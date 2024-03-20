Юбилейные турниры UFC прокляты. Куча травм, скандалы и трудности

В ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) состоится грандиозный турнир UFC 300. Правда, фанаты негодовали оттого, что кард не изобилует суперзвёздными противостояниями. Они не дождались возвращения Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, нового поединка Джона Джонса, большого количества титульников. Но стоит напомнить, что каждый юбилейный турнир сопровождался трудностями, скандалами и травмами.

Более-менее спокойным получился турнир UFC 100. На тот момент организация не особенно переживала относительно того, чтобы пытаться собирать кард мечты. Но удалось создать интересные пары, которые совершенно точно привлекли к себе внимание. В прелимах, например, выступил легендарный Джон Джонс, который «гильотиной» убрал Джейка О’Брайена. Стоит отметить, что на тот момент Костяной провёл лишь третий (!) поединок в лучшем промоушене на планете. И сейчас, оглядываясь назад, можно говорить о статусе поединка. Но тогда это была обычная рубка полутяжеловесов.

А в главном событии прелимов выступил Марк Коулман. Да-да, тот самый, который совсем недавно спас всю свою семью из пожара. Поинтереснее подбор бойцов был в основном карде. Там очередной поединок в организации провёл Майкл Биспинг, который уступил Дэну Хендерсону. Очень неплохими получились соглавное и главное событие – два титульных противостояния. Сначала Жорж Сен-Пьер оказался сильнее Тиаго Алвеса, а затем Брок Леснар во втором раунде финишировал Фрэнка Мира. Можно ли говорить, что это был какой-то невероятный турнир? Вряд ли. Но фанаты получили очень неплохое зрелище, чем остались довольны.

Намного более странным получился турнир UFC 200. А особенно по той причине, что кард пришлось кроить несколько раз, а само событие – буквально спасать. Особенно громкими получились события, которые предваряли ивент. Началось всё с того, что сорвался долгожданный реванш Конора Макгрегора и Нейта Диаза. Почему? Да просто по той причине, что Ноториус отказался участвовать в пресс-конференциях. Ирландец всегда умел привлечь внимание к своей персоне. Но в этот момент Конор откровенно переборщил. И теперь рискует никогда не поучаствовать в юбилейном шоу от UFC.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Ещё ужаснее было всё то, что происходило с событием, в котором оказался замешан бедолага Джонс. Он должен был провести грандиозный поединок с Даниэлем Кормье. К тому моменту Костяной уже считался настоящей суперзвездой лиги и самым дорогим активом. Но за три дня до турнира его сняли с боя. Весь мир увидел слёзы Джона, который был отстранён в связи с подозрениями в допинге. Дело обернулось отстранением. Кормье подрался с Андерсоном Силвой и даже победил единогласным решением судей. Но сам поединок такого ажиотажа не вызвал. Кроме того, главное событие вечера превратилось в третье (!) по значимости. Разочарованию фанатов и самого Джонса не было предела.

Джон Джонс чемпион UFC в тяжёлом весе «В первую очередь хочу извиниться перед всеми фанатами, которые приехали на UFC 200 поддержать меня. Хочу извиниться перед Даниэлем Кормье. Знаю, что этот бой для него много значит, как и для меня. Даже не знаю, что сказать. Мне жаль, что такое случилось. Это ужасно. Они говорят, что что-то у меня нашли, а я не знаю, что это. Даже произнести не могу. Я против допинга, и ужасно, что меня обвинили в его употреблении. Это худшее, что случалось в моей карьере».

В соглавном событии бились Брок Леснар и Марк Хант. И там всё происходило ещё более странно. Начнём с того, что пожизненную дисквалификацию на турнирах лиги получил известный журналист Ариэль Хельвани. Он дал инсайд о возвращении Леснара на UFC 300. Дана Уайт и другие боссы промоушена терпеть этого не стали, поэтому приняли довольно неожиданное решение. И с тех пор официально Хельвани не работает на турнирах от UFC.

Сам поединок получился откровенно скучным. Леснар финишировал соперника, а затем вляпался в скандалище. Он… тоже сдал положительную допинг-пробу. В итоге результат боя был аннулирован, а сам Хант начал борьбу с UFC. Фанаты ещё сильнее разочаровались в матчмейкинге юбилейного турнира. А особенно потому, что в главном событии вечера был женский бой! Аманда Нуньес уже в первом раунде финишировала Мишу Тейт удушением сзади. После этого окончательно стало понятно: юбилейный UFC 200 обернулся фатальным крахом.

Конечно, кард UFC 300 вряд ли можно назвать чем-то уникальным и неповторимым. Но при этом и провальным его считать не стоит. Матчмейкеры постарались выжать максимум из действующего ростера UFC. Дополнительно в дело вмешался Рамадан, а также травмы топовых бойцов. Например, в октагоне не смог появиться Джонс, который оказался связан лишь с первым юбилейным турниром, хотя мог стать хедлайнером всех событий.