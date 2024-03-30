Покорение США едва не стало крахом. Цзю победил, несмотря на нокдаун

В ночь на 31 марта Тимофей Цзю проведёт очередную защиту пояса чемпиона WBO в первом среднем весе. На кону также будет стоять вакантный титул WBC, а в соперниках будет очень рослый и опасный Себастьян Фундора.

Цзю, несмотря на то что сильно уступает в антропометрии сопернику, считается бо́льшим фаворитом. В принципе, так было почти во всех его поединках в профессионалах. Важно ещё и то, что бой пройдёт в Лас-Вегасе. Тим до этого лишь раз выбирался за пределы Австралии, а теперь он попытается покорить США. А вот предыдущая попытка выступить перед американскими болельщиками едва не обернулась громким провалом.

К бою с Терреллом Гуше Тимофей подходил с рекордом 21-0 и в статусе чемпиона WBO Global. Причём Цзю должен был защищать пояс уже в седьмой раз. Как раз этот поединок должен был стать последней ступенью к бою за более весомый трофей. Гуше, в свою очередь, был не в таком хорошем положении. Американец выиграл лишь два из пяти предыдущих поединков, при этом проиграв Эрисланди Ларе и Эриксону Лубину, которых, безусловно, можно причислить к топовым боксёрам.

Террелл Гуше Фото: Sarah Stier/Getty Images

Практически все ожидали яркой и уверенной победы от Цзю, а он сам говорил, что всегда мечтал выступить в Штатах, и грозился причинить боль сопернику. На этом фоне начало поединка вышло по-настоящему обескураживающим. Первый раунд стартовал достаточно спокойно, была борьба за инициативу, но в концовке отрезка один из одиночных панчей Гуше нашёл челюсть Тимофея и отправил того на канвас! Цзю спасло то, что до гонга оставалось совсем немного, потому что Террелл тут же попытался развить успех и набросился на оппонента.

Тим не сразу сменил тактику, потому что и в последующих раундах он пытался давить и получал очень опасные контратаки. Выпады Гуше сделали Цзю гораздо более зажатым, он застаивался и многое позволял сопернику. Вернуться в поединок помогли грамотные подсказки из угла и более разнообразная работа. Теперь уже у Гуше стали возникать проблемы, потому что Тимофей находил способы подобраться и доносить удары. Периодически Террелл от безысходности прибегал к глухой защите, полностью отказавшись от борьбы за инициативу.

Цзю уже начал откровенно наваливаться и зажимать Гуше к канатам, откуда он лишь изредка отстреливался. Тимофею же хватило физики, чтобы давить до конца боя, но не хватило навыков, чтобы финишировать оппонента. В итоге получилась трудовая победа единогласным решением судей (114-113, 116-111, 115-112).

После боя Цзю отмечал, что нокдаун, в котором он побывал, это даже хорошо: «Это просто был быстрый нокдаун. Прямой справа. Он пробил в идеальное время. Послушайте, хорошо, что я впервые столкнулся с трудностями и смог вернуться. Гуше — чёртов воин и настоящий джентльмен. Я просто развлекался и всё время контролировал ход поединка. Я продолжал работать и оказывал давление на соперника. Я не собирался отступать, всё время наносил удары. Я не сделал ни шагу назад».

Легендарный отец Тима Костя Цзю тоже отметил, что такой сложный бой выведет его сына на новый уровень: «Уровень соперников в США совсем другой. Соперник очень неплохой, жёсткий, бьющий. На своей территории и стены помогают. Для Тимофея это выход на новый уровень. Однозначно психологически это придаст уверенности. Уверен, что давление на него существует. Как бы ты хорошо ни старался, любое влияние извне может отложиться. Причём во всех видах спорта».

Тимофей Цзю Фото: Chris Hyde/Getty Images

Фундора, как и Гуше, довольно крепкий боец с длинными рычагами, за счёт которых может работать с дистанции. Другое дело, что Себастьян, в отличие от Террелла, активно заходит и в размены, так что может угрожать во многих аспектах.

Тимофею предстоит показать, насколько он вырос с предыдущего визита в США и стал ли он действовать более внимательно. Однажды он уже оказался близок к краху, этот опыт должен был сделать Цзю лучше.

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