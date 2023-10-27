«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Шовхал снова дерётся с травмой? Дацик ждёт своей минуты. LIVE

27 октября состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он соберёт ярких бойцов. Первыми сразятся Иван Емельяненко и Юрий Рябой. Брат Фёдора и Александра проведёт второй поединок на профессиональном уровне. Первый он завершил победой. Затем сойдутся Вячеслав Василевский и Максим Фёдоров. Следующими отношения будут выяснять Шовхал Чурчаев и Шамиль Галимов. А в главном событии вечера выступят Вячеслав Дацик и Пётр Романкевич.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🔥 Шовхал Чурчаев и Шамиль Галимов завершили поединок вничью
Поединок закономерно добрался до судейского решения. На протяжении всей дистанции предпочтительнее выглядел Шовхал. Но судьи увидели удачные действия и от Галимова. В итоге раздельным решением рефери бой завершился вничью.
⚔️ Шовхал Чурчаев – Шамиль Галимов. Третий раунд
Начали соперники с того, что сошлись лоб в лоб. А Галимов даже накричал на оппонента. А затем начался решающий раунд. Какую-то пассивность демонстрирует Шамиль. Под занавес третьего отрезка соперники решили порубиться. Но активничает именно Шовхал. А Галимов уходит и просто «вяжет».
⚔️ Шовхал Чурчаев – Шамиль Галимов. Второй раунд
Идёт Чурчаев вперёд. Перезагрузился он и готов биться до конца. Галимов работает вторым номером. Он является очень опытным в плане бокса. Складывается ощущение, что травма лишь подхлестнула Шовхала. Начинает буквально нестись он на соперника, размашистые удары выкидывает.
⚔️ Шовхал Чурчаев – Шамиль Галимов. Первый раунд
Галимов начинает намного активнее. Очень смело начинает он лезть вперёд. А Шовхал терпит и ждёт своего шанса. Заметно, что он ощущает какой-то дискомфорт, хромает на левую ногу.
🔥 Вячеслав Василевский победил Максима Фёдорова
Вячеслав Василевский победил Максима Фёдорова. Поединок продлился три раунда и завершился судейским решением. Все три рефери приняли сторону Василевского.
⚔️ Вячеслав Василевский – Макс Фёдоров. Третий раунд
Василевский работает очень хорошо. А Фёдоров решил пойти ва-банк. Он начинает буквально разбрасываться атаками. А публика начинает бесноваться. И Василевский даже переводит дело в партер. Забыл Вячеслав, что без этого действуют бойцы. Очень он хочет финишировать соперника. Какие же рубки сегодня получаются!
⚔️ Вячеслав Василевский – Макс Фёдоров. Второй раунд
Василевский продолжает загонять соперника в тупик. Но Фёдоров выбрасывает отдельные атаки очень опасно. Вячеслав увидел это и полез вперёд. И мощнейшим ударом отправил соперника на канвас. Есть нокдаун! Но Максим встаёт и продолжает терпеть. А у Василевского начинает заплывать глаз.
⚔️ Вячеслав Василевский – Макс Фёдоров. Первый раунд
Сходу начинает давить Василевский. И одним их первых ударов он буквально рассекает лицо соперника. Опытный Вячеслав зажимает оппонента. Тому остаётся лишь искать спасения в клинче. Под занавес раунда Фёдоров выкинул несколько точных попаданий.
🔥 Иван Емельяненко одержал вторую победу в MMA
Иван Емельяненко одержал вторую победу в MMA. Дело дошло до судейского решения. Судьи оценили эту ожесточённую рубку. В итоге победу отдали Ивану.
⚔️ Иван Емельяненко – Юрий Рябой. Третий раунд
В третьем раунде Емельяненко завладел инициативой. Он действительно мощно стартовал в этой трёхминутке. Но затем снова перехватил контроль над ситуацией Рябой. На последней минуте раунда началась настоящая рубка. Заканчивается этот яркий поединок!
⚔️ Иван Емельяненко – Юрий Рябой. Второй раунд
Емельяненко вновь начинает пропускать. Один удар за другим по нему залетают. А Рябой начинает чувствовать кураж и буквально несётся вперёд. Всё тяжелее становится Емельяненко. Иван пытается вязать и клинчевать. Кажется, что Рябой снова получил травму руки, как и в бою с Ильясом Якубовым.
⚔️ Иван Емельяненко – Юрий Рябой. Первый раунд
Сначала Емельяненко давил соперника. Но затем Рябой осмелел и пошёл вперёд. И он начал раз за разом попадать точно в цель. Иван даже поплыл. В итоге ему пришлось отходить, дистанцироваться. А затем по Юрию прошёл неприятный удар точно в глаз, после которого судье даже пришлось давать Рябому время для отдыха.
🔁 Василевский должен был драться с другим соперником
Изначально Василевскому должен был противостоять именно Ильяс Якубов. Но вместо этого соперник имеет большие проблемы с законом. Теперь в клетку выйдет Макс Фёдоров.
🔥 Турнир начинается! Всё внимание к октагону
Начинается турнир, который подарит очень яркие противостояния. Смотрим вместе!
💪 Чурчаев — о драке с Костой на UFC 294: пришлось атакуэйшен сделать
«Коста лещанул. Жаль, что в этот момент никто не снимал. Подошел пацан, что-то ему крикнул, я ему сказал: «Хамзат крэйзи», ему это не понравилось. Подошел, хотел нас ударить. Пришлось сперва атакуэйшен сделать. Ему это очень не понравилось, к охраннику подошел, что-то сказал, ходил несколько раз. Он подошел и хотел из нас кого-то ударить, но у него это не получилось», — сказал Чурчаев на пресс-конференции перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
🏋️ Дацик: сколько мне ещё нужно скинуть, чтобы меня стали называть спортсменом?
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик опубликовал пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу своего веса.
«Четыре года назад, когда я вышел из тюрьмы в 2019 году, я весил 167 кг! На данный момент уже больше года я не поднимаюсь выше 120 кг. Во время особо интенсивных тренировок, бывает, и до 116 кг вес падает. Те, кто называет меня жирным, может быть, и правы, но, так или иначе, я стараюсь. И мой нынешний вес — это моя большая победа над самим собой. Не всем быть обхимиченными качками или тощими красавцами — есть и такие, как я. А как вы считаете, сколько мне ещё нужно скинуть, чтобы меня стали называть спортсменом?» — написал Дацик.
⚖️ Дацик оказался тяжелее Романкевича на 13 кг
Вес Вячеслава составил 120,3 кг, а Петра – 107,4 кг.
🤮 «Это блевота». Штырков — про идею своего боя с Дациком
Популярный российский боец Иван Штырков несколькими месяцами ранее резко заявлял, что не заинтересован в проведении поединка с соотечественником Вячеславом Дациком.
«Идея моего боя с Дациком? Это блевота. А как вам идея моего боя с Александром Емельяненко? Ну и что, что Дацик нокаутировал Емельяненко. Я не хочу в это залазить. Если только так: Штырков и Дацик в 93 килограмма. А так это невозможно», — передал слова Штыркова корреспондент «Чемпионата».
🔥 Перед боем с Мондрагоном Дацик рассказал секрет своей силы
«Я видел форму Мондрагона, что он хорошо скинул. А в нашем возрасте и весе набрать такую форму проблематично. Понимаю, у него хороший фармаколог. Но меня в детстве уронили в чан с мухоморами, так что это не страшно», — сказал Дацик на пресс-конференции.
🔝 «Коля Валуев реально отдыхает». Дацик назвал самый важный поединок в карьере
Звёздный российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик рассказал, какой бой для него был самым важным в карьере.
«Когда я дрался против Бигфута, даже до подбородка не доставал. Там Коля Валуев реально отдыхает», — сказал Дацик на пресс-конференции.
😣 Друг Шовхала может оказаться за решёткой?
😡 Дауд Стхански: Вячеслав Дацик вызывает у меня негатив. Есть желание причинить боль
Известный российский боец на голых кулаках Дауд «Стхански» Кельбиханов высказался об именитом соотечественнике и ветеране смешанных единоборств Вячеславе Дацике.
«Вячеслав Дацик вызывает у меня негатив. Я не буду переключаться на его семью. Ни дети, ни близкие не в ответе за него. Но то, как он прожил свою жизнь… Вагаб Вагабов рассказывал, что Дацик пытал людей в тюрьме. Это не такой человек, с которым я стал бы общаться, руку пожать, сесть за один стол. Этот человека вызывает у меня негатив.
Поступит предложение выйти с ним на голых кулаках, вот это для меня отлично бы было. Несмотря на большую разницу в весе, я бы с ним подрался. Было бы желание причинить боль. В наше время сделать человеку что-то на улице чревато законом. И это справедливо. Но голые кулаки – это разрешение на убийство. И это было бы интересно», — сказал Дауд Кельбиханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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🥁 «Алексей очень хочет набить бубен Дацику». Хрюнов — о планах Олейника в России
Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал о планах экс-бойца UFC Алексея Олейника в России.
«В ответ, что он здесь будет делать, он мне сказал, что очень хочет набить бубен Дацику. И я думаю, что Алексей – очень большая величина в наших единоборствах», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
❌ Боец «Нашего Дела» Шарафутдинов рассказал, почему не станет драться с Дациком
Российский боец промоушена «Наше Дело» Дамил Шарафутдинов объяснил, почему не желает проводить поединок с соотечественником Вячеславом Дациком. По словам Шарафутдинова, с Дациком у него очень хорошие отношения и поэтому он не хотел бы, чтобы они становились соперниками друг для друга.
«Честно, я бы не хотел. К Славе я очень хорошо отношусь. Если я с ним за одним столом сижу, ем, пью, в баню хожу… Я не хочу делить с ним клетку, ринг. Всегда есть понимание – я выхожу драться, проливать кровь, выигрывать. И как ты можешь проливать кровь со своим другом? Но, если так придётся и Слава захочет, ему нужно будет денег заработать, я ему дам эту возможность», — сказал Шарафутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
🌠 Василевский рассказал, кого он считает «будущим российских ММА»
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался по поводу Романа Копылова.
«Новых имён в мировых и российских ММА не появляется? Ну почему не появляется? Ну вот Рома Копылов. Чем не новое имя? Шикарно идёт, всех побеждает, такой скромный русский парень. Я считаю, что это и есть будущее ММА.
Те люди, кто особо не говорит, не очень любит это делать, может, даже и не очень умеет. Наверное, это даже плюс. Он показывает искреннюю русскую душу. Русскую не в плане национальности, а то, что она наша – отечественная. Такая у него доброта, простота. То, что всегда ценилось, добро с кулаками. И показывает: можно выигрывать и без всякой грязи. Таких ребят надо больше в пример ставить и говорить, что это имя. К этому надо приковать внимание, а не к шелухе», — приводит слова Василевского Legalbet.
😂 Пауло Коста: технически я дрался на UFC 294 и победил трёх чеченцев
Бразильский боец UFC Пауло Коста, который должен был драться с Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 294, пошутил, что ему нужно отдать несколько побед за победу в драке с тремя чеченцами, когда он находился в зрительском зале в Абу-Даби, где проходил ивент.
«Знаете что? Технически я дрался на UFC 294. Я уже победил трёх чеченцев. Отдайте мне мои победы», — написал Коста в социальной сети X (ранее — Twitter).
😱 Чурчаев напал на Пауло Косту во время турнира UFC 294
👊 Штырков рассказал, сколько будет стоить его поединок с Дациком по правилам кулачки
Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков рассказал, сколько будет стоить его поединок с Вячеславом Дациком по правилам кулачного боя.
«Напомню, что с Дациком были какие-то странные правила: три по три в клетке, босиком. Есть конкретные виды спорта – кулачка, ММА, кикбоксинг, бокс – там и нужно развиваться. Мне без разницы, с кем драться, Дацик или не Дацик. Вопрос гонорара.
Если бой с Минеевым состоится и я получу желаемую и оговорённую сумму, то ценник в кулачке автоматически вырастет. Думаю, что стоимость будет от 13 млн рублей за бой», – приводит слова Штыркова Metaratings.
Где смотреть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
🦁 В последнем поединке Дацик был безжалостен
В своём последнем бою Вячеслав Дацик оказался сильнее британца Оли Томпсона на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В первом раунде судья остановил бой и зафиксировал победу Дацика в результате технического нокаута.
Когда пройдёт турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 27 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Поединки стартуют в 23:00 по московскому времени.
💪 Дацик — о Романкевиче: самый сильный лоу-кикер, хорошо бьёт левый боковой и левый крюк
Российский боец Вячеслав Дацик высказался о своём ближайшем сопернике — Петре Романкевиче. Напомним, Дацик и Романкевич встретятся 27 октября на турнире по ММА в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Поединок Дацика и Романкевича пройдёт в формате «три раунда по три минуты».
«Самый сильный лоу-кикер. Очень хорошо бьёт левый боковой, сильный левый крюк. Поэтому тренеры меня мучают, чтобы я держал защиту, чтобы не принимал все на калган, как я люблю. Ну, надеюсь, я не забуду про защиту — а если приму удар на калган, то мой калган выдержит», — приводит слова Дацика «РЕН ТВ».
Полный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
- Вячеслав Дацик – Пётр Романкевич;
- Шовхал Чурчаев – Шамиль Галимов;
- Вячеслав Василевский – Макс Фёдоров;
- Иван Емельяненко – Юрий Рябой.