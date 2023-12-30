В шаге от абсолютного величия. Малыхин намерен переписать историю единоборств

В июне этого года российский тяжеловес Анатолий Малыхин нокаутировал Арджана Бхуллара и стал двойным чемпионом азиатского промоушена One. Сразу после этого Анатолий бросил вызов нидерландскому бойцу Ренье де Риддеру и обозначил свои намерения завоевать третий пояс в средней весовой категории.

Звучало дерзко и смело, но в целом вполне выполнимо. Малыхин, несмотря на то что выступает в тяжёлом весе, весит относительно немного, он недобирает до лимита в 120 кг. Кроме того, он не собирался завязывать с выступлениями и в полутяжёлом дивизионе (102 кг). И самое важное — в One Championship лимит среднего веса не 84, а 93 кг, то есть вполне выполнимо для Анатолия.

Важно было лишь понять, согласится ли на такое де Риддер, который уже проигрывал Малыхину, попытавшись взять пояс в полутяжёлом дивизионе. Однако теперь в One официально подтвердили, что историческому бою быть 1 марта в Катаре. Де Риддер в принципе соглашался провести бой даже в этом году, но решили не форсировать. Что касается Малыхина, то россиянин очень воодушевлён: «В первую очередь план сейчас — посмотреть, как будет уходить вес и как я буду чувствовать себя в 93 кг. Если вес уйдёт хорошо и если я буду чувствовать себя хорошо, то я буду защищать все пояса. Чем больше боёв тем для меня, тем лучше. Всё просто — я люблю драться. Я согласился на этот вызов потому, что этого до меня никто никогда не делал».

Надо сказать, Анатолий уже давно готовится к бою в среднем весе. Он регулярно выкладывает кадры с тренировок, и заметно, что он подсушился, выглядит уже не так объёмно и, судя по всему, решил заблаговременно подготовить тело к непривычной трансформации. Мотивация для этого точно есть, потому что даже просто взять три разных пояса в крупном промоушене не удавалось никому, а Малыхин замахивается даже на то, чтобы одновременно все эти титулы удерживать и защищать. Стоит похвалить бойца за столь серьёзный и ответственный подход.

В июне этого года бразилец из Bellator Патрисио Фрейре попытался сотворить историю и спустился в легчайшую весовую категорию, чтобы взять третий пояс. Ранее он владел титулом в лёгком весе и до сих пор удерживает пояс в полулёгком дивизионе. В итоге Патрисио уменьшился так сильно, что на это было жутковато смотреть, но чемпионом в новом весе не стал, проиграв Серхио Петтису.

У Малыхина шансов войти в историю единоборств гораздо больше. Это в принципе сейчас сильнейший боец в ростере One Championship, де Риддер уже ему проигрывал, и не видно, за счёт чего нидерландский спортсмен может остановить Анатолия со второй попытки.

Если у Малыхина получится завоевать третий пояс, то это достижение вряд ли кому-либо удастся перекрыть в обозримом будущем, это дорога к абсолютному величию для россиянина. Такого до него просто никто не делал. Нужно сделать последний шаг.

Анатолий обещает устроить зрелище, и мы точно знаем, что он не подведёт: «Никаких проблем, я легко сделаю вес и дам людям зрелище. Дам людям то, ради чего они приходят на арены или включают телевизор — как всегда, буду идти вперёд и нокаутирую этого парня. Заберу тройной бонус, заберу третий пояс. Потом надену все три пояса на свою жену, если она выдержит, а то они тяжёлые, поцелую её руки и поблагодарю за то, что она делает для меня. И мы спокойненько поедем кайфовать в закат».