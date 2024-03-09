«Я сделал его скромнее». От Яна ждали победы, а получили поражение в одну калитку

В ночь на 10 марта в Майами пройдёт очередной номерной турнир UFC 299. В рамках главного карда состоится поединок российского бойца, экс-чемпиона организации Петра Яна. Его соперником станет седьмой номер рейтинга легчайшего веса Сонг Ядонг.

Для россиянина это шанс вернуться на победную тропу после трёх поражений подряд. От Яна ожидают победы, потому что четвёртая неудача кряду поставит под вопрос перспективы Петра в организации. К тому же предыдущий бой Яна откровенно разочаровал, он не показал практически никакой конкуренции в поединке с Мерабом Двалишвили, несмотря на то что был фаворитом.

Встреча с грузинским бойцом состоялась в марте прошлого года. Противостояние подогревалось конфликтом бойцов. Ян и до боя с Алджамейном Стерлингом не совсем комплиментарно отзывался о сопернике, то же самое было и с Двалишвили. Это привело даже к небольшой стычке на дуэли взглядов. Казалось бы, такая подоплёка должна подстегнуть Яна в поединке, но в итоге всё пошло не так.

Пётр Ян Фото: Chris Unger/Getty Images

Все уже привыкли, что Ян зачастую долго разгоняется, присматривается к сопернику, поэтому проигранный первый раунд не тревожил. Двалишвили банально делал больше. Да, не впечатлял техникой, но постоянно шёл вперёд, хотя это был его первый пятираундовый бой. Казалось бы, Мераб может не рассчитать силы и начнёт замедляться, но нет. Грузинский боец терпел попытки Яна идти в атаку и бесконечно шёл за ногами российского бойца, а попутно пытался паясничать.

Растерянный Ян очень невнятно атаковал. Часто за этот бой ругают борьбу Петра, но это не совсем справедливая претензия. Во-первых, Двалишвили сделал рекордные 49 попыток тейкдаунов, но довёл до ума лишь 11, это всего 22%, так что Ян вполне достойно справился. Во-вторых, Пётр постоянно поднимался и не позволял себя контролировать. Постоянное давление вымотало Яна, он совсем замедлился, превратился в собственную тень и уже опасался всех попыток проходить в ноги. Главное, что сделал Двалишвили — он заставил Яна забыть об атаке. Главный плюс россиянина в виде ударной техники тоже был нивелирован. Итог — поражение разгромным решением. Ни один из пяти раундов даже отдалённо не был спорным. Разнос в одну калитку.

Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили Фото: Chris Unger/Getty Images

Позже уже выяснилось, что Ян травмировал правую руку и не мог ею работать. Это, конечно, объясняет пассивность россиянина на руках. Пётр недавно рассказал, что не мог держать в руке даже бутылку воды, а потом шесть-семь месяцев вообще не надевал перчатки, а занимался реабилитацией. Тем не менее это не отменяет того, что Двалишвили выдал огромный объём работы и заслуженно победил. Ян выдал безыдейное и невзрачное выступление. Однозначно худшее за всю его карьеру.

А Двалишвили был счастлив: «Не думаю, что Пётр Ян хороший человек, и полагаю, это поражение заставит его задуматься, и он начнёт уважать других бойцов. До этого он считал, что он лучше, что он номер один, а я ноль. Нельзя так относиться к людям. Раньше он меня не уважал, а теперь начнёт уважать. Я сделал его скромнее».

Сейчас Мераб уже превратился в следующего претендента на титул чемпиона. А вот Пётр Ян сделал несколько шагов назад и пока не участвует в титульной гонке. Однако всё в его руках, первым шагом обратно на вершину может стать Сонг Ядонг, и у россиянина должна быть мотивация доказать, что его чемпионство не было случайностью.