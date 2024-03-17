«Химик и дозиметрист». Что не поделили два топовых тяжеловеса из России

В самом начале марта российский тяжеловес Анатолий Малыхин сумел установить уникальное достижение для мира смешанных единоборств. Россиянин, выступающий в азиатском One Championship, стал тройным чемпионом организации. Не просто обладателем пояса в трёх весовых категориях, чего, к слову, тоже никому не удавалось добиться, а действующим чемпионом в трёх дивизионах — среднем, полутяжёлом и тяжёлом.

Казалось бы, это значимое достижение, которое покорилось нашему соотечественнику, вне зависимости от скидок на уровень лиги. К тому же One всё же можно называть одним из лучших промоушенов мира. Тем не менее другой звёздный тяж из России Сергей Харитонов не впечатлился поясами и довольно жёстко «приложил» Малыхина.

Анатолий Малыхин с тремя поясами Фото: onefc.com

«Мне нечего говорить про химика и дозиметриста. Отношение к нему не поменяется, пока он не выступит в какой-то организации с допинг-контролем и не победит хоть какого-то оппонента с именем. Пусть хоть весь поясами обвесится, всё равно в моих глазах будет как ряженый шут. Когда он говорит, что он красавчик, это же просто смешно. Клоун. Я был бы готов подписать контракт с ONE FC на один бой и подраться с Малыхиным. Легко», — заявил Харитонов в одном из интервью.

Ответ Малыхина не заставил себя долго ждать: «Серёга, не будь таким злым. Опохмеляйся. Мне кажется, что те вещи, которые ты говоришь в последнее время про бойцов, ты говоришь, не опохмелившись. Я не понимаю, откуда в тебе столько злобы. Но если я тебя где-то увижу, то всё пузо твоё толстое тебе отстучу. Попомни мои слова. А ведь где-то я тебя увижу…

Не думаю, что ONE интересен такой бой. Кому он нужен? У Харитонова и в России, наверное, уже предложений нет, поэтому он и начинает шуметь таким способом. Про него уже все забыли. Он пытается шуметь таким способом, это его дело. Мы не знаем, что у него в жизни происходит. Если он себя так ведёт, то понятно, что у него не всё хорошо сейчас. Из человека, у которого всё хорошо, не будет лезть такая желчь. Я уверен в этом. Я хочу пожелать Серёге найти равновесие и встать на правильные рельсы. Всё равно он представитель старой школы, людей, которые зарождали ММА у нас».

Надо сказать, что выпад Харитонова в сторону Малыхина – не разовая акция. Десантник и раньше критиковал Сладкого за то, что тот не хочет идти в UFC, и обвинял в допинге: «Все молодые бойцы, которые чего-то добиваются, стараются перейти в UFC. Что-то я не вижу у Анатолия Малыхина рвения перейти в UFC. А я скажу почему. Я привык высказывать всё как есть. Почему он ушёл из вольной борьбы? Его оттуда убрали из-за допинг-контроля. На два года была дисквалификация. Это всё в интернете можно прочитать. И сейчас, я знаю, в One FC нет допинг-контроля. Вот он там и сидит. Потому что можно колоть всё, что хочешь, гулять по полной. Он этому уровню рад, там платят неплохие денюжки. Я уверен, судя по его габаритам, что он подкалывает себе всё, что можно».

Потенциальная раскрутка конфликта и организация поединка — довольно любопытная история, так как в любом случае это два спортсмена с большим именем на территории России, и это точно привлечёт внимание к себе. Харитонов в последние годы, несмотря на контракт с Bellator, кочует по самым разным промоушенам и выигрывает пояса локального значения. С февраля 2020 года он успел взять титулы в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» (причём и за бокс, и за ММА), в WTKF, в Parus FC и MFP. А теперь ветеран, судя по всему, осел в ММА Серии, где в последнем поединке легко нокаутировал бразильца Тьяго Кардосо и тоже выиграл пояс.

В нынешнем сезоне трансляции ММА Серии доступны в ОККО.

Малыхин, как он сам сообщал в интервью, не связан контрактом с One FC, и всё держится на взаимной договорённости. То есть потенциально он мог бы поучаствовать в таком поединке даже на территории Харитонова. К тому же Анатолий не сомневается в своём превосходстве: «Харитонов — это деньги, которые лежат на земле. Просто зайти, деньги забрать и уйти из клетки. Ну, минута. Если будет борьба, возможно, 40 секунд. Если не подключать её, то около минуты. Это с учётом выхода и музыки».

Сергей Харитонов Фото: mma-series.com

В крайнем случае почему бы не попытаться затащить ветерана в One, где конкуренции в тяжёлом весе у Малыхина нет совсем, а так в резюме появится бой с весьма именитым ветераном. Заодно будет возможность поквитаться за все выпады в свой адрес. Трэш-ток быстро распространяется в России, и бойцы его активно используют, но обвинения в допинге — это вполне серьёзно.

Так что Малыхин — Харитонов — довольно яркая вывеска с настоящим конфликтом, который нужно решить.