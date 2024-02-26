Малыхин — настоящая машина для финишей. Чем так хорош Анатолий?

1 марта в Катаре состоится турнир ONE 166. Конечно, российским любителям смешанных единоборств будет интересен главный поединок вечера, в котором встретятся чемпион организации в среднем весе Ренье де Риддер и чемпион в полутяжёлом и тяжёлом дивизионах Анатолий Малыхин. На кону стоит пояс де Риддера, и в случае победы Малыхин станет тройным чемпионом ONE.

Уникальность этого потенциального достижения соответствует и уникальности Малыхина как спортсмена. Устрашающий российский финишёр начал спортивную карьеру в пятом классе, когда дедушка отвёл его в секцию вольной борьбы. Именно в этом виде спорта Анатолий достиг первых серьёзных успехов: становился призёром первенств России по юношам и юниорам, а потом выиграл бронзу на взрослом чемпионате России.

После вольной борьбы Малыхин увлёкся грэпплингом, выиграл чемпионат Европы, после чего планомерно ушёл в смешанные единоборства. В профессионалах он дебютировал в 2016 году, однако при этом совмещал карьеру с любительскими выступлениями. Более того, в 2017 году Малыхин выиграл чемпионат России, а затем и чемпионат мира по любителям.

Анатолий Малыхин Фото: Из личного архива Анатолия Малыхина

Отличная борцовская база, навыки в грэпплинге и огромная физическая мощь в совокупности сделали из Малыхина настоящую машину. Анатолий с первых же секунд своих поединков напирал на соперника, проходил в ноги и совершал красивый бросок, а если оппонент оказывался под Малыхиным в партере, то это был билет в один конец – к сдаче. Гранд-энд-паунд россиянина и его умения выходить на сабмишены позволяли довольно быстро разбираться с соперниками. Шесть стартовых поединков закончились для соперников Анатолия в первом раунде – мощнейший показатель.

Во время пандемии Малыхин долгое время был без боёв, но в 2021 году подписал контракт с ONE, где и выступает до сих пор. Сам Анатолий признавался, что во время длительного простоя значительно подтянул ударную технику, работая над боксом, и уже в ONE россиянин продемонстрировал свои навыки. Если с Алешандре Мачадо Малыхин разобрался по старинке, переведя соперника в партер и там обрушив шквал добивающих ударов, то вот чемпион мира по греко-римской борьбе Амир Алиакбари прочувствовал на себе тяжесть кулаков Сладкого.

Малыхин брутально нокаутировал иранца, а следом наглухо вырубил и Кирилла Грищенко, завоевав свой первый временный пояс в организации. Такая же участь постигла и Ренье де Риддера: Малыхин в доминирующем стиле разобрался с голландцем, забрав у того титул чемпиона.

Насмотревшись на все эти нокауты от Малыхина, Арджан Бхуллар, обладатель пояса в тяжёлом весе, всячески избегал поединка с россиянином, а когда всё же бой состоялся, бегал от Анатолия уже по рингу, несколько раз откровенно выползая за канаты. Итог один – Малыхин удосрочил соперника и забрал второй полноценный пояс.

Анатолий набрал фантастическую форму, и с ним крайне тяжело конкурировать. Россиянин постоянно оказывает давление, в любую секунду может пройти в ноги и сделать бросок даже из самых сложных положений за счёт физической мощи. В партере Малыхин неудержим, подняться из-под россиянина практически никому не удаётся. Вдобавок к этому у Анатолия есть нокаутирующая мощь в руках и хорошая работа в стойке.

Двойной чемпион One идёт за уникальным достижением – за третьим чемпионским поясом.

«В первую очередь план сейчас — посмотреть, как будет уходить вес и как я буду чувствовать себя в 93 кг. Если вес уйдёт хорошо и если я буду чувствовать себя хорошо, то буду защищать все пояса. Чем больше боёв, тем лучше для меня. Всё просто — я люблю драться», — приводит слова Малыхина пресс-служба ONE.

Самый главный вопрос действительно заключается в том, как Малыхин сумеет согнать вес и в каком состоянии будет находиться. Де Риддера он уже нокаутировал и точно знает, что нужно делать в бою с голландцем. Если Анатолий без проблем сделает вес и у него не будет никаких осложнений, то нет сомнений, что уникальному достижению россиянина – быть.