Талантливую россиянку преследуют несчастья в UFC. Дудакова не смогла выйти на бой

В ночь с 30 на 31 марта в Атлантик-Сити состоялся турнир UFC on ESPN 54, который подарил огромное количество нокаутов. Правда, фанаты смешанных единоборств из России вряд ли остались довольны. Особенный интерес привлекал поединок, в котором должны были сойтись Виктория Дудакова и Мелисса Гатто. К сожалению, случиться этому было не суждено. Прямо перед поединком появилась новость, что россиянка не сможет появиться в клетке по медицинским показаниям. И стоит отметить, что это далеко не первая проблема, с которой Дудакова столкнулась в UFC.

Виктория попала в лучшую лигу на планете через Dana White's Contender Series. И уже там пережила серьёзнейший стресс. Россиянка победила Майру Силву. Но от начала и до конца преодолевала трудности. Сначала не получилось с первого раза втиснуться в лимит своей весовой категории. Пришлось практически полностью раздеться, чтобы показать нужные цифры. Кроме того, Дудакова выступала с травмой ноги. Во время боя она дважды падала, неудачно оперевшись на больную конечность. Но это не помешало ей победить.

Виктория Дудакова и Майра Силва Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Проблемным получился и поединок на UFC 294. Соперницей стала Джин Ю Фрей, которую получилось победить единогласным решением судей. Но по ходу всего боя было заметно, что россиянку что-то тревожило. Казалось, что Виктория работает не в полную силу, но при этом прибавить не получается. Конечно, моральные качества позволили Дудаковой отправить победу в свою копилку. Но после поединка вновь стало известно, что девушка столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем.

Виктория Дудакова девушка-боец UFC из России «Весогонка до конца убила мой организм — и это замкнутый круг. Проблем стало больше на фоне весогонки, а весогонка проходила тяжело на фоне проблем со здоровьем. После этого образовался абсцесс на ягодичной мышце, который потом вырезали. По крайней мере пока он не вскрылся, это было не заразно. У меня взяли анализы и сказали, что, скорее всего, перед боем это было не заразно. Ещё после сгонки у меня был небольшой нервный срыв. Я плакала часа полтора и даже не могла объяснить, почему плачу».

Дудакова приняла решение больше не мучить свой организм и перебралась в новый дивизион. Казалось, что теперь проблемы должны отступить. А Мелисса Гатто не выглядела соперницей, которая способна стать непреодолимой преградой. Но, к сожалению, Виктория даже не смогла выйти в октагон. Она тейпировалась и готовилась, но на последних минутах перед поединком всё-таки снялась по медицинским показателям.

Позже стала известна причина, по которой россиянка не смогла появиться в клетке. О ней в интервью «Ушатайке» рассказал наставник девушки Гасанали Гасаналиев: «Вчера было всё хорошо – фейс-ту-фейс… Она поела макароны с фаршем, которые даёт UFC, и с ночи её начало чуть тошнить. Сегодня она только банан и финик съела. Пыталась кушать, но кушать не могла. Потому что её тошнит. Когда смотрела на еду, её тошнило. Я пытался её как-то разбудить. В прошлый раз она дралась со стафилококком, и тогда, в Абу-Даби, я смог её разбудить. А сейчас у неё просто нет сил. Ей поставили капельницу, её будет обследовать UFC. Посмотрим, что и как. Пока сами ничего не понимаем».

К сожалению, проблемы Дудаковой начинают носить систематический характер. И удивляет, что Виктория вновь практически появилась в октагоне, хотя имела огромные проблемы на протяжении суток. Но собиралась драться на характере. Так в карьере россиянки было уже дважды. И оба раза получалось добиться победы. Но складывается ощущение, что следующий такой заход вполне может обернуться поражением. Дудаковой стоит более внимательно относиться к своему здоровью, если она собирается сохранять свой «нолик» в графе поражений.

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