UFC on ESPN 54: экс-чемпион красиво завершит карьеру, Дудакова ворвётся в топ-15. LIVE

В ночь на 31 марта в Атлантик-Сити пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 54. Для российских болельщиков особый интерес представляет поединок с участием непобеждённой Виктории Дудаковой, которая проведёт бой с бразильянкой Мелиссой Гатто в новой для себя весовой категории.
На этом же турнире выступит бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман. Американец возвращается после очередной травмы и на этот раз встретится с бразильцем Бруно Силвой. А возглавит турнир бой в женской наилегчайшей весовой категории между Манон Фиоро и Эрин Блэнчфилд. Обе девушки идут с рекордом 6-0 в UFC и сразятся за право стать претенденткой на пояс.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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Дебютный поединок Дудаковой продлился всего лишь 34 секунды
Дебютный поединок продлился всего лишь 34 секунды. Истела Нунес получила серьёзную травму руки и не смогла продолжить бой.
Где смотреть турнир UFC on ESPN 54
Посмотреть трансляцию турнира UFC on ESPN 54 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Уайдман: возможно, это будет мой последний бой
«Честно говоря, после той травмы я не был уверен, буду ли драться снова. Я настраивал себя на будущее, но уверен не был. Я просто прислушивался к своему телу, пытаясь поправиться. В умственном, мотивационном и техническом плане я все еще думаю, что я лучший в мире, но мое тело просто не вывозит.
Это может быть мой последний бой, но я собираюсь принять это решение в тренировочном лагере. Посмотрю, как я себя буду чувствовать, сможет ли мое тело снова выдержать тяжелый тренировочный лагерь. Возможно, это будет мой последний бой. А может, и нет», — заявил Уайдман.
Когда пройдёт турнир UFC on ESPN 54
Турнир UFC on ESPN 54 состоится в Атлантик-Сити(Нью-Джерси, США) в ночь с 30 на 31 марта. Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени, основной – в 05:00 мск.
Соперник Уайдмана — боец, который поприветствовал Шару Буллета в UFC
В октябре прошлого года Бруно Силва стал первым соперником Шары Буллета в UFC. Тот бой россиянин выиграл единогласным решением, забрав все три раунда по мнению всех судей.
Полный кард турнира UFC on ESPN 54
Основной кард:
Эрин Блэнчфилд — Манон Фиоро;
Висенте Луке — Хоакин Бакли;
Крис Уайдман — Бруно Силва;
Нурсултан Рузибоев — Седрик Дюма;
Билл Алджио — Кайл Нельсон;
Чиди Нджокуани — Рис Макки.
Предварительный кард:
Нэйт Ландвер — Джамалл Эммерс;
Вирна Жандироба — Лупита Годинес;
Хулио Арсе — Герберт Бёрнс;
Деннис Бузукья — Коннор Мэттьюс;
Ибо Аслан — Антон Туркаль;
Виктория Дудакова — Мелисса Гатто;
Андре Петроски — Джейкоб Малкун;
Энджел Пачеко — Каолан Логран.