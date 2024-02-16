Кевин проведёт первый поединок после получения российского гражданства.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: «Я – русский» от Джонсона и «колхозный» бой Коваленко. LIVE

Сегодня, 16 февраля, на московской волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». В соглавном событии вечера выступят бойцы поп-ММА Владимир Полозов и Святослав Коваленко. Они выдали яркую пресс-конференцию, а на взвешивании даже бросались курицей. В главном же поединке турнира 44-летнему Кевину Джонсону в октагоне будет противостоять 32-летний ирландец Шон Тёрнер. Соперники проведут поединок по правилам MMA в формате «4 раунда по 3 минуты». Этот бой станет первым для Джонсона после получения российского паспорта.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.