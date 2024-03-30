Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Виктория Дудакова — Мелисса Гатто, UFC on ESPN 54, где смотреть, дата и время боя, онлайн-трансляция, Уайдман — Силва

UFC on ESPN 54: экс-чемпион красиво завершит карьеру, Дудакова ворвётся в топ-15. LIVE
Яхья Гасанов
Виктория Дудакова — Мелисса Гатто
Комментарии
Экс-соперник Шары Буллета тоже в карде.

В ночь на 31 марта в Атлантик-Сити пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 54. Для российских болельщиков особый интерес представляет поединок с участием непобеждённой Виктории Дудаковой, которая проведёт бой с бразильянкой Мелиссой Гатто в новой для себя весовой категории.

На этом же турнире выступит бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман. Американец возвращается после очередной травмы и на этот раз встретится с бразильцем Бруно Силвой. А возглавит турнир бой в женской наилегчайшей весовой категории между Манон Фиоро и Эрин Блэнчфилд. Обе девушки идут с рекордом 6-0 в UFC и сразятся за право стать претенденткой на пояс.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Большое интервью с Дудаковой в преддверии турнира:
«Мальчик в любом случае сильнее тебя». Виктория Дудакова — про конкуренцию и титул UFC
Эксклюзив
«Мальчик в любом случае сильнее тебя». Виктория Дудакова — про конкуренцию и титул UFC

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Где смотреть турнир UFC on ESPN 54 Когда пройдёт турнир UFC on ESPN 54 Полный кард турнира UFC on ESPN 54
Live Яхья Гасанов

Дебютный поединок Дудаковой продлился всего лишь 34 секунды

Дебютный поединок продлился всего лишь 34 секунды. Истела Нунес получила серьёзную травму руки и не смогла продолжить бой.

11:09 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC on ESPN 54

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ESPN 54 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

11:09 Яхья Гасанов

Уайдман: возможно, это будет мой последний бой

«Честно говоря, после той травмы я не был уверен, буду ли драться снова. Я настраивал себя на будущее, но уверен не был. Я просто прислушивался к своему телу, пытаясь поправиться. В умственном, мотивационном и техническом плане я все еще думаю, что я лучший в мире, но мое тело просто не вывозит.

Это может быть мой последний бой, но я собираюсь принять это решение в тренировочном лагере. Посмотрю, как я себя буду чувствовать, сможет ли мое тело снова выдержать тяжелый тренировочный лагерь. Возможно, это будет мой последний бой. А может, и нет», — заявил Уайдман.

11:08 Яхья Гасанов

Когда пройдёт турнир UFC on ESPN 54

Турнир UFC on ESPN 54 состоится в Атлантик-Сити(Нью-Джерси, США) в ночь с 30 на 31 марта. Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени, основной – в 05:00 мск.

11:08 Яхья Гасанов

Соперник Уайдмана — боец, который поприветствовал Шару Буллета в UFC

В октябре прошлого года Бруно Силва стал первым соперником Шары Буллета в UFC. Тот бой россиянин выиграл единогласным решением, забрав все три раунда по мнению всех судей.

11:06 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC on ESPN 54

Основной кард:
Эрин Блэнчфилд — Манон Фиоро;
Висенте Луке — Хоакин Бакли;
Крис Уайдман — Бруно Силва;
Нурсултан Рузибоев — Седрик Дюма;
Билл Алджио — Кайл Нельсон;
Чиди Нджокуани — Рис Макки.

Предварительный кард:
Нэйт Ландвер — Джамалл Эммерс;
Вирна Жандироба — Лупита Годинес;
Хулио Арсе — Герберт Бёрнс;
Деннис Бузукья — Коннор Мэттьюс;
Ибо Аслан — Антон Туркаль;
Виктория Дудакова — Мелисса Гатто;
Андре Петроски — Джейкоб Малкун;
Энджел Пачеко — Каолан Логран.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android