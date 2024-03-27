Тим Цзю станет круче легендарного отца? Изучаем шансы сына обойти Костю

В ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе состоится турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера свой очередной поединок проведёт Тим Цзю – старший сын легендарного Кости Цзю. В соперниках у него будет двухметровый американец Себастьян Фундора.

Тим уже давно стал полноценным топовым боксёром. Конечно, когда ты рождаешься в семье такого известного боксёра, как Костя Цзю, в начале карьеры тебя точно будут сравнивать с отцом, что и было с Тимом. Сам же Тим стремился выйти из тени отца, и ему это удалось. Сейчас Цзю владеет поясом чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе и считается одним из самых звёздных боксёров своего дивизиона. А победа над Фундорой может принести Тиму второй пояс – WBC, который будет стоять на кону, и, конечно, это укрепит наследие Цзю.

Если в начале карьеры Тима сравнивали с отцом по навыкам, по спортивному мастерству, то теперь настало время говорить о наследии отца и сына. Безусловно, фамилия Цзю в мире профессионального бокса ассоциируется в первую очередь именно с Костей. У Константина была впечатляющая любительская карьера: он дважды выигрывал чемпионат Европы, становился чемпионом мира, доходил до четвертьфинала Олимпийских игр. После этого Костя построил фантастическую профессиональную карьеру. Цзю побеждал легендарного Хулио Сесара Чавеса, отправлял в нокаут небитого перспективного американца Заба Джуду. Костя одержал 31 победу в 34 профессиональных поединках, причём 25 побед он одержал нокаутами, что для представителя первого полусреднего веса является сумасшедшим показателем. И главное – Костя стал абсолютным чемпионом мира, собрав три чемпионских пояса в первом полусреднем весе. За все свои заслуги в спорте в 2011 году Константин был включён в Международный зал боксёрской славы.

Тимофей и Костя Цзю Фото: Mark Evans/Getty Images

Переплюнуть эти достижения Тиму будет крайне сложно, но потенциал у сына Кости, безусловно, есть. Да, у Тима нет любительского бэкграунда, но в профессионалах Цзю идёт за рекордами отца. Пока что главное преимущество Тима – его идеальный рекорд. Да, тут можно много говорить, что и оппозиция в начале карьеры у него была не самая топовая, но в последних боях Тим побеждает серьёзных соперников, и побеждает уверенно. На счету Тима 24 победы, 17 из них были одержаны нокаутами. После того как Джермелл Чарло пропал с радаров и так и не встретился с Тимом в ринге, именно Цзю является главной звездой дивизиона и основным претендентом на то, чтобы стать абсолютным чемпионом. Победа над Фундорой принесёт Тиму уже второй чемпионский пояс, и, к слову, на данный момент ему 29 лет, а Костя стал абсолютным чемпионом в 32 года, так что время у Тима есть.

Но наследие ведь формируется не только из чемпионских поясов. Тиму не хватает по-настоящему громких побед, таких как были у отца. То, как Костя вырубил опаснейшего Заба Джуду, заставив того буквально танцевать лезгинку, вошло в историю мирового бокса, и такие победы формируют наследие. Тим постепенно к этому идёт, но пока имена его побитых соперников не идут в сравнение с именами соперников отца.

Всё может измениться уже в обозримом будущем. Победа над Фундорой может принести Тиму не только титулы, но и потенциальные супербои. В первую очередь речь идёт о бое с лидером P4P Теренсом Кроуфордом – абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Теренс в очередной раз собирается подняться в весе, и Цзю – его главная цель.

«Если Тим Цзю сохранит свой титул, а он это сделает, тогда Кроуфорд станет обязательным претендентом, и сразу после этого боя, когда всё станет официальным, мы начнём переговоры, чтобы понять, что мы можем сделать. Когда в дело вступает Кроуфорд, весь боксёрский мир следит за этим. Тут уже много говорят, что Тим Цзю объединит титулы и встретится с Кроуфордом», — рассказал менеджер Цзю Гленн Дженнингс в интервью Fox.

Вот такие бои действительно формируют наследие, и, пожалуй, бой с Кроуфордом поможет Тиму переплюнуть оппозицию отца. А уж победа над Теренсом точно позволит говорить, что Тим превзошёл Костю.

Но до этого ещё далеко. Тим идёт правильным путём, и сейчас у него главная цель – объединить титулы чемпиона мира. А уже потом думать о наследии.

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