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Тимофей Цзю — Кит Турман, когда бой, где смотреть, онлайн-трансляция, чемпион мира в первом среднем весе, Мэнни Пакьяо

«Сделаю то, что не смог Пакьяо». Следующий бой Тима Цзю — билет в элиту мирового бокса
Яхья Гасанов
Превью боя Тимофей Цзю — Кит Турман
Аудио-версия:
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Кит Турман украсит резюме сына великого чемпиона.

В конце 2023 года Тимофей Цзю пришёл к одной из своих главных целей — стал чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO. Причём для этого не понадобилось биться с обладателем титула. Цзю просто повысили из временного чемпиона в постоянные.

Однако это достижение не стало пропуском в элиту, так как в резюме Тима по-прежнему сильно не хватает действительно больших имён. Есть разве что бывший чемпион Тони Харрисон, который расстался с поясом ещё в 2019 году. С огромной натяжкой сюда можно отнести Брайана Мендосу, чьё высшее достижение это временный титул, и Карлоса Окампо, в своё время достигшего лишь статуса претендента на чемпионство.

Тимофей Цзю

Тимофей Цзю

Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Второй момент — почти все бои Цзю-младшего проходили в Австралии. Да, он там звезда, но при всём уважении к этой стране она не является столицей мирового бокса. Из-за этого Тимофея практически не знают в США, а это, в свою очередь, влияет на доходы промоутеров, которые устраивают бои. В карьере Тима всего 1 из 24 поединков прошёл в США. Катастрофически мало для чемпиона мира. Отчасти поэтому бой с Чарло так и не состоялся — просто к Цзю для начала надо поднять интерес публики.

Последний бой Тима не обошёлся без проблем
Проблемы Тима Цзю никуда не делись. Его спасает лишь инстинкт убийцы
Проблемы Тима Цзю никуда не делись. Его спасает лишь инстинкт убийцы

Исправить ситуацию поможет поединок с Китом Турманом, который состоится 30 марта в Лас-Вегасе. Это отличная кандидатура, чтобы стать более узнаваемой фигурой в мировом боксе. Во-первых, у Турмана регалий в разы больше, чем у всех предыдущих соперников Цзю вместе взятых. Кита все знают, он в своё время признавался самым перспективным боксёром года (2012) и был чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC и WBA Super. Кроме того, в карьере Турмана есть бои с такими соперниками, как Карлос Кинтана, Хулио Диас, Шон Портер, Дэнни Гарсия и Мэнни Пакьяо. К слову, поражение от легендарного филиппинца сейчас единственное в карьере Кита. Боец с таким послужным списком может стать украшением резюме Тимофея.

Немаловажно и то, что бой Цзю — Турман возглавит первый платный турнир промоутерской компании PBC в рамках новой сделки с Amazon. Это тоже намёк на то, что в Цзю верят и готовы дать ему шанс громко заявить о себе.

Кит Турман

Кит Турман

Фото: Joe Buglewicz/Getty Images

Боксёры уже активно подогревают интерес к поединку, была пресс-конференция, где Турман почему-то назвал Цзю «мексиканцем», а тот посоветовал Киту сохранить энергию для ринга и сравнил трэш-ток оппонента с тявканьем чихуахуа. При этом Тимофей отдаёт себе отчёт в том, что этот поединок станет для него отличной возможностью: «Переговоры длились месяцы, но я был терпелив. Сделка заключена, и я не мог мечтать о лучшем результате. Поеду в США, где произойдёт этот большой бой. Мне нравится драться в Австралии. Это была большая честь и прекрасное время. Но сейчас я рад — уезжаю, чтобы творить историю».

Настрой у Цзю боевой, он утверждает, что спокоен и собран, а также готов ко всему, что может предложить Турман: «Я хочу делать больно соперникам в ринге. Все эти постукивания и фехтования джебами — не для меня. Хочу, чтобы от моих ударов было больно. В наши дни нет бойцов старой школы. Все остальные — кучка трусов. Они дерутся раз в год, а потом идут в двухлетний отпуск. Я в прошлом году подрался трижды, сделал больше, чем другие бойцы за целый год. Для меня важнее всего активность. Я готов драться с любым, и я наношу урон, когда выхожу в ринг. Я намного лучше Турмана, и он это поймёт. Я сделаю то, чего не сделал Пакьяо — нокаутирую его!»

Победа и тем более уверенный финиш станут для Цзю пропуском в элиту. Можно будет не сомневаться, что дальше у Тимофея будут топовые соперники и участие в крупных ивентах. Осталось лишь воспользоваться главным шансом в жизни.

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