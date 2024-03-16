Почему звёзды смешанных единоборств выбирают бокс. Что не так с ММА?

В последние годы в мире единоборств появилась одна тенденция. Бойцы смешанных единоборств повсеместно стараются попасть в профессиональный бокс.

Первым, кому по-настоящему удалось провести громкий поединок по боксу, будучи бойцом ММА, стал Конор Макгрегор. Ирландец является первопроходцем во многих вещах, и его поединок с Флойдом Мейвезером стал примером для многих других. Конор заработал какие-то космические деньги, разделив ринг с одним из лучших боксёров за всю историю, вне зависимости от весовой категории. Причём Макгрегор смотрелся очень даже неплохо, с учётом того, что это был его дебют в боксе.

Ну, а затем, как говорится, понеслась. В бокс пошли звёздные ветераны ММА, такие как, например, Андерсон Силва или Витор Белфорт, в ринге стали появляться экс-бойцы UFC Нейт Диаз, Тайрон Вудли, Бен Аскрен.

Конечно, основная причина таких перебежек – это финансовые условия. Те, кто сделал себе имя в мире ММА, но уже объективно не могут конкурировать в смешанных единоборствах на высоком уровне, могут пойти в лиги уровнем ниже либо в бокс. И, конечно, все выбирают второй вариант.

Во-первых, если у тебя есть имя в смешанных единоборствах, то ты сможешь получить громкие бои и, соответственно, большие гонорары. Далеко за примером ходить не будем, Фрэнсис Нганну нам всем всё прекрасно доказал. В первом поединке на профессиональном ринге он боксировал с действующим чемпионом мира Тайсоном Фьюри, а во втором – с экс-чемпионом мира по трём версиям Энтони Джошуа. И заработал за эти два боя около $ 30 млн, что в 50 раз больше его гонорара за последний бой в UFC.

Фрэнсис Нганну — Энтони Джошуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Во-вторых, всё-таки бокс – менее травмоопасный вид спорта, чем ММА. Боксёры дерутся в больших перчатках, боксируют только в стойке. Никаких тебе лоу-киков, борьбы и других элементов смешанных единоборств. Бойцы ММА часто получают травмы после своих поединков, вынуждены долго простаивать и проводить операции. Бокс – тоже жёсткий вид единоборств, но риск получить травму в октагоне гораздо выше, чем в ринге.

Отдельно нужно сказать про то, что многие бойцы ММА, которые оказываются в профессиональном боксе под закат своей карьеры, не преследуют какую-то спортивную составляющую. Для большинства это способ неплохо заработать, устроить шоу и с минимальным уроном провести показательный спарринг. Не нужно отправляться в тренировочные лагеря, не нужно месяцами готовиться – и это тоже одно из тех преимуществ, из-за которых бойцы ММА выбирают бокс. Андерсон Силва – отличный пример. В 43 года он выдал бой вечера с молодым, перспективным и голодным до побед Исраэлем Адесаньей. Паук получил серьёзный урон, но на тот момент он рассчитывал, что ещё сможет претендовать на пояс. Позже легендарный бразилец подался в бокс, где провёл несколько поединков, в том числе и с популярным блогером Джейком Полом, заработав приличный гонорар. Если бы у Силвы была возможность пройти этот боксёрский путь раньше, то он не стал бы задерживаться так долго в UFC, а гораздо раньше заработал бы себе на безбедную пенсию в боксе и спокойно наслаждался бы жизнью без боёв.

Также некоторые бойцы ММА категорически не любят борьбу, партер и всё, что с этим связано. Такие бойцы, как Нейт Диаз, Хорхе Масвидаль, любят зарубиться в стойке, поэтому для них бокс – идеальный вариант. Никто не будет проходить в ноги и стараться перемолоть тебя на земле. Есть только стойка, и тот же Диаз получает от бокса огромное удовольствие. Вышел неподготовленным на бой всё с тем же Джейком Полом, устроил шоу, заработал жирный чек и с удовольствием принимает другие вызовы. Так, 1 июня Нейт проведёт реванш по правилам бокса с Хорхе Масвидалем. Учитывая, что их первый поединок был зрелищным и ярким, они смогут привлечь интерес и к своему боксёрскому бою, даже несмотря на то, что им на двоих 77 лет.

Джейк Пол — Нейт Диаз Фото: Sam Hodde/Getty Images

Пока бойцы ММА находятся на пике своей формы, конечно, они остаются в смешанных единоборствах, идут к титулу, делают себе имя. А уже когда начинается спад, то спортивная составляющая уходит на второй план. Век спортсмена короткий, поэтому все стараются унести из спорта всё, что только можно. Бокс – отличный способ для стареющих легенд ММА заработать на пенсию. Нганну, казалось бы, подарил бойцам смешанных единоборств надежду на то, что выходцы из ММА всерьёз могут конкурировать на чемпионском уровне, но Джошуа эту надежду похоронил. Поэтому здесь всё же речь в первую очередь идёт про финансы и только.