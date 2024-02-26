В UFC новый Сехудо. Почему только Мокаев может спасти наилегчайший дивизион

В ночь на 3 марта в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC Fight Night 238, в рамках которого свой очередной поединок проведёт непобеждённый уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев. А его соперником станет седьмой номер рейтинга наилегчайшего веса Алекс Перес.

Для Мокаева это будет уже шестой поединок под эгидой UFC. В предыдущих пяти боях он не без проблем, но справился со всеми, а в четырёх случаях и вовсе финишировал оппонентов, заслужив своё место в топ-10 рейтинга. Потенциальная победа над Пересом станет не просто шансом подняться чуть выше. Благодаря успеху Мухаммад сможет устроить встряску всему дивизиону, который уже очень давно застаивается.

Мухаммад Мокаев Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Мокаев с самого начала заявлял о желании побить рекорд Джона Джонса и стать самым молодым чемпионом в истории UFC. Осталось 34 дня, и маловероятно, что Мухаммад добьётся этой цели, но со своей стороны он сделал максимум. После каждого боя Мокаев просил дать ему более сложного соперника, бросал вызовы в социальных сетях, выпрашивал себе бои с рейтинговыми оппонентами, но его игнорировали. Плюс была травма колена, из-за которой путь замедлился.

На данный момент в наилегчайшем дивизионе сложилась такая ситуация, что чемпиону Александру Пантоже просто не с кем защищать пояс. Если заглянуть в рейтинг, то в первой тройке там Брэндон Морено, Брэндон Ройвал и Амир Альбази. Первые двое подрались между собой, и победил Ройвал, но он уже дважды проиграл Пантоже, причём последнее поражение было в декабре прошлого года. Морено и вовсе трижды проигрывал Пантоже. А Альбази залетел в топ-3 после крайне спорной победы решением над Каем Кара-Франсом. К тому же Амир выбыл из-за травмы из претендентского поединка, так что, вероятно, он упустил свой шанс.

Бой Брэндона Морено и Брэндона Ройвала Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Четвёртый и пятый номера рейтинга Кай Кара-Франс и Матеус Николау идут после поражений и претендовать на титул объективно не могут. Манел Капе, занимающий шестую строчку, в последние два года чаще снимается с поединков, чем бьётся. На этом фоне Мокаев в случае уверенного финиша в бою с Пересом может влететь в топ-5 и стать главным претендентом.

Сейчас верхушка дивизиона передралась друг с другом, и почти любой поединок между бойцами с этих позиций – это реванш. Мухаммад станет свежей кровью, которая может перезапустить дивизион и расчистить образовавшийся застой.

В своё время в наилегчайшем весе уже были проблемы. Деметриус Джонсон с 2012 года уничтожал всех претендентов и провёл 11 защит титула. В UFC уже задумывались о том, чтобы закрыть дивизион, где и не пахло конкуренцией, но ситуацию спас Генри Сехудо, который в реванше сумел одолеть Могучего мышонка. Так к наилегчайшему весу снова стали проявлять интерес, получалось организовать новые бои с новыми претендентами, но очень быстро всё снова скатилось в реванши, дилогии, трилогии и даже квадрологии.

Для Мокаева это отличный шанс заявить о себе и попробовать пройти путь Сехудо. Сейчас лучшее время для чемпионства Мухаммада. Пантожа намерен защищать титул в начале мая на UFC 301. И соперником может стать Мокаев. Это намного интереснее очередного реванша чемпиона с Ройвалом.