Минаков мог стать круче Фёдора. Что испортило карьеру лучшего тяжеловеса России?

29 марта в Москве пройдёт очередной турнир серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который будет примечателен тем, что в дело возвращается, возможно, лучший тяжеловес России последних лет — Виталий Минаков.

Это довольно громкое событие, и под камбэк звезде дали соперника в лице британца Оли Томпсона в поединке по новомодным правилам — бокс в перчатках для ММА. Важно ещё и то, что Минаков рассматривает эту возможность не просто как повод напомнить о себе, но и в качестве трамплина для возвращения в более крупные бои, которых нам, безусловно, не хватало.

Последний раз болельщики видели бой с участием Виталия Минакова почти 2,5 года назад. Тогда российский тяжеловес выступил на турнире Bellator в Москве, но очень обидно проиграл суринамцу Саиду Соуме. По ходу поединка, который Виталий выигрывал, у него вылетел палец, что заметил рефери. Несмотря на то что Минаков сам же оперативно палец вправил, бой остановили и нашему бойцу засчитали поражение техническим нокаутом. Это первое и единственное досрочное поражение Минакова в карьере. И после него он надолго пропал из поля зрения.

Причём в Bellator заявили, что готовы дать реванш Минакову, так как бой он выигрывал, но вмешались, как это обычно бывает, бюрократические проволочки. Главная проблема Виталия — виза. Его контракт с Bellator всё ещё действует, просто лига не запрещает выступления в других организациях. Причём ситуация сложилась очень странная. У Bellator есть турниры в Европе, но туда Минакова ставить не захотели. Как объяснял сам боец, в лиге планировали задействовать его именно на турнирах в США, хотя Скотт Кокер ещё в 2021 году говорил о том, что Виталия можно увидеть в других странах.

Бой Виталия Минакова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы бойцы получали необходимые визы. Иногда у нас получается это организовать, иногда — нет. Так как мы расширяемся за пределы Соединённых Штатов, организовывая турниры в Англии и планируя это делать в Азии или на Ближнем Востоке, то собираемся таким образом решить проблему с Минаковым, чтобы он смог вернуться в титульную гонку», — заявлял функционер.

На деле же каждый разговор с Минаковым о потенциальном бое завершается тем, что у бойца банально нет визы и он, сколько бы ни пытался, не может добиться её получения. Осенью 2023 года Виталий подчёркивал, что всё ещё пытается решить проблему: «Всё это время вместе с менеджментом пытались получить визу, но пока что не срастается. Была пара отказов непонятно по каким причинам. В этот перерыв я физически и психологически достаточно неплохо отдохнул, появилось желание уделить ещё какое-то время единоборствам. При постоянных выступлениях спортивное желание и голод подавляются, но за эти два года я совершенно точно осознал, что хотел бы продолжить. Были мысли о завершении, потому что последние несколько лет карьеру сопровождают внешние факторы и проблемы: контракт, тяжба с менеджментом, виза. Естественно, в какой-то момент начинаешь уставать и думаешь: уже и возраст, и косвенные факторы говорят, что, может быть, хватит. Серьёзно задумывался полностью оставить спорт — всё равно неизбежно к этому идёт. Но вот за последние полтора-два года понял, что мне это физиологически необходимо. Также я не перестаю заниматься визой – всё равно надо делать попытки. Контракт с Bellator остаётся. По-прежнему непонятно, с чем связаны отказы. Насколько знаю из общения с зарубежным менеджментом, с Ризваном Магомедовым, Bellator позволяет выступать в России, пока эти трудности продолжаются».

Минаков действительно пытался выступить в местных лигах, но и тут сталкивался с неудачами. Осенью должен был состояться бой в RCC, но в итоге не сложилось, позже и сам Виталий получил небольшую травму и восстанавливался. А в Гран-при АСА боец выступать отказался, так как не хотел связывать себя длительными соглашениями.

Кроме того, параллельно Минаков начал работать там, где не приходится бить людей в клетке. Об этом он довольно подробно рассказывал в подкасте у Григория Дрозда: «Сейчас работаю в крупной международной компании En+ Group, в которую входит и компания «РУСАЛ». Это энергетический комплекс, металлургический, производство алюминия, теплогенерация и так далее. Я работаю с молодёжной общественной организацией и занимаюсь социальными вопросами. Вообще, сейчас у нас все предприятия располагаются на территории Иркутской области, Красноярского края, Республики Хакасия. Идёт комплексное развитие территорий. Что это такое — развитие жилого фонда, мы строим жильё для своих сотрудников, для жителей города. Делаем выгодные условия и для тех, и для других. Развиваем территорию. А в Сибири, как известно, инфраструктура не особо развита, многие социальные объекты либо вообще отсутствуют, либо находятся в печальном состоянии. Помимо жилого фонда, строятся садики, школы, идёт благоустройство территории, развивается спортивная инфраструктура. Запланировано строительство 12 центров спортивных единоборств, совместно с местными муниципалитетами будет разработана программа развития этих центров».

Виталий Минаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Всё это время Минаков не оставляет попыток вернуться на большую арену. На данный момент Bellator перешёл под контроль PFL, но контракт Виталия ещё действителен. По нему осталось провести три поединка, и сейчас тяжеловес хочет понять, дадут ли ему выступать в топ-лиге.

В своё время Минаков был большой надеждой российских ММА как минимум в тяжёлом весе. Ему прочили славу Фёдора Емельяненко, а кто-то считал, что он мог и превзойти Последнего Императора. Да и результаты Виталия к этому располагали. Он очень быстро пробился в Bellator к победе в Гран-при, затем стал чемпионом в тяжёлом весе и защитил пояс. Только потом карьера пошла совсем не так, как ему хотелось.

В 2014 году у Минакова была таинственная травма, о которой он не любит говорить. И предполагается, что на самом деле это были проблемы с сердцем. Потом, став чемпионом Bellator, он перестал выступать в организации, так как свой контракт считал кабальным. За это Виталия лишили титула, но он спокойно выступал в Fight Nights, а в 2018 году вернулся, так как его новый менеджер Али Абдель-Азиз выбил приличные условия.

Сравнения с Фёдором Минакову не очень нравились с самого начала: «Знаю, что иногда меня сравнивают с Фёдором Емельяненко, но считаю, что это неправильно. Можно сравнивать двух бойцов, когда они уже завершили карьеру и добились каких-то результатов. Моя же карьера, по сути, только начинается, хотя может и закончиться в любой момент. Если бы я владел титулом четыре-пять лет, то ещё можно было бы сравнивать меня с проверенным годами великим бойцом, таким как Фёдор».

Фёдор Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А позже Виталий отмечал, что лишь стремится достичь уровня Емельяненко и встать с ним на одну ступень. Сейчас Минакову уже 39 лет. Возможно, какое-то сожаление от того, как сложилась его карьера, остаётся. Например, с 2018 года он провёл лишь три боя с рекордом 1-2. Если бы не было таких простоев, то, вероятно, Минаков только утвердился бы в звании лучшего тяжеловеса России. Тем не менее Виталий считает, что полностью себя реализовал. И кто знает, возможно, бой с Оли Томпсоном станет перезапуском для его карьеры. Сейчас почти все турниры Bellator будут в Европе, так что это шанс для россиянина напомнить о себе миру.

В крайнем случае есть вариант с Сергеем Харитоновым. О такой возможности Минаков тоже говорил, и бой ему интересен. А мы будем рады любой возможности наблюдать за Виталием в боях.