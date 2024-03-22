Уже заработал больше легендарного отца? Изучаем гонорары Тимофея Цзю

30 марта в Лас-Вегасе пройдёт первый боксёрский PPV-ивент, организованный Premier Boxing Champions совместно с платформой Amazon Prime. Изначально его должны были возглавить Тим Цзю и Кит Турман, и это должна была быть защита пояса WBO в первом среднем весе, который принадлежит Цзю.

Однако незадолго до поединка Турман слетел с боя, получив травму на тренировке. И Тиму это пошло только на руку. В соперники ему на коротком уведомлении достался Себастьян Фундора, который также должен был боксировать в карде турнира в Лас-Вегасе за вакантный титул WBC против Сергея Богачука. Но планы изменились, и теперь этот вакантный пояс будет стоять на кону в поединке Цзю и Фундоры, и для Тима это отличный шанс объединить в своих руках два чемпионских пояса и сделать ещё один шаг к своей цели – к титулу абсолютного чемпиона мира.

Тим Цзю уже стал довольно знаковой фигурой в мировом боксе и сейчас, после того как Джермелл Чарло остался без поясов и его карьера повисла в воздухе, именно Тим является главной звездой своего дивизиона. И, соответственно, самым высокооплачиваемым боксёром своего веса.

Тим начал зарабатывать шестизначные цифры за бой, когда ещё боксировал в Австралии. Так, по информации Herald Sun, в 2021 году за поединок с топовым японцем Такеши Иноуэ, в котором он одержал разгромную победу решением судей, Цзю получил порядка $ 2 млн. За свой первый поединок в США, в котором Цзю боксировал против Террелла Гуше, Тим заработал примерно такую же сумму, хотя сам поединок выдался куда более тяжёлым: тогда Цзю впервые побывал в нокдауне, и ему пришлось переламывать ход поединка.

Бой с Тони Харрисоном стал для Тима первым поединком за пояс, пусть и за временный. Перед поединком с Харрисоном менеджер Тима Глен Дженнингс заявил, что если Цзю продолжит побеждать, то сможет зарабатывать гораздо больше.

Тим Цзю Фото: Matt King/Getty Images

«Когда Тим достигнет вершины и станет абсолютным чемпионом мира, разумно будет предположить, что он будет зарабатывать десятки миллионов долларов. Это не что-то придуманное, эта цифра формируется из того, сколько получают другие абсолютные чемпионы и звёзды современного бокса», — отметил Глен Дженнингс.

Абсолютным чемпионом Тим пока не стал, но движется в правильном направлении. Цзю побеждает прямых конкурентов, разбирается с ними ярко и повышает свои котировки. Чего уж говорить: теперь Тиму предстоит провести бой в главном событии турнира в Лас-Вегасе, да ещё и с продажей платных трансляций, и наверняка для Цзю предусмотрен процент с их продажи. Так что предстоящий поединок должен стать самым прибыльным в карьере Тима.

Но это только на данный момент. Победа в поединке с Фундорой принесёт Цзю не только два чемпионских пояса, но и те возможности, о которых мечтает каждый боксёр. Так, на бой с Цзю положил глаз лучший боксёр P4P Теренс Кроуфорд, который собирается в очередной раз подняться в категории.

«Цзю предстоит тяжёлый бой с Турманом. Надеюсь, после этого мы сможем определить наш следующий шаг. В списке соперников есть несколько парней. И победитель боя Цзю и Турмана один из них», — цитирует Кроуфорда инсайдер Майкл Бенсон.

Да, Кроуфорд сказал это, когда у Тима ещё был назначен бой с Турманом, но победа над Фундорой привлечёт внимание Теренса ещё больше. Ведь в случае победы Тим завладеет сразу двумя чемпионскими поясами, которые Кроуфорд захочет забрать в свою коллекцию. А потенциальный бой с Теренсом для Тима – это не только шанс войти в историю, но и заработать огромный гонорар. К слову, Кроуфорд провёл свой последний бой против Эррола Спенса, и оба боксёра получили более $ 25 млн. Просто вдумайтесь в эти цифры, ведь это уровень топовых представителей королевского дивизиона — Тайсона Фьюри или Энтони Джошуа.

Тим уже зарабатывает больше, чем зарабатывал его легендарный отец Костя Цзю. Но победа над Себастьяном Фундорой вознесёт Тима на совершенно другой уровень и подарит возможность стать одним из самых звёздных и высокооплачиваемых боксёров вне зависимости от весовой категории. Однако заглядывать за спину Фундоре не стоит, да и Тим не из тех парней, кто недооценивает соперника. Через неделю Цзю выйдет и сделает свою работу, а все остальные разговоры и переговоры будут уже после поединка.

«Я уже привык к слову «выбыл». Турман, Чарло, Зерафа, Лубин. И, как всегда, шоу продолжается. Увидимся 30 марта. Сначала бой с Фундорой за объединение титулов, менталитет старой школы. Потом рыба покрупнее — Спенс или Кроуфорд», — написал Цзю в социальных сетях.