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Новогодние турниры Rizin, UFC 300, Фёдор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, тренер Bellator, Rizin, Rizin против Bellator

Японцы давно придумали идеальные ММА-турниры. Организаторам UFC 300 стоит поучиться
Сергей Сорокин
Японцы давно придумали идеальные ММА-турниры
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В Rizin приучили фанатов к настоящим новогодним праздникам.

В ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) состоится грандиозный турнир UFC 300. Но стоит отметить, что многие фанаты смешанных единоборств остались крайне недовольны выбором организаторов в плане карда и отсутствием интересных решений вне октагона. А ведь хорошим примером для них может стать промоушен Rizin. Он с начала своего существования проводит интереснейшие турниры, которые постоянно выпадают на новогодние праздники. И там решения организаторов действительно заставляют удивляться и пристально следить за событиями.

В Rizin блистает новый россиянин:
Японию покоряет яркий финишёр из России. Колесник переплюнет по популярности Фёдора?
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29 декабря прошёл турнир Rizin FF 1. Чтобы понимать его значимость, было достаточно посмотреть на участников. Особенное место там занимали парни из «Фёдор-тим», которые буквально уничтожили своих соперников. Вадим Немков, Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников и Анатолий Токов спокойно справились с оппонентами. А главное, привлекли внимание к лиге, которая совсем недавно появилась на официальном уровне, хотя и являлась наследником знаменитого «Прайда».

Но главным и самым ожидаемым событием стал бой самого Фёдора Емельяненко. Да-да, Последний Император согласился выступить в Японии. Пока вся страна сидела за новогодним столом, Последний Император рубился с очень крепким соперником. Индус Джайдип Сингх ничего не смог противопоставить россиянину. На исходе третьей минуты Фёдор отправил соперника на канвас, оказался сверху и брутально добил оппонента. Стоит отметить, что некоторые фанаты смешанных единоборств предлагали в социальных сетях UFC попытаться договориться с Емельяненко. Тот не так давно завершил профессиональную карьеру, продолжает активно готовиться к дебюту в боксе, поэтому находится в прекрасном состоянии. Но, видимо, реальных попыток лучшая лига на планете не предпринимала.

Джайдип Сингх — Фёдор Емельяненко

Джайдип Сингх — Фёдор Емельяненко

Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Со временем лига трансформировала свои новогодние турниры. Хотя они традиционно вызывали серьёзный интерес именно благодаря грамотному подходу к матчмейкингу. Организаторы не просто собирали топовых бойцов, но и предлагали противостояния с богатой историей, интересной подоплёкой. И это ещё одна претензия к организаторам UFC 300. Фактически там полноценно пытались разогнать своё противостояние лишь Иржи Прохазка и Александар Ракич, которые вели трэш-ток в социальных сетях. А у остальных всё тихо и спокойно, никакого «огня» не ожидается. Особенно это касается главного поединка – Джамал Хилл славится своим воспитанием, а Алекс Перейра не особо любит активничать перед боями.

Новый формат новогодних турниров от Rizin теперь ещё более интересный. Организация стала проводить совместные события с Bellator. Опять-таки лига пошла намного дальше, чем устраивала простой кард, в котором бы сходились представители разных промоушенов. Велась работа над тем, чтобы привлекать к турнирам максимальное внимание. Так, в первом подобном противостоянии «Самураев и Гладиаторов», а именно так оно и позиционируется, в качестве капитана команды Bellator был выбран Хабиб.

Нурмагомедов, конечно, не дрался, но своих парней готовил тщательно, особенно ответственно подошёл к работе с Гаджи Рабадановым. Особой сенсации не случилось. Чемпионы Bellator разобрались с Самураями и одержали итоговую победу на турнире. Но в плане полученного хайпа Rizin совершенно точно оказался в выигрыше. UFC также могла пригласить Хабиба на одну из официальных позиций. Тренера, судьи, да хоть ринг-анонсера. Любое появление Орла было бы воспринято с восторгом. Но организаторы UFC 300 до этого так и не дошли.

Появление Орла удивило вообще всех:
Обалдеть, Хабиб — в Bellator? Российская звезда будет капитаном сборной!
Обалдеть, Хабиб — в Bellator? Российская звезда будет капитаном сборной!

Rizin активно развивает свои рынки, приглашает бойцов из стран, которые способны дать высокие рейтинги трансляций. Например, традиционно выкатывает карды с большим количеством россиян. Сейчас в лиге загорелась новая звёздочка – Виктор Колесник. Но не только он один представляет нашу страну в Японии. Поэтому можно практически не сомневаться, что новогодний турнир «Самураев и Гладиаторов» не останется без непосредственного участия россиян.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

Rizin действительно придумала очень интересный формат турниров, который со временем трансформируется, отвечая интересам публики. И UFC стоит обратить внимание на парней из Японии. Пока официальные анонсы юбилейного турнира лучшей организации на планете вызывали в основном негативные отклики. Но ещё есть время, чтобы перенять самые интересные задумки и исправить положение дел.

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