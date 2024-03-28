Тим Цзю заставит двухметрового гиганта замолчать на пресс-конференции? LIVE

В ночь на 31 марта в Лас-Вегасе состоится интереснейший боксёрский вечер. Изначально турнир возглавляли Тим Цзю и Кит Турман, причём на кону не стоял титул WBO в первом среднем весе, которым владеет сын Кости Цзю. Но соперник получил травму, а наследник легендарного боксёра — нового оппонента. На замену вышел Себастьян Фундора, бой приобрёл статус титульного, а к поясу WBO добавили и вакантный титул WBC.
Сегодня, 28 марта, состоится пресс-конференция, на которой соперники ответят на вопросы журналистов. Также они получат возможность обратиться друг к другу.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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Стало известно, будет ли Костя Цзю на титульном бое Тима с американцем Фундорой
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю не будет присутствовать на поединке своего сына Тимофея с представителем США Себастьяном Фундорой. Цзю-старший заявил, что не поедет в Лас-Вегас, где состоится бой.
«Идея сорвалась. Меня не будет в рингсайде», — приводит слова Цзю ТАСС.
«Тем ценнее будет победа». Алексей Тищенко — о возможном бое Тима Цзю и Теренса Кроуфорда
Известный российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко поделился мнением о возможном поединке между австралийцем с русскими корнями Тимофеем Цзю и американцем Теренсом Кроуфордом. Ранее сообщалось, что команда Цзю приступит к переговорам с Кроуфордом в том случае, если Тимофей одержат победу в бою Себастьяном Фундорой. Он пройдёт 31 марта мск в Лас-Вегасе.
«Считаю, что это очень серьёзный соперник. Таких ещё не было в его карьере. Бой станет реальной проверкой его навыков и качеств. Это будет очень сложный бой для него. Если он случится, фаворитом будет Кроуфорд. Но тем ценнее будет победа, если Тимофей сможет её добиться», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Тим Цзю: моя цель — сделать семью Цзю величайшей в истории бокса
Действующий чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался о предстоящем поединке.
«Сейчас другая эпоха, эпоха Тима Цзю. Я не просто намерен победить, а победить ярко. Моя цель – сделать семью Цзю величайшей в истории бокса», — цитирует Цзю BoxingScene.
Где смотреть пресс-конференцию перед боем Тим Цзю – Себастьян Фундора
«Чемпионат» расскажет о всех самых интересных событиях пресс-конференции в своей онлайн-трансляции.
Тим Цзю дал категоричный прогноз на бой Канело — Мунгия
Чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе (до 76,2 кг) между мексиканцами Саулем Альваресом (60-2-2, 39 KO) и Хайме Мунгией (43-0, 34 KO), который состоится 5 мая в Лас-Вегасе (США).
«Канело победит и сделает это легко. Этот бой для него – прогулка по парку, как по мне», – сказал Цзю в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Дата и время пресс-конференции перед боем Тим Цзю – Себастьян Фундора
Пресс-конференция перед боем Тим Цзю – Себастьян Фундора состоится сегодня, 28 марта. Она начнётся в 23:00 по московскому времени.
«Это было приятно». Тим Цзю отреагировал на исход боя Джошуа — Нганну
Чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю прокомментировал результат боксёрского поединка между звёздным британским супертяжеловесом Энтони Джошуа и экс-бойцом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну.
«Мне нравится история Нганну. Он нравится мне как человек. Кажется, что бойцы смешанных единоборств приходят в бокс и у них всё получается.
Даже учитывая то, что я поклонник обоих бойцов, мне было приятно увидеть, как боксёр победил бойца MMA в нашем спорте, которому мы посвящаем всю жизнь», – сказал Цзю в интервью YouTube-каналу FightHypec.com.
Где покажут бой Тим Цзю — Себастьян Фундора
Бой Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры в России, скорее всего, показан не будет. Но «Чемпионат» расскажет о всех событиях в своей онлайн-трансляции.
Магомед Курбанов рассказал, почему у Тима Цзю нет шансов в бою с Кроуфордом
Российский топовый боксёр Магомед Курбанов объяснил, почему у молодого проспекта Тима Цзю нет шансов в бою с чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WC, The RIng, WBA и IBF Теренсом Кроуфордом.
«Против Кроуфорда шансов не вижу для Тима. У Кроуфорда слишком много опыта, он очень техничный и хладнокровный. Мне очень нравится Кроуфорд как боксёр. Настолько хладнокровный… К тому же Тим Цзю стилистически будет удобен Кроуфорду», — сказал Магомед Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Дата и время боя Тим Цзю — Себастьян Фундора
Поединок Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры пройдёт 31 марта. Начало турнира — в 04:00 по московскому времени.
Цзю: бой с Фундорой – возможность завоевать величие
Чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралиец Тим Цзю (24-0, 17 KO) высказался о предстоящем объединительном поединке с американцем Себастьяном Фундорой (20-1, 13 KO), который состоится 31 марта в Лас-Вегасе (США).
«Это возможность стать великим. Бой с Фундорой — это первая возможность завоевать величие», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Главный кард турнира с главным боем Цзю — Фундора
- Тимофей Цзю — Себастьян Фундора (первый средний вес);
- Роландо Ромеро — Исаак Крус (первый полусредний вес);
- Эрисланди Лара — Майкл Зерафа (средний вес);
- Брайан Мендоса — Сергей Богачук (первый средний вес);
- Хулио Мартинес — Анхелино Кордова (наилегчайший вес).