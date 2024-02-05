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Теофимо Лопес — Джэмейн Ортис, боксёрский турнир, дата и время боя, когда состоится бой, где смотреть, онлайн-трансляция

Теофимо защищает титул после «завершения карьеры», Ортис впервые бьётся за пояс. LIVE
Яхья Гасанов
Теофимо Лопес — Джэмейн Ортис
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На кону — звание чемпиона мира в первом полусреднем весе.

В ночь с 8 на 9 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене «Michelob Ultra Arena» состоится большой боксёрский вечер. Главным событием турнира станет поединок за звание чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBO и The Ring между Теофимо Лопесом и Джэмейном Ортисом.

Лопес ещё не так давно объявлял о завершении карьеры, но вернулся и признался, что это был пиар-ход. Теперь Теофимо будет защищать пояса в бою с Ортисом, для которого это будет первый поединок за звание чемпиона мира в карьере.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

В последнем поединке Лопес был в полном порядке
Обидчик Ломаченко — на высоте. Лопес деклассировал суперзвезду и готов стать абсолютом
Обидчик Ломаченко — на высоте. Лопес деклассировал суперзвезду и готов стать абсолютом

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Где смотреть турнир с боем Лопес — Ортис Дата и время боксёрского турнира с боем Лопес — Ортис Полный кард турнира с главным боем Лопес — Ортис
Live Яхья Гасанов

💪🏽В последнем бою Ортис вернулся на победную тропу

В сентябре прошлого года Джэмейн встречался с мексиканцем Антонио Мораном и победил единогласным решением судей по итогам десяти раундов. Это 17-я победа Ортиса в карьере.

12:08 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с боем Лопес — Ортис

Трансляция боксёрского вечера будет доступна на ESPN. В России турнир транслировать не будут. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой расскажет всё самое интересное.

12:06 Яхья Гасанов

😎 Лопес частенько задевает Джервонту Дэвиса

«Как ты думаешь, что попытается сделать «Танк», если будет драться со мной? Давить. Если он не будет давить на меня, то ему придётся боксировать со мной — а он не очень хорош в боксе. Он не боксёр, а люди этого не понимают. Он вырос в тренажёрном зале Headbangers в округе Колумбия, где они клали шину на пол, становились в центр и лупили по ней», — приводит слова Лопеса Boxing-social.

12:05 Яхья Гасанов

Дата и время боксёрского турнира с боем Лопес — Ортис

Боксёрский вечер состоится в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене «Michelob Ultra Arena» в ночь с 8 на 9 февраля. Начало запланировано на 5:00 по московскому времени.

12:03 Яхья Гасанов

😁Теофимо Лопес в июне завершал карьеру

После победы над Джошем Тэйлором Теофимо решил, что пора на покой: «Какое облегчение! Ушел на вершине. Спасибо боксу за потрясающую жизнь, которую он дал мне и моим любимым. Дважды величайший».

Потом Лопес решил вернуться и теперь снова будет биться.

12:02 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Лопес — Ортис

Теофимо Лопес — Джэмейн Ортис;
Кишон Дэвис — Хосе Педраса;
Джордж Акоста — Рене Тейес Хирон;
Абдулла Мейсон — Бенджамин Гурмент;
Хавьер Мартинес — Рауль Саломон;
Арт Баррера-младший — Майкл Порталес;
Алан Гарсия — Томас Орнелас.

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