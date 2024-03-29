«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минаков триумфально вернётся в бои и снесёт Томпсона. LIVE

Первый бой российского тяжеловеса за 2,5 года.

29 марта в Москве состоится турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном событии вечера сойдутся российский боец Виталий Минаков и Оли Томпсон. Для каждого из них этот бой станет дебютным в формате «бокс в MMA-перчатках». Виталий возобновляет карьеру после длительного простоя в 2,5 года. А британец, в свою очередь, совсем недавно проводил поединок с другим представителем России. Тогда Томпсону удалось нокаутировать Алексея Олейника.

В соглавном поединке встретятся финалисты Гран-при Сергей Хрисанов и Сергей Романов. Победителя ждут внушительный денежный приз и чемпионский пояс. Формат поединков – три раунда по три минуты.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.