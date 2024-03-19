Цзю лишился статусного соперника и получил середняка. Взамен — шанс объединить пояса

30 марта в Лас-Вегасе пройдёт первый боксёрский PPV-ивент, организованный Premier Boxing Champions совместно с платформой Amazon Prime. Возглавить этот турнир должны были Тимофей Цзю и Кит Турман, о чём было известно ещё в начале года.

Важно отметить, что бой должен был пройти в промежуточном весе до 70,3 килограмма, при том, что Цзю является чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг). Однако сейчас, менее чем за две недели до события, организаторам пришлось экстренно переделывать главный бой, так как Турман на одной из тренировок получил травму бицепса и был вынужден сниматься.

Кит Турман Фото: Steve Marcus/Getty Images

Казалось бы, для Цзю это минус, так как имя у Кита точно самое громкое, если сравнивать с предыдущими соперниками Тимофея. Добавить себе в резюме победу над звездой, к тому же сделать это в Лас-Вегасе, а не в Австралии, выглядело отличной перспективой для российско-австралийского боксёра.

Теперь же соперником Цзю станет Себастьян Фундора. Главное достижение американца — статус временного чемпиона по версии WBC, который он, к слову, утратил, проиграв недавнему сопернику Тимофея — Брайану Мендосе. И это было первое поражение Себастьяна в профессионалах. Тем не менее в этом же карде на 30 марта ему был назначен поединок с Сергеем Богачуком за вакантный титул WBC.

В целом Фундора пока не сильно выделяется своей профессиональной карьерой. Он побеждал Карлоса Окампо, которого бил и Цзю, проходил Эриксона Лубина, избежавшего поединка с Тимофеем. Так что пересечений с Себастьяном достаточно. Но это высокий парень с длинными рычагами, и будет плохой идеей открыто с ним зарубаться. За это Фундора может и наказать.

Себастьян Фундора Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Несмотря на то что Цзю из-за этой замены получил куда менее статусного соперника, сам бой только прибавил в весе. Во-первых, теперь уже поединок проходит не в промежуточной категории, а в первом среднем дивизионе, как и положено. Во-вторых, на кону будет не только титул WBO, принадлежащий Тимофею, а ещё и вакантный пояс WBC.

Таким образом, сын Кости Цзю может сделать шаг к тому, чтобы объединить два титула и приблизиться к статусу абсолютного чемпиона мира в своём весе. Ну и главный бонус, пожалуй, заключается в том, что победитель боя Цзю — Фундора сразится с первым номером pound-for-pound Теренсом Кроуфордом, который поднимается в весе. Об этом уже сообщили в WBO.

Это давняя мечта Цзю, и сейчас она, по сути, на расстоянии вытянутой руки. Безусловно, заглядывать за спину Фундоре будет неправильно, но и переоценивать уровень Себастьяна не стоит. Тимофею этот соперник по силам, и он точно будет фаворитом в данном противостоянии. Тем не менее сам Фундора ведь тоже будет в шаге от двух титулов, так что в его мотивации сомневаться не приходится.

Сам Цзю тоже обозначил в социальных сетях, что после унификации с Фундорой планирует биться с «рыбой покрупнее»: «Я уже привык к слову «выбыл». Турман, Чарло, Зерафа, Лубин. И, как всегда, шоу продолжается. Увидимся 30 марта. Сначала бой с Фундорой за объединение титулов, менталитет старой школы. Потом рыба покрупнее — Спенс или Кроуфорд».

Мечты имеют свойство сбываться, и Тимофею лишь нужно сделать решающий шаг.