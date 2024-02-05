Теофимо защищает титул после «завершения карьеры», Ортис впервые бьётся за пояс. LIVE

На кону — звание чемпиона мира в первом полусреднем весе.

В ночь с 8 на 9 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене «Michelob Ultra Arena» состоится большой боксёрский вечер. Главным событием турнира станет поединок за звание чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBO и The Ring между Теофимо Лопесом и Джэмейном Ортисом.

Лопес ещё не так давно объявлял о завершении карьеры, но вернулся и признался, что это был пиар-ход. Теперь Теофимо будет защищать пояса в бою с Ортисом, для которого это будет первый поединок за звание чемпиона мира в карьере.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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