Дебют Немкова в тяжах и битва претендентов на пояс Топурии. Топ-7 боёв недели

Новая спортивная неделя принесёт любителям единоборств немало ярких поединков. В первую очередь стоит отметить турнир «PFL против Bellator», где будет много интересных боёв, в том числе и для российской публики. Лига RCC порадует своих фанатов масштабным турниром в Тюмени, где в главном событии состоится поединок Ивана Штыркова и Вагаба Вагабова по кикбоксингу. Ну и, конечно, никуда без интересных боксёрских боёв. Представляем вашему вниманию топ-7 событий в мире единоборств на предстоящей неделе.

24 февраля. Вадим Немков – Бруно Каппелоцца

В Саудовской Аравии состоится турнир по смешанным единоборствам «PFL против Bellator», где запланировано противостояние чемпионов двух организаций. Для зрителей из России тоже будет интересный бой. Вадим Немков вполне мог участвовать в турнире как чемпион Bellator в полутяжёлом весе, но принял решение оставить пояс и уйти в тяжёлый вес. Дебют Немкова в новом дивизионе состоится как раз в Саудовской Аравии: ему предстоит поединок против экс-чемпиона PFL Бруно Каппелоццы. В случае победы Вадим точно получит громкий бой, и, возможно, его следующим соперником станет Райан Бейдер, которого он уже бил в полутяжёлом весе. Но сначала нужно пройти мощного Бруно Каппелоццу.

24 февраля. Такума Иноуэ – Джервин Анкахас

В Токио состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт титульный бой по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг). Младший брат легендарного японского боксёра Наоя Иноуэ – Такума Иноуэ – проведёт защиту пояса против филиппинца Джервина Анкахаса. К слову, в соглавном турнире зрители увидят титульный бой в этом же весе по версии WBC между Алехандро Сантьяго и Дзюнто Накатани. Вполне возможно, победители этих боёв проведут объединительный поединок сразу за два пояса.

Такума Иноуэ Фото: Matt Roberts/Getty Images

24 февраля. Райан Бейдер – Ренан Феррейра

В рамках турнира «PFL против Bellator» состоится поединок чемпионов организаций в тяжёлом весе. Обидчик Фёдора Емельяненко, печально известный нашим болельщикам Райан Бейдер встретится с обидчиком нашего же Дениса Гольцова Ренаном Феррейрой. В случае победы для Бейдера может открыться титульный поединок против Фрэнсиса Нганну. Тот, правда, пока не желает возвращаться в ММА, но бойцы PFL на это надеются. Однако есть и Немков, который жаждет поквитаться с Бейдером за два поражения своего наставника.

24 февраля. Иван Штырков – Вагаб Вагабов

24 февраля в Тюмени состоится турнир RCC 18. В главном событии турнира в клетке сойдутся Иван Штырков и Вагаб Вагабов. Интересно, что поединок пройдёт не по правилам смешанных единоборств, которые, наверное, были бы привычнее обоим бойцам, а по правилам кикбоксинга. Штырков продолжает осваивать этот вид спорта: недавно Уральский Халк выдал хороший бой против Владимира Минеева, хоть и уступил. Для Вагабова кикбоксинг тоже не является пустым звуком, в начале своей карьеры он часто выступал в этом виде спорта. Два топовых российский бойца зарубятся в стойке без борьбы и партера – что может быть интереснее?

24 февраля. Эдгар Берланга – Пэдрэйг Маккрори

В рамках вечера профессионального бокса в США состоится поединок двух непобеждённых боксёров, выступающих во втором среднем весе, где царствует Сауль Альварес. Топовый проспект Эдгар Берланга встретится с Пэдрэйгом Маккрори. Берланга набирает популярность, поднимается в рейтингах и находится в десятке сильнейших боксёров второго среднего веса во всех ведущих организациях. Яркая победа над небитым ирландцем позволит вновь обратить на себя внимание и, возможно, привлечь интерес в том числе и Канело.

Эдгар Берланга Фото: Rich Schultz/Getty Images

25 февраля. Яир Родригес – Брайан Ортега

В минувшие выходные в полулёгком дивизионе UFC появился новый король. Илия Топурия снёс доминирующего чемпиона Алекса Волкановски и занял трон. А это значит, что в дивизионе наступают изменения. В предстоящие выходные состоится поединок между вторым номером дивизиона Яиром Родригесом и четвёртым номером Брайаном Ортегой. И теперь этот поединок вполне может рассматриваться как претендентский. Кстати, на UFC в Мексике будет и другой крутой бой — Брэндон Морено встретится с Брэндоном Ройвалом.

25 февраля. Магомедрасул Гасанов – Ибрагим Магомедов

В Краснодаре состоится очередной турнир лиги ACA. Возглавит его титульный бой в среднем весе: Магомедрасул Гасанов в четвёртый раз будет защищать чемпионский пояс. В соперниках у него будет Ибрагим Магомедов, который набрал очень неплохой ход. Магомедов идёт на серии из пяти побед, четыре — нокаутом. Гасанов же и вовсе проигрывал в далёком 2015 году, с тех пор у него 14 побед подряд, и он намерен провести очередную успешную защиту титула.