Важнейший бой в карьере Петра Яна и титульник с участием О’Мэлли. Где смотреть UFC 299

А поединок с участием Порье может стать для него последним.

Дата и время турнира UFC 299 с боем Пётр Ян — Сонг Ядонг

В ночь на 10 марта в Майами пройдёт крупный турнир UFC 299, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона в легчайшей весовой категории между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой. В соглавном событии звезда промоушена Дастин Порье встречается с опаснейшим французом Бенуа Сен-Дени, который идёт на пяти досрочных победах подряд.

Однако наиболее интересным для фанатов смешанных единоборств из России станет поединок с участием экс-обладателя пояса Петра Яна. Российский боец возвращается в октагон спустя год и встретится с китайским бойцом Сонг Ядонгом. В случае победы Ян, занимающий четвёртое место в рейтинге, постарается вновь вклиниться в титульную гонку.

Начало турнира — в 2:00 мск. Бои главного карда, которые откроют Ян и Ядонг, — в 6:00.

Прямая трансляция турнира UFC 299

Посмотреть трансляцию турнира UFC 299 можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Кард турнира UFC 299

Основной кард:

Шон О’Мэлли — Марлон Вера;

Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени;

Кевин Холланд — Майкл Пейдж;

Гилберт Бёрнс — Джек Делла Маддалена;

Пётр Ян — Сонг Ядонг.

Предварительный кард:

Кёртис Блэйдс — Жаилтон Алмейда;

Матеуш Гамрот — Рафаэль дос Аньос;

Кэтлин Чукагян — Мэйси Барбер;

Педро Муньос — Кайлер Филлипс;

Робелис Деспанье — Джош Парисян;

Мишель Перейра — Михал Олексейчук;

Асу Алмабаев — Си-Джей Вергара;

Марина Мороз — Джоанн Вуд.

Материалы о турнире UFC 299

Прогнозы на турнир UFC 299 с боем Пётр Ян — Сонг Ядонг

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски считает, что Пётр Ян сможет вернуться на победную серию.

«Это будет весёлый бой. Знаете, мне нравится Пётр Ян, и я знаю, на что он способен. Стилистически Ядонг выглядит для него неплохим соперником, хотя Сонг действительно хорош. Думаю, он представляет большую угрозу для многих парней в дивизионе. Однако я просто чувствую, что стилистически это не такой уж плохой бой для Петра Яна. Его защитный прессинг и оборонительный бокс помогут ему в поединке с таким мощным соперником, как Сонг Ядонг.

Мне кажется, что этот бой, который состоится после нескольких поражений Петра, вернёт его обратно в борьбу за титул или, по крайней мере, в высший эшелон», — сказал Волкановски на своём канале в YouTube.

Глава RCC Николай Клименко также верит в российского бойца.

«Хочу, чтобы Пётр вернулся красиво и доказал, что он лучший атлет. Мы готовы его поддержать. Всё в его силах. Да, у него непростой оппонент, но других на этом уровне не будет. Это его стихия. У него есть все шансы победить. Мы виделись в Таиланде, его настрой, конечно, потрясающий. Очень серьёзный. Вся Россия болеет за него, и хочется забыть этот этап из прошлого с поражениями и вернуться на победное направление», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Непобеждённый россиянин Умар Нурмагомедов сделал категоричный прогноз на бой Шона О’Мэлли и Марлона Веры.

«Я думаю, что Шон О’Мэлли уничтожит этого парня. Чито выиграл в их последнем очном противостоянии, потому что О’Мэлли получил травму. Мы не знаем, что бы произошло, если бы Шон остался цел и невредим. До того, как получить травму, О’Мэлли разбивал Веру», — приводит слова Нурмагомедова MMA Fighting.