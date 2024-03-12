Получать от Яна необязательно. Брат Хабиба ворвётся в топ-3 другим путём

В минувшие выходные в Майами прошёл яркий турнир UFC 299, на котором среди прочих выступил россиянин Пётр Ян. Экс-чемпион разобрался с Сонг Ядонгом и сохранил место в топ-5 рейтинга легчайшего веса.

На победу Яна отреагировал другой российский боец. Непобеждённый Умар Нурмагомедов сразу же заявил о своих претензиях на претендентский бой: «Поздравляю Петра. Хорошая рабочая победа. 3 августа я против Яна или я против Сэндхагена».

Пётр Ян в октагоне Фото: Megan Briggs/Getty Images

3 августа в Абу-Даби пройдёт турнир серии Fight Night. Разумеется, российские бойцы нацеливаются на этот ивент, так как там они традиционно получат хорошую поддержку. В принципе, и тренер Петра Яна Кайрат Нурмаганбетов сообщил, что его подопечному интересна именно эта дата. Но бой с Умаром — невыгодная история для Яна. Он только вернулся на победную тропу, закрыв серию из трёх поражений, а подставляться под невероятно опасного соперника, который к тому же занимает лишь 10-е место… Пётр не в том положении, чтобы давать кому-то шанс пройти через себя.

Кроме того, у Нурмагомедова был и другой незакрытый вызов. 3 марта он выиграл разгромным решением у Бекзата Алмахана и заявил о желании провести следующий поединок с третьим номером легчайшего веса Кори Сэндхагеном.

Тут надо вспомнить, что в августе прошлого года этот бой уже назначался. Умар и Кори должны были возглавить турнир в Нэшвилле, но россиянин выбыл из-за травмы плеча и перенёс операцию. Сэндхаген отбился в итоге с Робом Фонтом и закрепился в пятёрке лучших бойцов дивизиона. Ну а касаемо боя с Нурмагомедовым Кори направил чёткий месседж и Умару, и UFC.

«Я чувствую, что теперь в более выгодном положении. Если ты собираешься сразиться с кем-то, потом один парень снимается, а затем ты выигрываешь свой бой, это даёт некоторое преимущество, верно? Но когда я говорил с UFC и они подняли этот вопрос, я сказал: «Эй, просто дайте мне немного времени подумать об этом». Потому что если вы, ребята, говорите мне, что это произойдёт, то тогда я точно должен драться за титул следующим. Но если ситуация не изменится, тогда рейтинги будут иметь некоторое значение.

Сейчас я стою рядом с Умаром. Если он одержит хорошую победу 2 марта, будет хорошо выглядеть и выступать потрясающе и они не дадут мне титульный бой, то организуйте нам с Умаром поединок на Международной неделе боёв. Очевидно, что многое должно произойти, но я всё ещё открыт для Умара. Я просто чувствовал, что опередил его на один бой, и теперь, когда у него есть возможность выступить, я определённо снова готов к этому», — сообщил Кори.

Кори Сэндхаген Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Умар в итоге выиграл, и Сэндхаген держит своё слово. После победы россиянина он повторил условия — если это претендентский бой, то он в деле. Но вот тот факт, что россиянин хочет сам выбрать место, не очень нравится Кори: «Ты хочешь встретиться с более сильными соперниками и выбрать себе дату боя? Да брось, Умар. Международная неделя боёв — и я готов, брат».

Умар уже отреагировал: «Просто отправь мне локацию. Поехали!»

Это шикарная возможность для Нурмагомедова. Скакнуть с 10-го места сразу в топ-3 удаётся не каждому, но во всяком случае Умар получил такой шанс. Можно похвалить Сэндхагена за смелость принять вызов, однако есть вопросы к его менеджменту. По сути, впереди Кори только Двалишвили. Казалось бы, просто жди, ты будешь следующим. Но американец принимает очень тяжёлый вызов и открывает для Нурмагомедова шлагбаум на пути в топ-3.

Нет сомнений, для Умара это будет очень тяжёлый бой. Сэндхаген в последние годы сильно прибавил во всех аспектах, стал более совершенным бойцом во всём, так что будет в состоянии подкинуть проблем на всех этажах. И, безусловно, этот бой должен носить статус претендентского. Если Нурмагомедов справится, то уже в конце этого года либо в начале следующего сможет подраться за пояс. Идеальный расклад, и никаких боёв с Яном не потребуется.