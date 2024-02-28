«Сделаю то, что не смог Пакьяо». Следующий бой Тима Цзю — билет в элиту мирового бокса

В конце 2023 года Тимофей Цзю пришёл к одной из своих главных целей — стал чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO. Причём для этого не понадобилось биться с обладателем титула. Цзю просто повысили из временного чемпиона в постоянные.

Однако это достижение не стало пропуском в элиту, так как в резюме Тима по-прежнему сильно не хватает действительно больших имён. Есть разве что бывший чемпион Тони Харрисон, который расстался с поясом ещё в 2019 году. С огромной натяжкой сюда можно отнести Брайана Мендосу, чьё высшее достижение это временный титул, и Карлоса Окампо, в своё время достигшего лишь статуса претендента на чемпионство.

Тимофей Цзю Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Второй момент — почти все бои Цзю-младшего проходили в Австралии. Да, он там звезда, но при всём уважении к этой стране она не является столицей мирового бокса. Из-за этого Тимофея практически не знают в США, а это, в свою очередь, влияет на доходы промоутеров, которые устраивают бои. В карьере Тима всего 1 из 24 поединков прошёл в США. Катастрофически мало для чемпиона мира. Отчасти поэтому бой с Чарло так и не состоялся — просто к Цзю для начала надо поднять интерес публики.

Исправить ситуацию поможет поединок с Китом Турманом, который состоится 30 марта в Лас-Вегасе. Это отличная кандидатура, чтобы стать более узнаваемой фигурой в мировом боксе. Во-первых, у Турмана регалий в разы больше, чем у всех предыдущих соперников Цзю вместе взятых. Кита все знают, он в своё время признавался самым перспективным боксёром года (2012) и был чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC и WBA Super. Кроме того, в карьере Турмана есть бои с такими соперниками, как Карлос Кинтана, Хулио Диас, Шон Портер, Дэнни Гарсия и Мэнни Пакьяо. К слову, поражение от легендарного филиппинца сейчас единственное в карьере Кита. Боец с таким послужным списком может стать украшением резюме Тимофея.

Немаловажно и то, что бой Цзю — Турман возглавит первый платный турнир промоутерской компании PBC в рамках новой сделки с Amazon. Это тоже намёк на то, что в Цзю верят и готовы дать ему шанс громко заявить о себе.

Кит Турман Фото: Joe Buglewicz/Getty Images

Боксёры уже активно подогревают интерес к поединку, была пресс-конференция, где Турман почему-то назвал Цзю «мексиканцем», а тот посоветовал Киту сохранить энергию для ринга и сравнил трэш-ток оппонента с тявканьем чихуахуа. При этом Тимофей отдаёт себе отчёт в том, что этот поединок станет для него отличной возможностью: «Переговоры длились месяцы, но я был терпелив. Сделка заключена, и я не мог мечтать о лучшем результате. Поеду в США, где произойдёт этот большой бой. Мне нравится драться в Австралии. Это была большая честь и прекрасное время. Но сейчас я рад — уезжаю, чтобы творить историю».

Настрой у Цзю боевой, он утверждает, что спокоен и собран, а также готов ко всему, что может предложить Турман: «Я хочу делать больно соперникам в ринге. Все эти постукивания и фехтования джебами — не для меня. Хочу, чтобы от моих ударов было больно. В наши дни нет бойцов старой школы. Все остальные — кучка трусов. Они дерутся раз в год, а потом идут в двухлетний отпуск. Я в прошлом году подрался трижды, сделал больше, чем другие бойцы за целый год. Для меня важнее всего активность. Я готов драться с любым, и я наношу урон, когда выхожу в ринг. Я намного лучше Турмана, и он это поймёт. Я сделаю то, чего не сделал Пакьяо — нокаутирую его!»

Победа и тем более уверенный финиш станут для Цзю пропуском в элиту. Можно будет не сомневаться, что дальше у Тимофея будут топовые соперники и участие в крупных ивентах. Осталось лишь воспользоваться главным шансом в жизни.