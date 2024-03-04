Джошуа — Нганну, юбилейный турнир ACA и UFC 299 с Петром Яном. Топ-8 боёв недели

Началась очередная неделя, а значит, пора узнать, что нас ждёт в мире единоборств в ближайшие дни. Будет всё! Эдуард Вартанян и Дамир Исмагулов выступят в кикбоксинге в «Нашем деле». Также фанатов MMA ждёт мощнейший UFC 299, который доверху забит топовыми боями, включая первую защиту Шона О’Мэлли и возвращение Петра Яна в октагон спустя год. Ну и бокс не отстаёт. Фрэнсис Нганну снова выйдет в ринг, на этот раз против Энтони Джошуа.

И на том же турнире пройдут ещё два крайне любопытных поединка, в одном из которых россиянин поборется за звание чемпиона мира. Представляем топ-8 событий в мире единоборств на предстоящей неделе с 4 по 10 марта.

6 марта. Эдуард Вартанян — Дамир Исмагулов

6 марта в Санкт-Петербурге свой очередной турнир проведёт лига «Наше дело». Как правило, организация устраивает яркие бои в направлении поп-ММА, но на этот раз ивент возглавляют топ-бойцы — Эдуард Вартанян и Дамир Исмагулов. Нюанс в том, что поединок состоится по правилам кикбоксинга, но, возможно, двум ярким ударникам так будет даже лучше. Изначально турнир должен был состояться 2 марта в Москве, однако из-за организационных проблем был немного сдвинут. Яркая же вывеска никуда не делась.

Эдуард Вартанян Фото: ACA MMA

8 марта. Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну

8 марта в Саудовской Аравии состоится большой боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа с Фрэнсисом Нганну. Экс-чемпион UFC проводит лишь второй бой в боксе, и послужной список получается впечатляющий — сначала Тайсон Фьюри, теперь — Эй Джей. Похоже, что ММА Нганну уже не нужны, а в боксе он всё больше утверждается в статусе одной из звёзд. Осталось начать побеждать. Будет ли Джошуа подходящим соперником для этого?

8 марта. Чжан Чжилэй — Джозеф Паркер

В этом же карде состоится поединок других тяжеловесов — Чжан Чжилэя и Джозефа Паркера. Огромный китаец Чжилэй, несмотря на то что ему уже 40 лет, только-только приблизился к действительно статусным поединкам. В бою с Паркером на кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBO, которым владеет Чжан. Паркер, к слову, в декабре совершил громкий апсет, разобрав грозного Деонтея Уайлдера. Это немного спутало карты всему тяжёлому весу, но Джозеф заслужил титульник. Хоть пояс и временный.

8 марта. Исраил Мадримов — Магомед Курбанов

Есть ещё один поединок в этом же карде, который точно должен привлечь внимание российских болельщиков. Непобеждённый боксёр Магомед Курбанов сразится с Исраилом Мадримовым за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе. Мадримов тоже не проигрывал в профессионалах, но рекорд у него поскромнее — 8-0 против 25-0 у Курбанова. Кстати, возможность подраться за пояс выпала Магомеду после того, как Джермелл Чарло стал чемпионом в отпуске. А ещё в этом же весе выступает Тим Цзю.

Магомед Курбанов Фото: RCC BOXING

9 марта. Магомед Исмаилов — Анатолий Токов

9 марта в Москве состоится крупный турнир ACA 172, который приурочен к юбилею лиги, которой исполнилось 10 лет. Украсить вечер должен поединок между одним из самых популярных российских бойцов ММА Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым. Это реванш. 11 лет назад Токов победил Исмаилова болевым приёмом. С тех пор оба прошли очень длинный путь в смешанных единоборствах и достигли определённых успехов. Так что новая встреча бойцов должна получиться огненной.

В ночь с 9 на 10 марта. Шон О’Мэлли — Марлон Вера

Ну и куда без UFC. В ночь на 10 марта в Майами нас ждёт абсолютно топовый турнир UFC 299, в котором почти каждый бой привлекает к себе большое внимание. В главном событии вечера любимец Даны Уайта Шон О’Мэлли будет впервые защищать пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Соперником станет Марлон Вера, и это тоже реванш. Однажды эквадорец уже побеждал Шона, но тогда в дело вмешалась травма нынешнего чемпиона. Сейчас О’Мэлли может доказать, что тот бой был нелепой случайностью, а Вера попробует повторить успех и заодно дотянуться до титула.

В ночь с 9 на 10 марта. Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени

В соглавном событии турнира UFC 299 пройдёт пятираундовый бой между двумя топовыми легковесами. Дастина Порье мы знаем очень давно, он был временным чемпионом, претендовал на постоянный титул, но неудачно. И мы уже очень давно не видели Бриллианта в бою с молодым, голодным новичком. Бенуа Сен-Дени — как раз из таких. Даже удивительно, как Порье, будучи третьим номером рейтинга, принял бой с французом с 12-го места. Сен-Дени — свежая кровь для дивизиона, он идёт на серии из пяти финишей. Теперь предстоит очень серьёзная проверка, и в случае победы дивиденды будут очень серьёзными.

Бенуа Сен-Дени Фото: Sarah Stier/Getty Images

В ночь с 9 на 10 марта. Пётр Ян — Сонг Ядонг

Ещё один важный бой в UFC пройдёт с участием Петра Яна. Россиянин потерпел три поражения в последних трёх поединках, причём предыдущий бой с Мерабом Двалишвили был максимально односторонним. Яна не было видно год, он вроде как залечил травмы, которые его беспокоили, а значит, пора возвращаться. Соперником станет опасный китаец Сонг Ядонг, который и сам любит зарубиться в стойке. Ян всё ещё входит в топ-5 рейтинга легчайшего веса, так что в случае победы вполне можно заполучить претендентский бой.