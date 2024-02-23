Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

AMC Fight Nights 123: Сибскана — Райзен, Сулумов — Сарнавский, где смотреть, кард, дата и время, онлайн-трансляция, лайв

AMC Fight Nights 123: Сибскана и Райзен устроят шоу! Футболисты выяснят отношения. LIVE
Сергей Сорокин
Сибскана — Райзен
Комментарии
Камил Гаджиев решил свести в клетке заклятых врагов.

23 февраля в Москве пройдёт грандиозный турнир AMC Fight Nights 123, который порадует яркими противостояниями. В соглавном событии в клетке сойдутся суперзвёзды медиафутбола: Артём Райзен и Андрей Сибскана. У блогеров давний конфликт, который они решили закрыть в октагоне. А в главном событии вечера будут биться Магомед Сулумов и Александр Сарнавский. В их противостоянии на кону стоит чемпионский пояс организации в лёгком весе.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Топовый промоутер разобрал по полочкам шансы наших парней в лучшей лиге на планете:
«Саша Емельяненко не пьёт. Главный вопрос: как давно?» Интервью с Камилом Гаджиевым
Эксклюзив
«Саша Емельяненко не пьёт. Главный вопрос: как давно?» Интервью с Камилом Гаджиевым

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Где смотреть турнир AMC Fight Nights 123 Дата и время турнира AMC Fight Nights 123 Главный кард турнира AMC Fight Nights 123
Live Сергей Сорокин

⚽️ Это не первый поединок медиафутболистов в клетке

Это уже не первый бой представителей медийного футбола. В декабре 2022 года в промоушене «Наше Дело» бились Георгий Тигиев и Олег Майами. Тогда певец сенсационно победил футболиста единогласным решением судей.

09:17 Сергей Сорокин

👑 Тумер Ондар и Анзор Чакаев тоже проведут титульный бой

Анзор Чакаев пока идет без поражений, а у Тумера Ондара серия из трех побед. Они сразятся за вакантный пояс организации в полулёгком весе.

09:05 Сергей Сорокин

🤯 Ради этого поединка Камил Гаджиев раскошелился на 10 миллионов

Ради этого поединка Камил Гаджиев раскошелился на 10 миллионов рублей (по пять каждому). А на пресс-конференции Сибскана заявил, что футболисты заработают за турнир больше, чем некоторые профессиональные бойцы, которые выступят в этом же карде.

09:04 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир AMC Fight Nights 123

Прямая трансляция всех поединков будет на телеканалах Udar и «Че!», она стартует с предварительного карда. Также «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

09:04 Сергей Сорокин

🚨 Поединок Райзена и Сибсканы пройдёт в интересном формате

Соперники проведут бой в формате пять раундов по две минуты. Поединок пройдет по необычным правилам – бить ногами можно только в четных раундах (втором и четвертом), весовая категория – до 76 кг.

09:03 Сергей Сорокин

Дата и время турнира AMC Fight Nights 123

Турнир AMC Fight Nights 123 состоится 23 февраля в Москве. Событие начнётся в 18:00 по московскому времени.

09:03 Сергей Сорокин

👀 Медиаклуб Broke Boys раскрыл зарплаты. Райзен там является президентом

Один из ведущих клубов Медиалиги Broke Boys раскрыл размер зарплат футболистов и тренерского штаба. Президенты команды — Дмитрий Егоров и Артём Кузьмин («Райзен») — записали видеоролик, в котором назвали конкретные цифры.

Так, самая большая зарплата у главного тренера Игоря Звездина, который недавно был признан лучшим тренером Медиалиги. Специалист получает 220 тыс. рублей в месяц.

Вторая по величине зарплата, 150 тыс. рублей, сразу у троих футболистов, которые являются лидерами команды. Это капитан и защитник Илья Давыдов, главный бомбардир Мазур и футболист сборной Ливии Бельга.

Третью по размеру зарплату, 130 тыс. рублей, получают восемь человек, среди которых помощник главного тренера, спортивный директор и даже экс-футболист из РПЛ Антон Соснин. Зарплаты остальных футболистов колеблются от 20–30 до 120 тыс. рублей в зависимости от авторитета, вклада в игру и медийную активность игроков.

При этом интересно, что закреплённых премиальных в команде нет. Они появляются только при победе в турнире.

09:01 Сергей Сорокин

Главный кард турнира AMC Fight Nights 123

  • Бабули Цолоев (2-0-0, Россия) – Николай Нестеров (2-1-0, Россия);
  • Тамерлан Ашаханов (7-5-0, Россия) – Андрей Василенко (2-0-0, Россия);
  • Анзор Чакаев (5-0, Россия) – Тумер Ондар (8-2, Россия);
  • Артём «Райзен» Кузьмин – Андрей «Сибскана» Алёшин;
  • Магомед Сулумов (10-2, Россия) – Александр Сарнавский (40-8, Россия).
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android