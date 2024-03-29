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Бойцовский клуб РЕН ТВ, Виталий Минаков — Оли Томпсон, дата и время боя, где смотреть, онлайн-трансляция, возвращение

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минаков триумфально вернётся в бои и снесёт Томпсона. LIVE
Яхья Гасанов
Виталий Минаков — Оли Томпсон
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Первый бой российского тяжеловеса за 2,5 года.

29 марта в Москве состоится турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном событии вечера сойдутся российский боец Виталий Минаков и Оли Томпсон. Для каждого из них этот бой станет дебютным в формате «бокс в MMA-перчатках». Виталий возобновляет карьеру после длительного простоя в 2,5 года. А британец, в свою очередь, совсем недавно проводил поединок с другим представителем России. Тогда Томпсону удалось нокаутировать Алексея Олейника.

В соглавном поединке встретятся финалисты Гран-при Сергей Хрисанов и Сергей Романов. Победителя ждут внушительный денежный приз и чемпионский пояс. Формат поединков – три раунда по три минуты.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Где пропадал Минаков всё это время:
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Где смотреть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с главным боем Минаков – Томпсон Когда состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с боем Минаков – Томпсон Полный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Минаков – Томпсон
Live Яхья Гасанов

Штырков — о бое с Минаковым: некоторые хотят, чтобы меня сразу в морг вывезли?

Известный боец смешанного стиля Иван Штырков поделился своими мыслями о возможности провести бой с бывшим чемпионом Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянином Виталием Минаковым.

«Бой с Минаковым? Он весит 130 килограммов. Я так понял, многие хотят, чтобы Штыркова сразу в морг вывезли после какого-нибудь боя?» – передаёт слова Ивана Штыркова корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

09:55 Яхья Гасанов

Хрюнов: попробую предложить Нганну бой с Минаковым в России

Промоутер лиги «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Владимир Хрюнов рассказал, что собирается попытаться организовать бой бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну с бывшим чемпионом Bellator в тяжёлом весе Виталием Минаковым.

«Знаете, 29 марта у нас состоится громкое возвращение Виталия Минакова, нашей большой легенды. Я попробую Нганну предложить бой с Минаковым в России. Это ближе к лету, к осени. Минаков — это огромное имя в единоборствах, и он возвращается для чего-то большого, а не для того, чтобы колотить бразильцев из бара Рио-де-Жанейро. Минаков — легенда, величина, и мы с вами заслужили каких-то огромных, больших боёв», — сказал Владимир Хрюнов в беседе к корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

09:54 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с главным боем Минаков – Томпсон

Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.

09:52 Яхья Гасанов

Минаков последний раз бился в 2021 году на турнире Bellator

Тогда россиянин уступил Саиду Соуме из-за травмы пальца. После этого Минаков взял паузу в выступлениях.

09:50 Яхья Гасанов

Когда состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с боем Минаков – Томпсон

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с боем Виталий Минаков – Оли Томпсон состоится 29 марта в Москве. Поединок стартует не раньше 23:00 по московскому времени.

09:48 Яхья Гасанов

Оли Томпсон выражал желание получить российский паспорт

Британский боец смешанных единоборств Оли Томпсон рассказал о том, что он не против получить российский паспорт.

«Да, почему нет? Если это случится, у меня не будет никаких проблем с визой. Это отлично. Чем больше паспортов, тем лучше. Кстати, каждый раз, когда я приезжал в Россию, всегда пробовал русскую водку — и, честно говоря, не хотел бы рассказывать о последствиях. Она уникальная», – приводит слова Томпсона Metaratings.

09:46 Яхья Гасанов

Полный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Минаков – Томпсон

Виталий Минаков – Оли Томпсон;
Сергей Хрисанов – Сергей Романов;
Виктор Боронин – Артем Рофаль;

Артем Тарасов – Али Хейбати.

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