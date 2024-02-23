AMC Fight Nights 123: Сибскана и Райзен устроят шоу! Футболисты выяснят отношения. LIVE

23 февраля в Москве пройдёт грандиозный турнир AMC Fight Nights 123, который порадует яркими противостояниями. В соглавном событии в клетке сойдутся суперзвёзды медиафутбола: Артём Райзен и Андрей Сибскана. У блогеров давний конфликт, который они решили закрыть в октагоне. А в главном событии вечера будут биться Магомед Сулумов и Александр Сарнавский. В их противостоянии на кону стоит чемпионский пояс организации в лёгком весе.

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