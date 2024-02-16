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Бойцовский клуб РЕН ТВ: Джонсон – Тёрнер, Полозов – Коваленко, где смотреть, дата и время, онлайн-трансляция, лайв

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: «Я – русский» от Джонсона и «колхозный» бой Коваленко. LIVE
Сергей Сорокин
Кевин Джонсон/Святослав Коваленко
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Кевин проведёт первый поединок после получения российского гражданства.

Сегодня, 16 февраля, на московской волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». В соглавном событии вечера выступят бойцы поп-ММА Владимир Полозов и Святослав Коваленко. Они выдали яркую пресс-конференцию, а на взвешивании даже бросались курицей. В главном же поединке турнира 44-летнему Кевину Джонсону в октагоне будет противостоять 32-летний ирландец Шон Тёрнер. Соперники проведут поединок по правилам MMA в формате «4 раунда по 3 минуты». Этот бой станет первым для Джонсона после получения российского паспорта.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Кевин Владимирович проведёт свой первый бой под российским флагом:
«Я русский, мой город — Самара». Таким американцам не стыдно выдавать наш паспорт
«Я русский, мой город — Самара». Таким американцам не стыдно выдавать наш паспорт

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Где смотреть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Дата и время турнира с главным боем Джонсон – Тёрнер Полный кард турнира
Live Сергей Сорокин

🎶 Джонсон исполнил песню «Я русский» на тренировке

Американский профессиональный боксёр Кевин Джонсон, ранее получивший российское гражданство, исполнил песню «Я русский» певца Shaman на тренировке, видео со спортсменом завирусилось в Сети.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемп.FIGHTS / Бокс и ММА».

10:03 Сергей Сорокин

🤯 Джонсон отреагировал на критику от Тёрнера за получение российского гражданства

Американский профессиональный боксёр Кевин Джонсон, ранее получивший российское гражданство, ответил на критику от Шона Тёрнера.

Ранее Тёрнер раскритиковал Джонсона за то, что тот получил российское гражданство.

«Я русский. Очень смешно, очень забавно. Люблю называть это грязными разговорчиками. Моё отчество в честь президента России Владимира Путина. Мой город – Самара. Я выступаю на своей земле. Я собираюсь ему начистить морду и отправить в Ирландию», — сказал Кевин Джонсон на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

10:02 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.

10:02 Сергей Сорокин

❤️ «Более великого момента нельзя представить». Джонсон — о выступлении под флагом России

Американский профессиональный боксёр Кевин Джонсон, ранее получивший российское гражданство, высказался по поводу выступления под российским флагом.

«Это привилегия, это честь. Более великого момента нельзя и представить. Когда ты выходишь и представляешь страну. Так здорово быть частью этого, быть принятым. То, как относятся ко мне, это супертоп. Именно это я испытываю, когда буду представлять Россию», — сказал Кевин Джонсон на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

10:01 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с главным боем Джонсон – Тёрнер

Турнир пройдет 16 февраля на московской волейбольной арене «Динамо». Начало – в 21:00 по московскому времени. Старт главного карда – в 23:00 мск.

10:01 Сергей Сорокин

🔥 «Владимирович мне нравится гораздо больше». Кевин Джонсон может сменить фамилию

Американский профессиональный боксёр Кевин Джонсон, ранее получивший российское гражданство, рассказал, что может отказаться от своей фамилии.

«Да, я давно хотел сменить фамилию. Владимирович мне нравится гораздо больше, чем Джонсон», — приводит слова Джонсона ТАСС.

10:00 Сергей Сорокин

Полный кард турнира

  • Кевин Джонсон – Шон Тёрнер;
  • Владимир Полозов – Святослав Коваленко;
  • Максим Федоров – Сергей Романов;
  • Сергей Хрисанов – Марсель Ханов.
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