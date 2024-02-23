AMC Fight Nights 123: Сибскана и Райзен устроят шоу! Футболисты выяснят отношения. LIVE

23 февраля в Москве пройдёт грандиозный турнир AMC Fight Nights 123, который порадует яркими противостояниями. В соглавном событии в клетке сойдутся суперзвёзды медиафутбола: Артём Райзен и Андрей Сибскана. У блогеров давний конфликт, который они решили закрыть в октагоне. А в главном событии вечера будут биться Магомед Сулумов и Александр Сарнавский. В их противостоянии на кону стоит чемпионский пояс организации в лёгком весе.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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⚽️ Это не первый поединок медиафутболистов в клетке
Это уже не первый бой представителей медийного футбола. В декабре 2022 года в промоушене «Наше Дело» бились Георгий Тигиев и Олег Майами. Тогда певец сенсационно победил футболиста единогласным решением судей.
👑 Тумер Ондар и Анзор Чакаев тоже проведут титульный бой
Анзор Чакаев пока идет без поражений, а у Тумера Ондара серия из трех побед. Они сразятся за вакантный пояс организации в полулёгком весе.
🤯 Ради этого поединка Камил Гаджиев раскошелился на 10 миллионов
Ради этого поединка Камил Гаджиев раскошелился на 10 миллионов рублей (по пять каждому). А на пресс-конференции Сибскана заявил, что футболисты заработают за турнир больше, чем некоторые профессиональные бойцы, которые выступят в этом же карде.
Где смотреть турнир AMC Fight Nights 123
Прямая трансляция всех поединков будет на телеканалах Udar и «Че!», она стартует с предварительного карда. Также «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
🚨 Поединок Райзена и Сибсканы пройдёт в интересном формате
Соперники проведут бой в формате пять раундов по две минуты. Поединок пройдет по необычным правилам – бить ногами можно только в четных раундах (втором и четвертом), весовая категория – до 76 кг.
Дата и время турнира AMC Fight Nights 123
Турнир AMC Fight Nights 123 состоится 23 февраля в Москве. Событие начнётся в 18:00 по московскому времени.
👀 Медиаклуб Broke Boys раскрыл зарплаты. Райзен там является президентом
Один из ведущих клубов Медиалиги Broke Boys раскрыл размер зарплат футболистов и тренерского штаба. Президенты команды — Дмитрий Егоров и Артём Кузьмин («Райзен») — записали видеоролик, в котором назвали конкретные цифры.
Так, самая большая зарплата у главного тренера Игоря Звездина, который недавно был признан лучшим тренером Медиалиги. Специалист получает 220 тыс. рублей в месяц.
Вторая по величине зарплата, 150 тыс. рублей, сразу у троих футболистов, которые являются лидерами команды. Это капитан и защитник Илья Давыдов, главный бомбардир Мазур и футболист сборной Ливии Бельга.
Третью по размеру зарплату, 130 тыс. рублей, получают восемь человек, среди которых помощник главного тренера, спортивный директор и даже экс-футболист из РПЛ Антон Соснин. Зарплаты остальных футболистов колеблются от 20–30 до 120 тыс. рублей в зависимости от авторитета, вклада в игру и медийную активность игроков.
При этом интересно, что закреплённых премиальных в команде нет. Они появляются только при победе в турнире.
Главный кард турнира AMC Fight Nights 123
- Бабули Цолоев (2-0-0, Россия) – Николай Нестеров (2-1-0, Россия);
- Тамерлан Ашаханов (7-5-0, Россия) – Андрей Василенко (2-0-0, Россия);
- Анзор Чакаев (5-0, Россия) – Тумер Ондар (8-2, Россия);
- Артём «Райзен» Кузьмин – Андрей «Сибскана» Алёшин;
- Магомед Сулумов (10-2, Россия) – Александр Сарнавский (40-8, Россия).