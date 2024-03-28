«Мальчик в любом случае сильнее тебя». Виктория Дудакова — про конкуренцию и титул UFC

Виктория Дудакова — одна из самых талантливых и перспективных представительниц женских ММА в России. В ближайшие выходные ей предстоит провести третий бой под эгидой UFC, соперницей станет бразильянка Мелисса Гатто. Мы поговорили с Викторией и узнали, почему этот поединок пройдёт не в её весовой категории, как она проводила лагерь и планирует ли дальше просить рейтинговых соперниц. Кроме того, Дудакова высказалась о скандальном эпизоде с участием Армана Царукяна, оценила шансы Илии Топурии в поединке с Исламом Махачевым и рассказала, что планирует выйти на свой бой с российским флагом.

— Вы выглядите уставшей. Тяжёлая весогонка?

— Я почти не гоняю. Я буду драться в другом весе, не в том, в котором обычно. Не в 52 кг, а в 56. Осталось согнать 3-4 кг.

— Вы решили окончательно подняться в эту категорию?

— Нет, просто не было свободных девочек на момент, когда мы просили бой на 52 кг. В идеале хотели подраться либо 2 марта, либо 16-го, это край. 9 марта нам сразу сказали, что не получится. Это был номерной турнир в Майами, он уже был забит весь. В итоге дали 30 марта, и мы всё равно согласились. Причём бой не давали, мы попросили: «Давайте уже в 57 кг кого-нибудь». На следующий день нам скинули соперницу, и мы согласились.

— Достаточно ли хорошо отдохнули с последнего боя? Планировали заняться правами и английским. Получилось?

— Ничего не получилось, честно говоря. Так что «я вам слово дал, забираю обратно». Английским я занималась до приезда в США. Здесь не получалось, потому что со временем непонятно. В Лас-Вегасе даже полегче с этим было, потому что можно было бы заниматься по вечерам, тогда по Москве было бы утро. А здесь я просыпаюсь, нужно позавтракать, сделать все свои дела, собраться на тренировку и выезжать. Английским можно заниматься только утром, а вечером уже поздно для России, никто не будет заниматься со мной в это время. Поэтому здесь только один раз занималась английским. На права я так и не пошла учиться. Сначала отдыхала, потом был гололёд. Думала, если сейчас не будет боя, то пойду. Но в итоге бой есть. Мне даже Гасанали говорил: «Иди, время есть». А я ему: «Подожди, подожди, бой дадут». Он не верил до последнего, а я была уверена, что мне найдут соперницу и всё получится.

— Как прошла подготовка на этот раз? В прошлый раз в Лас-Вегасе вы говорили о проблемах с акклиматизацией.

— Сейчас я буду драться в Атлантик-Сити, это в Нью-Джерси. Подготовка проходила в Майами. Из всех городов мне понравился Дубай и очень сильно понравился Майами. Ты выходишь на улицу — и уже красиво. В Лас-Вегасе сидишь постоянно дома в этой невыносимой жаре. Не знаю, как пройдёт бой, потому что новая весовая категория для меня, надо смотреть, как буду себя чувствовать, насколько соперницы будут сильнее. Но подготовка, по моему мнению, была хорошей.

— Если всё сложится удачно, есть вероятность, что останетесь в этом весе?

— Нужно говорить с тренером. Для меня лучше было бы остаться в этом весе. Я на самом деле и для 52 кг не самая большая девочка. Мы не планировали переходить в 57 кг и, возможно, не просили бы там бой. Но когда мне исполнилось 25, то я буквально в этот же день поправилась, и у меня вес стабилизировался на этой отметке. В лагере к бою в 52 кг я обычно вешу на 4-5 кг меньше, чем сейчас. Просто так получилось, что в промежутке и физической подготовкой занялись. Соответственно, я поправилась, мышцы пришли, ноги поправились. Этот вес устоялся, и всю подготовку я весила на 4-5 кг больше, чем обычно.

Виктория Дудакова Фото: Getty Images

— Мешали ли какие-то травмы или болезни по ходу подготовки?

— Конечно, не бывает, чтобы вообще никаких травм не было, но ничего серьёзного. На самом деле, подготовка прошла очень хорошо. Я бы сказала плавно. Очень довольна этой подготовкой, не знаю, как тренер.

— Мелисса Гатто, насколько я понимаю, хороша больше в сабмишенах, чем в стойке. Разбирали её?

— Конечно, мы разобрали все бои. Понимаю, что лучше не дать сопернику действовать в её сильных аспектах. Она хорошо берёт корпус у сетки, при этом нет посадок, она просто держит и пытается что-то накидывать, даже особо ударов нет. Лучше, конечно, нивелировать это. Не скажу, что буду опасаться партера. Понимаю, что в этом бою нужно будет делать всё: и в стойке драться, и бороться. Мы отрабатывали все аспекты, которые могут пригодиться в бою.

— Дарья Железнякова говорила, что у неё в лагере не было девушек. Как у вас?

— Обычно у меня и не бывает девушек среди спарринг-партнёров, но в этом лагере, наоборот, я спарринговала только с девочками. Причём с девочками и в 52 кг, и в 57 кг. Там была девочка, которая гоняет в 57 кг, но в межсезонье сейчас весит 68-69 кг. В этом плане у меня была другая подготовка, сделали упор на девочек, потому что было с кем работать и в этом зале много девочек. Когда работаешь с мальчиком, то они не то чтобы жалеют, но ты понимаешь, что это мальчик, он в любом случае сильнее тебя, ты можешь где-то отдать, недоработать. С девушкой ты не можешь отдать, потому что тогда будешь хуже. В этом плане приходилось работать в полную силу.

— Гасанали (Гасанали Гасаналиев, тренер Дудаковой. — Прим. «Чемпионата»), насколько я помню, говорил, что в спаррингах с девочками вы работаете по максимуму.

— Конечно, ещё зависит от того, какая девочка. Если вижу, что она намного слабее меня, то не буду работать в полную силу, потому что могу травмировать или ещё что-то. Но если девочки как здесь, которые, в принципе, большие, то с ними, конечно, нужно прикладывать силу, потому что они тебе уступать не будут.

— Гатто проигрывала в UFC только девушкам из топ-15. Для вас это станет неким тестом перед тем, как повышать оппозицию? Может, попросите следом рейтингового соперника.

— Конечно. Если всё пройдёт хорошо и я выиграю, то буду просить топового соперника либо в 57 кг, либо в 52 кг. Тут дело не в том, хочу ли я сама топа. Я хочу, но в UFC, наверное, ещё не видят мою готовность, потому что у меня два боя были такие, скомканные. Последний бой, объективно говоря, был не особо. После такого я бы себе тоже не дала топ-соперника. А первый бой — вообще его как бы не было. Поэтому и UFC хочет посмотреть, на что я способна, и я хочу посмотреть, на что я способна, и вы, думаю, хотите посмотреть, на что я способна. Поэтому нужно показать красивый бой. Если будет хороший поединок, то можно спокойно просить топа. И в UFC будут в этом заинтересованы, самое главное.

— Вы после Абу-Даби говорили, что хотели успеть провести бой до Рамадана, так как тренер не сможет с вами полноценно заниматься. В итоге Гасанали смог полноценно с вами заниматься в это время?

— Как я и говорила, мы просили 2 марта или 9 марта, однако на эти числа сказали, что точно не получится. Решили, что хотя бы неделю от Рамадана — 16-го числа. В итоге все эти турниры были заняты, мы хотели Кори Маккенну, но ей назначили бой с Жаклин Аморим. В итоге кард был забит, нам не давали никакого боя, я до последнего надеялась. Мы ещё с Гасанали разговаривали, нам сказали, что точно бой будет. Это было точно до 10 февраля. Он говорил, что если предложат до 6-го числа кого-нибудь, то поедем. Но только если этот бой будет до 16 марта. Максимум 23 марта. В итоге предлагают 30-е число, и я-то хотела, а Гасанали: «Ну я не знаю, подумаю». Потом выяснилось, что он дал согласие менеджеру в тот же день, и мы поехали.

Виктория Дудакова Фото: Getty Images

— На прошедшем турнире UFC один из бойцов укусил другого и был дисквалифицирован. А у вас были ситуации, когда соперницы тянули за волосы или ещё с каким-то подлым поведением приходилось сталкиваться?

— Такого у меня никогда не было. Единственное — часто за перчатки держат. Много кто дерётся не очень чисто, хватаются за внутреннюю сторону перчатки пальцами, и рефери часто это не замечает.

— С момента последнего боя о вас было очень много разговоров в контексте религии, конфликтов. После этого ситуация улучшилась? Перестали писать, критиковать?

— Мне кажется, к любому спортсмену, к любому человеку со временем интерес падает. Новости каждый день разные выходят, поэтому да, как-то перестали критиковать или ещё что-то делать. Думаю, когда пройдёт бой, опять об этом вспомнят, опять будут об этом говорить, но на самом деле особо ничего не читаю, потому что не хочу отвлекаться на это. Так как я всё-таки недавно в этой индустрии, не совсем привыкла к хейту и пытаюсь для себя его минимизировать.

— Буквально через две-три недели в вашей родной весовой категории пройдёт титульник на UFC 300. Ожидаете уверенную защиту от Вейли?

— Да, на самом деле ожидаю именно уверенную защиту. У Сяонянь нет такой борьбы, партера, а Вейли хороша во всех аспектах.

— Как вам вообще турнир UFC 300? Его многие критикуют, говоря, что Перейра и Хилл не достойны возглавлять юбилейный ивент. И говорят, что в целом UFC 300 не очень сильно отличается от предыдущего номерного турнира по громкости имён.

— С одной стороны, да. Но с другой — а кого? Это же не так просто найти огромную звезду. У нас сейчас нет Конора Макгрегора, да и от него, мне кажется, все устали. Просто не родилась огромная звезда, которая должна быть там 100%. Хотелось бы увидеть Джона Джонса, но что имеем, то имеем.

— Возможно, вам попадался ролик с непристойным вопросом Арману Царукяну на пресс-конференции. Получилась неловкая ситуация, вы как отнеслись к этому, как отреагировали?

— Да никак не отреагировала. У всех бывают неприятные ситуации в жизни. Конечно, можно было не отвечать на этот вопрос. Считаю, что и нужно было не отвечать. Но Арман решил так отшутиться, думаю, ему самому не очень приятно. Они в одном зале с Кайлой Харрисон тренируются, и он подошёл к ней, извинился, как бы всё нормально. Всякое бывает. Конечно, это неприятно. В первую очередь неприятно девушке, особенно когда она не понимает, что про неё говорят. Ещё сидишь, улыбаешься, не понимаешь. И, наверное, старшие Армана тоже его как-то поругали, потому что они не могут остаться в стороне. В любом случае, мне кажется, об этом как-то уже подзабыли.

Арман Царукян Фото: Getty Images

— У вас не было резкой реакции? Железнякова та же сначала на эмоциях отписалась от него в социальных сетях.

— Я не отписывалась. Просто поняла, что он по глупости это сказал. Понимаете, когда сидишь в зале и тебя хейтят… Вообще, считаю, что не нужно было делать пресс-конференцию с фанатами. Одно дело, когда это медиа, а другое — когда фанаты Оливейры его там хейтили очень сильно всю пресс-конференцию. Конечно, думаю, он и сам был не в таком ментальном состоянии. Мне кажется, просто был рад, что вопрос ему задали по-русски, а не только «ты умрёшь» или «Чарльз Дю Бронкс». Не то чтобы его можно понять, но можно простить.

— Царукян — следующий претендент на титул? Сможет достойно конкурировать в бою с Махачевым?

— Мне кажется, ещё Оливейру нужно пройти. Списывать его со счетов так быстро нельзя. Может, у него есть проблемы с ментальной составляющей, потому что, мне кажется, он просто перегорел в бою с Исламом. Но как он потом вернулся с Дариушем. Поэтому нужно сначала посмотреть, как Арман будет себя чувствовать с Оливейрой, а потом уже говорить про Ислама.

— Илия Топурия, с которым у вас один менеджер, выиграл пояс. И вы говорили, что Волкановски выходит слишком рано после нокаута. На ваш взгляд, теперь Илия может стать новой звездой UFC?

— Мне кажется, он уже стал новой звездой. По крайней мере, в Испании — 100%. Его так раскачали перед боем. Там про Волкановски практически не говорили, никаких промороликов, все говорили про Илию, про его детство, главное, чтобы о нём. Это была ещё и очень большая ответственность, всё же давление общества было, и он справился с этим.

— Как долго он сможет удерживать пояс? Может стать такой же доминирующей силой, какой был Волкановски?

— На мой взгляд, сейчас в дивизионе нет никого, кто сможет побить Топурию. Евлоев? У Евлоева какие шансы? Просто затаскать его пять раундов? Ну объективно. Мне очень нравится Евлоев как боец, я его уважаю, но если говорить по фактам, то Евлоев, единственное, может его затаскать. Это единственный шанс. Топурия может нокаутировать, может засабмитить. У Илии больше вариантов для победы. Мы не знаем, как пройдёт бой, и на самом деле бои — такая вещь… Мы не знаем, кто как выйдет, у кого какая подготовка была. Может, он сейчас взял титул, расслабится, будет ходить по вечеринкам, поверит в себя до такой степени, что он непобедим и может делать всё что угодно. Мы не знаем, как это пройдёт и насколько он дисциплинирован, насколько он может быть профессионалом в этой игре на дистанции.

— И Топурия, и его команда больше говорят о бое с Исламом. С Махачевым шансы хорошие или это миссматч?

— Думаю, да, пока миссматч. Хотя они на 100% уверены, что Илия победит Ислама, но к нему ещё нужно подойти, чтобы нокаутировать. Топурия может нокаутировать любого, если подойдёт. У него нет разового панча для нокаута, то есть не получится просто коснуться — и всё, нокаутировать соперника. Как Макгрегор, допустим нокаутировал Альдо. Такого у него нет. У Илии есть нокаутирующая мощь в ногах. Он, если посмотрите, зажимает у сетки соперников. И ещё нужно сделать так, чтобы зажать Ислама. Махачев выше, намного больше, рычаги намного длиннее. Соответственно, нужно ещё зажать и пробить эту комбинацию из трёх-четырёх ударов, чтобы раскрутиться. Последний или третий удар он доносит, и тогда это уже чревато нокаутом, а так — с джеба, с двойки нокаутировать кого-то — такого нет.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

— Вы говорили, что в мужских весах больше любите смотреть бои «мухачей». Мокаева «кинули» с титульником?

— Я думаю, да. Даже с тренером обсуждала, и мне прямо жалко было Мокаева. С другой стороны, он молодой, его пик не пройдёт, может подождать ещё один-два боя, подерётся ещё, заработает, заматереет немного. Говорят, он скучно дерётся, но, как по мне, никакой скучности нет. У него много позиций меняется, получается динамичный бой. Мне очень импонирует Мокаев, нравится его дисциплинированность. Он не отдыхает подолгу. Мы с ним дрались в одном карде в Абу-Даби, и он уже успел провести бой, то есть постоянно в работе. Как это может не нравиться? Думаю, у него ещё будет титульник. Просто UFC нравятся только те, кто дерётся до крови. Не те, кто обыгрывает в борьбе, а те, кто выходит без геймплана и просто дерётся, либо нокаутёры.

— В последние недели Умар Нурмагомедов стал достаточно резко высказываться о потенциальных соперниках, включая Петра Яна. Понятно, что это элемент раскрутки, но как вы относитесь к такому? Вы сами готовы к этому прибегнуть при необходимости?

— Я готова. Другой вопрос, что это его работа, ему нужно вызывать. Он до этого вообще никаких вызовов не бросал. UFC неинтересно, когда он говорит: я подерусь, ничего страшного, дадут мне топа или нет. Это не очень интересно слушать, правда? Так что, думаю, это его стратегия. Может быть, Хабиб сказал ему так говорить. Думаю, Умар уважает и Петра Яна, просто нужно делать своё дело. Он же не обзывал его, не задевал его семью. Просто изъявил желание подраться с Яном. Думаю, у него следующий бой будет с Кори Сэндхагеном. Это не то чтобы удобный, но проходимый для него соперник.

— Умар Нурмагомедов сможет стать чемпионом уже в этом году? Если подраться с Сэндхагеном, то выше только Двалишвили и Стерлинг, который уходит в другой вес.

— Многих нужно пройти. Вряд ли ему сразу дадут подраться с Шоном, потому что не будут так его продвигать. С Сэндхагеном, возможно, он подерётся до конца года, но это не титульник. А О’Мэлли, думаю, не особо хочет драться с Мерабом Двалишвили. Мне кажется, вообще никто не горит желанием с ним драться, потому что это пять раундов тебя будут прессинговать, прессинговать, прессинговать. Если даже Шон подерётся с Мерабом, то не факт, что выиграет. Или, может, даже попытается пойти в другой вес, будет затягивать. Вот почему ему дали Марлона Веру? Потому что О’Мэлли интересен UFC, он яркий и его ведут. Вера был пятым или шестым номером. Почему бы не дать сразу драться с Мерабом? Потому что это не особо выгодно UFC. У Двалишвили нет столько зрителей, он не так интересен. Поэтому UFC всё делает для своих чемпионов, чтобы это было интересно.

— Как вы относитесь к Мерабу Двалишвили?

— Да, знаю, что Мераб не очень лестно высказывается про нашу родину и вообще про всё в принципе. Мне кажется, он просто болтает и ему пофигу, что болтать. На самом деле, он очень простой парень, однажды нам отдавал билеты на турнир в UFC Apex. Гасанали как-то Стерлингу и Мерабу показывал приёмы. То есть в обычном общении он прекрасный парень.

— Российский флаг с собой взяли?

— Да. Планирую выйти с флагом, если ничего не изменится.

Виктория Дудакова Фото: Getty Images

— Позиция Вячеслава Борщёва по поводу флага вызвала много недовольства. Он сказал, что бьётся не за Россию, а за себя. У вас какая позиция?

— Борщёв больше пяти лет живёт в Штатах. Когда человек напрямую говорит правду, это людям не нравится. Говорит неправду — тоже не нравится. Я ассоциирую себя с Россией, потому что живу в России. Поэтому выхожу с флагом своей страны, если это разрешено. А Борщёв давно в Штатах, но выступает под флагом России, и люди всё равно недовольны.

— Стоит ли у вас цель на год? К примеру, провести столько-то поединков, попасть в топ-15 к концу года.

— Моя долгосрочная цель — стать чемпионкой. Но теперь я не знаю, в этом весе ещё не было ни одного поединка, да и было бы больше травм, если бы я дралась в 52 кг, потому что это тяжелее немного. Сейчас себя в этом весе чувствую прекрасно. У девушек разброс в принципе большой, даже в 52 кг есть те, кто в межсезонье весит по 65 кг. А есть те, кто весит 58-59 кг. То есть абсолютно разные габариты, поэтому посмотрим, как всё сложится. Пока что цель — провести три боя за год. Гасанали говорит: давай подерёмся сейчас, потом в Абу-Даби и в январе. А я говорю: давай подерёмся до конца года. Потому что Абу-Даби в августе, насколько я понимаю, это было бы идеально. Если не будет травм после этого боя, то хотелось бы провести следующий поединок в августе. Немного отдохнуть, поехать на сборы, и к августу я буду в полной боевой готовности. В каком это будет весе, пока не знаю. Ответы будут после ближайшего боя.

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