именем Мутаева. Стало известно, что на бойца ранее уже было совершено покушение – нападавший также стрелял из пистолета, но не попал по Магомеду. Теперь же злоумышленник смог довести задуманное до конца.

Магомедрасул Мутаев

Магомедрасул Мутаев

Фото: Из личного архива спортсмена

На происшествие уже отреагировала организация AMC Fight Nights, под знаменами которой и выступал Мутаев: «Ужасная трагедия! С глубоким сожалением сообщаем о преждевременном уходе из жизни молодого и перспективного атлета Магомедрасула Мутаева! За свои 20 лет Магомед успел оставить яркий след в мире единоборств, его светлый образ навсегда останется в наших сердцах. Соболезнуем семье и близким!»

Позже телеграм-канал SHOT поделился более подробной информацией о мотивах случившегося. По информации источника, по подозрению в убийстве бойца в Махачкале разыскивается 18-летний парень из села Коркмаскалы. Предполагаемым мотивом является месть. Мутаев с друзьями якобы около месяца назад избили 18-летнего парня и всячески издевались над ним.

Неделю назад мир единоборств едва не лишился Магомеда Зайналова:
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Мутаев – выходец из вольной борьбы. Он считался одним из самых ярких учеников отца Хабиба. В 2022 году стал серебряным призером турнира памяти Али Алиева в весе до 97 кг. В ММА Магомед успел провести только один бой, в котором легко снёс Эльгюна Юсибова на турнире AMC Fight Nights 122. Парню пророчили большое будущее в смешанных единоборствах. К сожалению, его жизнь трагически прервалась в 20 лет.

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