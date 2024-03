«У жены записан как долларовый миллиардер». Душевное интервью с Анатолием Малыхиным

Анатолий Малыхин — один из главных российских тяжеловесов и самый звёздный боец One FC. Россиянин владеет поясами организации в полутяжёлом и тяжёлом дивизионах, а теперь готовится сотворить историю и стать тройным чемпионом. В интервью Анатолий рассказал, как удалось скинуть более 20 кг для боя с Ренье де Риддером, выразил готовность попробовать себя в боксе и рассказал о плюсах и минусах подготовки в Таиланде. Также Малыхин оценил перспективы Петра Яна и Хамзата Чимаева в UFC, объяснил, почему даже не будет рассматривать предложения из других лиг, а ещё назвал лучших тяжеловесов России.

— Как прошла ваша подготовка к бою? Как её оцените?

— Оцениваю отлично, готов на 100%. Каждый день выкладываюсь и считаю, что так должен делать каждый спортсмен. На первом месте у меня дисциплина. Нигде не дал себе послаблений, ни в питании, ни в тренировках, ни в режиме. У меня нет травм. Спасибо жене, которая следила за моей диетой. Всё было посчитано, мне нужно было только рот открывать, пережёвывать еду. Самая лёгкая работа досталась мне, тяжёлая — моей жене. Чувствую себя чётко. Просто хочу ворваться в клетку, показать шоу и красоту боёв. Чтобы люди включили телевизор и кайфанули.

— Я прочитал, что последний раз вы весили меньше 100 кг 10 лет назад. Как ощущения?

— Да, когда вышел с реабилитационного центра, весил 84 кг. Знаешь, эти 93 кг я сделал, вообще не почувствовал. Видел, как мои друзья гоняют намного меньше веса. Я начал со 117 кг, вообще не понял, всё само ушло, вес сделал ещё два дня назад. Просто у меня возникли некоторые волнительные моменты, так как надо сдавать гидрацию. Сегодня двое не сдали, сняли гонорары. Скажу как есть: ты там должен помочиться, чтобы показать воду. Ты не можешь просто выгнать всю воду и встать на весы изнеможённым, ты должен быть в порядке. Вчера ночью выпил два литра воды, утром литр, походил и даже перегнал. Сдал гидрацию, сделал вес с божьей помощью. Чувствую себя лет на 20, просто свеженький, молоденький. Мама звонит в слезах: «Сынок, помолодел, покрасивел!» Жена подходит, каждый раз по прессу проверяет. За шесть лет совместной жизни первый раз пресс увидела у мужа. Говорит, думала, что там только пузо. Ты знаешь, не скажу, что голодал. Я вот в социальные сети всё выставлял, кушал хорошо, съедал 1 кг творога с ягодами на ночь. И спасибо моему диетологу Николаю, огромную работу проделал. Ощущаю себя на 20 лет, так что в боях ещё остаюсь лет на 10. Будем газовать.

Анатолий Малыхин Фото: ONE FC

— Вы упомянули, что в One очень строгое отношение к весогонкам. Вы успеваете после того, как сделали вес, отъесться немного, вернуть несколько килограммов?

— Да, мне друг с Дагестана прислал урбеч, я навернул полбанки с кашей с утра два раза. Урбеч, мёд, каша, бананы, сейчас курочку поел хорошо с супом и хлебом. Хлеб не ел три месяца, соскучился. Не думал, что хлеб такой вкусный бывает. Мне сейчас диетолог тоже говорит, надо ещё поесть. Хорошо восстановился. Ощущаю себя на 98-99 кг. Примерно столько точно вешу.

— Можно ли сказать, что подход к весогонкам, который практикуют в других лигах, — читерство?

— Да нет, не считаю это читерством. Если есть правила и их никто не нарушает, то, по моему мнению, это не может быть читерством. Если кто-то нарушает правила, то это другое дело. Ну а если человек придерживается правил, встаёт на весы, показывает нужный вес, то считаю, что всё соблюдено.

— Даже двойные чемпионы в истории ММА — это редкость, а вы можете стать тройным. Есть волнение?

— Больше предвкушение, но и волнение есть, я человек. Перед каждым большим событием любой человек переживает. Выходя перед людьми что-то умное вещать, задавать вопросы или на бой, все мы испытываем примерно одни чувства. Я уже привык, знаю, как с этим работать. Просто получаю удовольствие от жизни. Жизнь настолько скоротечна. Когда был молодой, то ждал только бой, и жизнь пролетала быстро. Ждёшь дату, отбиваешься, и всё. А сейчас стараюсь жить каждый день, наслаждаться каждым днём, встретиться с друзьями, побыть с женой, позвонить родителям. Надо жить в моменте, не знаем, что будет завтра, как и что закончится. Волнение есть, но я не переживаю. Переживать будем по ходу событий.

Анатолий Малыхин Фото: ONE FC

— В первом бою вы нокаутировали де Риддера, сейчас до боя собирались задушить. Не передумали?

— Не передумал, есть такие мысли. Люблю я в жизни рискнуть. Иногда проигрываю в этих рисках, иногда выигрываю. Но такая мысль на завтра есть. Конечно, бой начнётся в стойке. Если попаду, то гнаться за удушкой не буду. В общем, мысли есть, буду стараться. Если я его задушу, то это будет такой исторический момент, потому что даже когда он выходил бороться с братьями Руотоло, то они не смогли его финишировать. Очень хороший джитсер он.

— В случае завоевания трёх поясов вы планируете защищать их?

— Да, конечно. Поэтому и хочу владеть тремя поясами. Потому что когда владею двумя, то бывает, что тяжи что-то там думают и я в год лишь раз дерусь, меня это не устраивает. Мой срок в спорте не вечен, поэтому хочу поработать как можно больше, порадовать зрителей и публику своим присутствием. Если не будет проблем со здоровьем, вес будет уходить, я готов. Я, знаешь, думаю, что даже 84 кг могу сделать. Я укутывался в костюм-сауну, не ложился на час-два. Сегодня утром у меня было 92 кг, и у меня настолько ещё было много воды, энергии, силы, что если бы я укутался и зашёл пару раз в сауну, то у меня было бы 85-86 кг. Думаю, легко бы ушло 7 кг. Так что стали меня такие мысли интересные посещать.

— О походе за четвёртым поясом?

— Да, посетили такие мысли, когда весогонку сдал. Промелькнула такая мысль. Пока что сосредоточимся на де Риддере, а там посмотрим.

— После де Риддера видите для себя какие-то другие интересные вызовы?

— Да, интересен бой Амира Алиакбари и Аржана Бхуллара. Я Амира видел, он в очень хорошей форме, подсох, очень заряженный. Эта пара мне интересна. В тяжёлом весе хотелось бы подраться в следующем бою.

— В целом у вас сейчас есть дела и в One, но если поступит предложение побоксировать, то примете его?

— Я неплохо набрал в боксе, но свои шансы реально оцениваю. Могу, конечно, газануть на кого-то, но если с холодной головой оценивать шансы… Могу попасть, если против меня выйдет такой Цыган, каким он вышел на бой с Нганну. Думаю, он даже один раз не зашёл в зал за месяц. Я видел его форму перед боем с Усиком и перед Нганну, думаю, он даже в зал ни разу не зашёл. С таким Фьюри, который не сильно готов, можно за хорошие деньги. Там деньги и хорошая медийка. Я бы выскочил, но обязательно, чтобы представлял One FC, потому что многим обязан промоушену и его главе. Если One разрешит и они договорятся, я за.

Бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну Фото: Justin Setterfield/Getty Images

— В прошлом году вы открыли в Таиланде зал, его очень хвалили. Но сейчас он закрыт, насколько я понимаю? Можете рассказать почему?

— Да, зал закрылся. Кратко расскажу. Я открывал его с другом, вдвоём зашли в эту тему, потом я вышел, потому что понимал, что физически не тяну помогать, работать. Сказал другу, что ругаться не будем, я просто не могу. Почему-то зал не зашёл, скажем так. Оборудование было хорошее, чисто всё, убирались. Чего-то не хватало, пришлось закрыть зал. Дорогая аренда была. 180-200 тысяч бат, это практически 500 тысяч рублей в месяц только аренда. Плюс рабочим платить, хорошие затраты. Это было неокупаемо, из-за этого зал закрылся.

— Как бы вообще оценили условия в Таиланде для спортсмена? Достаточно ли там спарринг-партнеров?

— Зимой проблем с этим нет, летом есть, все ребята разъезжаются. С октября по май много ребят бывает, проблем со спарринг-партнёрами нет, есть на любой вкус в любом зале. Найдёшь с кем поработать в любом зале и любого уровня спортсмена. Сама обстановка тоже прекрасная. Море, солнце, фрукты и много всяких баров для спортсменов, где смузи, шоты для иммунитета. Считаю, это лучшее место для подготовки. Я сам не был в Америке, но со многими разговаривал, ребята говорят, что в Таиланде намного лучше условия. И свобода такая. Сел на байк, прилетел на тренировку, сполоснулся, полетел домой. Очень комфортно тренироваться. Наверное, я за это полюбил Таиланд. Единственный минус — сейчас сильно жарко. С часу до четырёх очень жарко. Или я устал от этой жары, лет пять-шесть живу. Сейчас в Катар прилетел, прям вздохнул полной грудью. От жары подустал, и в некоторых залах, конечно, убираются не очень хорошо. Ребята ловят инфекции. У меня организм пристрастился к этой теме, и давно ничего не вылазило, тьфу-тьфу. А у ребят вылазит стафилококковая инфекция.

— Пётр Ян часто тренируется в Таиланде и многие считают это нежеланием выходить из зоны комфорта, и, как следствие, из-за этого он проигрывает. Вы как считаете?

— Это его путь. Когда-то мы выигрываем, когда-то проигрываем, как и каждый человек в жизни. К поражениям надо относиться легче, и людям нужно легче к этому относиться. Ты вот часто проигрываешь? Тебе же не говорят «мешок» и так далее, хотя в жизни каждый проигрывает, каждый оступается. Поддержка нужна в этот момент.

Петя много лет в спорте, одержал много крупных побед, тренируясь тоже в Таиланде. Всё получалось. Где-то травмы, обстоятельства. Я уверен, он со всем справится и вернётся на победную полосу. Просто проще надо относиться. Сейчас бойцы когда проигрывают, на них столько всего сваливается. Парень проиграл обычный бой, никому ничего плохого не сделал, просто у него не получилось. Но под постом у этого человека видишь такие вещи страшные. Не понимаю людей, которые вот так сидят и пишут. Что у них в голове щёлкает? Этот вопрос меня волнует больше. Что движет людьми, чтобы написать другому человеку, который выигрывал, делал хорошие вещи и делает их.

Многие бойцы не афишируют, но я знаю, что они помогают детским домам, онкобольным детям, бабушкам. Знаю, что Петя каждый раз в детские дома ездит. Об этом надо говорить. Все говорят, что он проигрывает, однако никто не говорит, что каждую неделю он в детский дом завозит еду, игрушки. Бои не самое главное в жизни, это просто работа. Есть вещи намного серьёзнее: помощь родителям, любовь сына, воспитание сына, благие дела. Бои… Ну проиграл ты, выиграл. День все поговорили и забыли, что это вообще было. Для людей это миг. Спортсмены готовятся, переживают, а человек включил телевизор на 15 минут, поел чипсы, выключил и забыл. Всё, у него своя жизнь, он пошёл дальше. В принципе, как и когда человек покидает этот мир. Пару дней за него говорят, скорбят, на третий день шутят, кто-то улыбается. Так что надо полегче относиться к поражениям, к победам также. Выиграл — бог дал, помоги людям. Проиграл — бог немного забрал, но всё равно помоги.

— У Яна сейчас снова бой. Какой у вас прогноз и вернётся ли он в титульную гонку?

— Пете надо выиграть бой уверенно. Когда я видел, то он был в отличной форме, хорошо спарринговал, хорошо двигался. Видно, что травмы его отпустили. Знаю, что к тем боям он полуживой подходил. Он такой парень, что иногда надо притормозить, если серьёзные травмы, где-то, может, на бой не выйти, но у него такой опции нет. В каком бы ни был состоянии, он идёт до конца. Духу можно только позавидовать. Хорошая форма, хорошо себя чувствовал ментально. По моему прогнозу, Ян должен побеждать уверенно. Тот парень тоже крепкий, не проходной, но Петя на другом уровне. Если у Петра нет травм, если он хорошо готов, то это боец чемпионского уровня. Тот парень — нет.

Пётр Ян Фото: Steve Marcus/Getty Images

— Если Двалишвили на бой Петра снова предложит пари на $ 50 тысяч, согласитесь?

— На этот бой соглашусь. На какой не соглашусь? Надо смотреть, кто будет соперником. В принципе, на Петю готов всегда поставить. Копейка есть, просто в последнее время Мераб не очень хорошо отзывается, высказывания у него, на мой взгляд, жёсткие немного. Настрой, мне кажется, немного неправильный. Пока его немножечко учим. Если у него есть желание, то газ держим.

— Вас часто называют одним из лучших тяжеловесов России. Вы сами кого бы выделили?

— У нас много ребят, все примерно равные, по моему мнению. Павлович, Попов, Женя Гончаров, Вадим Немков сейчас в тяжах, Волков, Вахаев. Все ребята примерно равны. Вязигин хороший бой показал последний. Всех вижу равными примерно, тут кто как подойдёт, настроится ментально. Тяжи — это отдельное государство, где один удар может всё решить. Я примерно всех на один уровень ставлю. Павлович, конечно, хороший ход набрал, он мне очень нравится. Я люблю его за то, что, когда включаешь его бой, точно знаешь — будут искры. Человек сам пропускает, атакует, со щитом или на щите. Знаю, что он не будет сушить бой, остерегаться. Наденет шлем, возьмёт меч и пойдёт рубиться. Ещё мне жалко, что Минаков ушёл в тень. Я считал его сильнейшем тяжеловесом, когда он был в форме. Конечно, Фёдор, но он, как мы знаем, завершил карьеру. Самым сильным считал Минакова, однако у него другие мысли, не о боях. И слава богу, у каждого своя дорога, на боях жизнь не заканчивается.

— Вадим Немков недавно дебютировал в тяжёлом весе, как вам его перспективы? Не считаете, что ему не хватает габаритов для этого веса?

— А мне тогда что? Что нам тогда там делать? Кормье выходил с весом 103-104 кг. Люди любят говорить, это хорошо. Если сомневаются, это подстёгивает Вадима, думаю. Меня точно подстёгивает. Когда говорят, что не могу что-то, я иду и делаю. Вадим — немаленький, я работал с ним и знаю, сколько у него сил и на что он способен. Какие у него плюсы, передвижение, ударная техника. Вот этот бразилец Ренан Феррейра, которому Вадим будет уступать в габаритах… У этого парня вообще нет шансов с Немковым. Куниев выигрывал у Феррейры, он показал всё, что можно с ним работать. У нас очень сильные бойцы. У Феррейры сколько боёв? У Вадима по боевому самбо, думаю, боёв 500. Представляешь, какая эта школа. Мы на другом уровне. Не стоит недооценивать наших ребят. Мы плотно занимаем своё место в мире единоборств и никому не отдадим ничего без боя. А люди пускай говорят, мы будем делать.

Вадим Немков Фото: Bellator.com

— Как-то вы хвалили Чимаева за функционал. Сейчас следите за его боями? У него вроде есть проблемы с визой, какие его перспективы вообще?

— По поводу проблем не знаю, а так, видимся, поздравляем друг друга. Он в хорошем настроении всегда. Знаешь, что удивило. По первому впечатлению казалось, что парень не то чтобы высокомерный, но какой-то строгий. Подберу такое слово. Когда познакомился с ним, он оказался такой душой компании, хорошо шутит, очень душевный. Видно, что хорошее, доброе сердце. Очень понравился этот парень, подошли, поговорили. Но в бою и на тренировке ему лучше не попадаться. Это уже совершенно другой человек, другой зверь. У него хорошие бои, побеждает топов. Выигрывает у тех, кто был первым номером pound-for-pound, и людям то не так, то не сяк. Человек уверенно выиграл, а все начинают искать минусы. Давайте искать плюсы, у Хамзата куча плюсов. Это парень чемпионского уровня. Думаю, скоро он всё докажет. Долго ждать не будем. В этом году ему 100% дадут чемпионский бой.

— За какими ещё российскими бойцами следите?

— За Мовсаром Евлоевым, каждый бой Анкалаева Магомеда смотрю, Петю, Ислама, безусловно. Смотрю ещё Мераба Двалишвили. Хороший темп набрал, на удивление хорошо дышит, такой заряженный. Назову просто ребят с постсоветского пространства, близких к нам. Парень ещё с Казахстана, Рахмонов. Тоже мне нравится. В принципе, за этими парнями смотрел в последних боях. Все они близко к чемпионству. Они на хорошем ходу. Чимаева ещё забыл, хороших людей можно дважды назвать.

— Вы неоднократно говорили, что в UFC не пойдёте. Может, есть всё же какое-то предложение, которое примете?

— Если будет бой чемпион One против чемпиона UFC, то да, а так я ни при каких условиях не покину One. Объясню почему. Я жил мечтами о спорте, хотел быть в спорте, зарабатывать, быть хорошим спортсменом. В принципе, я никому не был нужен. Хотя показывал хорошие результаты, побеждал, был 0 в графе поражений. Но ни UFC не присылала предложений, ни Bellator, никто. А в One FC дали мне место, дали дом. Как я могу из своего дома уйти? Ты бы ушёл, если бы тебя позвал сосед, сказал: «Давай, приходи, у меня хлеб, масла побольше, чем у тебя, сахар к чаю»? Из своего дома не уйдёшь. Мне уже здесь и заканчивать карьеру. Люди мне пишут тоже, что я в UFC не попал. Да я туда и не хотел сильно. Просто хотел быть хорошим спортсменом, зарабатывать спортом. One FC — прекрасная лига. Меня вот в Катаре заселили, тут целая вилла. Люди приходят и говорят: «Не может быть. Спортсмена так заселили?» И всех ребят так же. Сама команда One очень отзывчивая и дружелюбная. Мистер Чатри, когда звонит или пишет мне сам, не узнаёт, готов ли я драться. Первым делом спрашивает, как здоровье у сына, у жены. И для меня вот это дороже миллиона, двух миллионов, что мне даст UFC. Отношение невозможно купить. У меня сейчас с One нет контракта, он давно закончился. Мистер Чатри сказал: «Вот моя рука, вот твоя рука. Это наш контракт». Я не думаю о переходе, даже мыслей таких нет. Настолько доволен всем. Многие ребята делают в UFC по пять-шесть боёв, и они ничего в жизни не заработали, хотя это огромный труд. А у них до сих пор нет квартиры, нет машины, нет практически ничего. Они только вкладывают в себя, и непонятно через сколько боёв выстрелят, смогут ли, есть ли у них спонсоры. Пацаны живут от боя к бою. Об этом никто не говорит, но я знаю, что 95% ребят в ММА даже не зарабатывают. А у меня такая возможность. У меня отец ездит на «Гелендвагене», у меня с женой S-класс, квартира есть, дом. Отец и мать могут не работать, мама жены может не работать, бабушке моей не нужна пенсия. Я очень благодарен, что One FC и мистер Чатри подарили мне эту возможность. Я свободен, мне и моей жене никто не позвонит, не скажет идти на работу или не дай бог накричит на неё. Мы свободны, можем делать, что хотим, ехать и лететь, куда хотим. Я очень ценю эту свободу. Всегда хотел быть свободным, и One FC мне это подарил. Я не променяю такое отношение даже если в три-четыре раза больше предложат контракт. Даже смотреть не буду его.

— У жены в телефоне вы всё ещё записаны долларовым миллионером?

— Сейчас посмотрим. Записан, как долларовый миллиардер. Уже переписала. Надо ускоряться. Надо держать газ, миллиард — это уже серьёзно.

— Последний вопрос. Пояса в One выглядят очень внушительно, три пояса не тяжело будет носить?

— Я сейчас на фотосессии надевал три пояса, а они по 16 кг весят. Вот полтинничек приодел на себя. Сразу двух людей позвал, чтобы отдыхать. Пока фотосессия шла, я в перерывах два пояса скидывал, один на мне был, отдыхал. Хорошая ноша, она по мне. Беру по себе ношу. Прекрасные фотографии получились. Я рискую и уверен, после боя получатся ещё более красивые фотографии. Всё получится у меня. Хочу и людям сказать, что риск — благородное дело. Я понял, что многие люди, многие боссы всегда рискуют, и большие деньги ты должен получать именно за риск. Насколько ты рискуешь, настолько получаешь отдачу. Хотел бы пожелать людям быть смелее, добрее, конечно, и рисковать. И, может, даже иногда проигрывать 50 тысяч Мерабу.