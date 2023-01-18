Засуживать русских в США — давний тренд. Как у Кости Цзю нагло отобрали победу

Новый календарный год пока не принёс громких судейских скандалов в единоборствах — попросту не успел. А вот 2022-й оказался богат на откровенные судейские ограбления, в том числе и в поединках с участием российских спортсменов. Со знаком «минус» отличились смешанные единоборства: Магомеда Анкалаева, Петра Яна и Армана Царукяна фактически лишили чистых побед. А вот раньше, когда ММА ещё не были заметным явлением в сфере единоборств, за судейские ошибки приходилось отдуваться в основном боксу.

Например, сегодня, 18 января, исполнилось ровно 26 лет с поединка Кости Цзю против пуэрториканца Леонардо Маса, ставшего одним из самых скандальных в карьере россиянина. Хотя изначально не ожидалось ничего особенного: Цзю просто проводил очередную защиту чемпионского пояса IBF от средненького претендента. Мас, как водится, перед боем делал громкие заявления, но его послужной список совсем не впечатлял — большинство его соперников были откровенными джорнименами, и шанс на титул Леонардо получил буквально чудом.

Однако Цзю не собирался продолжать сказку пуэрториканца. Буквально с первых секунд россиянин приступил к жёсткой работе, и вскоре Мас оказался в нокдауне, не успев среагировать на короткий удар слева. Претендент поднялся и решил завязать чемпиона в клинче, но Костя не собирался давать ему передышку. Чемпион работал легко и мощно, словно на тренировке: комбинации заходили одна за другой, как если бы напротив стояла боксёрская груша. Вскоре Леонардо упал снова, попавшись на неудачном выходе из клинча.

Мас мечтал хотя бы дотянуть до конца первого раунда и после второго нокдауна сразу бросился «обниматься». Не помогло — ещё два быстрых удара беспощадного Цзю в третий раз повалили претендента, которого пытался защитить рефери. И это уже был нокаут: пуэрториканец долго не мог подняться, на его лице было написано страдание. Претендента с трудом поставили на ноги и довели до угла, где над ним начали кружить врачи. Казалось, всё понятно — нокаут и поражение Маса, но у рефери в ринге оказалось другое мнение.

Господину Джо Кортесу внезапно показалось, что решающий удар Цзю нанёс уже после гонга. Странная претензия, учитывая, что на архивных записях можно чётко расслышать, как гонг звучит уже после того, как перчатка Кости коснулась головы Леонардо. Однако рефери был неумолим: Кортес долго доказывал американским организаторам поединка свою правоту и всё-таки убедил — победу Цзю отменили прямо в ринге, объявив техническую ничью! Хорошо ещё, что не отобрали титул, поскольку посчитали «нарушение» непреднамеренным.

«Ввиду того что, с одной стороны, удар, отправивший Маса в последний нокдаун, не может быть засчитан, поскольку ему предшествовали вмешательство судьи и гонг, а с другой — Цзю об этом вмешательстве не знал, значит, ни в каких нарушениях не виноват, а также принимая во внимание, что продолжать матч из-за травмы Маса нельзя, то, руководствуясь правилами бокса, действующими в штате Невада, считать, что встреча закончилась технической ничьей», — сообщил официальный информатор арены.

Костя Цзю Фото: Jed Jacobsohn /Allsport

Сторона Цзю не собиралась мириться с откровенным ограблением российского боксёра, подав апелляцию. Жалобу Кости Атлетическая комиссия Невады удовлетворила лишь частично, изменив статус поединка на «несостоявшийся». Цзю сохранил чемпионский титул, но немного смазал свой идеальный рекорд и потратил немало нервов. Возможно, именно суета с незасчитанной победой тогда отрицательно повлияла на Костю, который в следующем бою неожиданно проиграл Винсу Филлипсу техническим нокаутом. Однако историю вспять не повернуть.