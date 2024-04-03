Тиму Цзю не стоит опускать руки. Даже в карьере отца были обиднейшие поражения

В минувшие выходные старший сын Кости Цзю потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Тим проводил поединок за два пояса чемпиона мира в первом среднем весе – WBO, которым он владел, а также за вакантный пояс WBC. Несмотря на то что в поединке с Себастьяном Фундорой Цзю был фаворитом, победить ему не удалось. Тим получил серьёзную сечку, которая мешала ему на протяжении всего поединка. В итоге Цзю проиграл раздельным решением судей и потерял чемпионский пояс. Но Тиму не стоит опускать руки: даже в карьере его легендарного отца были провальные моменты, которые не помешали ему стать одним из величайших отечественных боксёров за всю историю.

Костя Цзю проигрывал и на любительском уровне, хотя добился там немалых высот, в том числе завоёвывал золото чемпионата мира. А на профессиональном ринге Костя довольно долго шёл без поражений и был одним из самых перспективных боксёров не только своего веса, но и вне зависимости от весовых категорий. В 26 лет Костя четыре раза отправил в нокдаун действующего чемпиона мира IBF Джейка Родригеса и стал новым обладателем пояса. К слову, Цзю провёл четыре успешные защиты титула, после чего в его карьере наступил непростой период.

Сначала у Кости забрали победу над Леонардо Масом за якобы нелегитимный удар, нанесённый после гонга, а затем последовало первое поражение в профессиональной карьере. Причём поражение, которого никто не ожидал. 31 мая 1997 года Костя проводил очередную защиту своего чемпионского пояса IBF. В соперниках у него оказался американец Винс Филлипс, за плечами которого было 38 боёв и всего три поражения. Несмотря на это, именно Цзю считался явным фаворитом в предстоящем поединке: четыре успешные защиты, 0 в графе поражений – Костя набирал от боя к бою, и опытный американец должен был стать очередной ступенькой на пути россиянина к величию.

КОСТЯ ЦЗЮ И ЛЕОНАРДО МАС Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Но поединок пошёл не по плану Цзю. Точнее, не весь. В первой половине боя Костя выглядел явно лучше своего соперника, особенно в том, что касалось скорости. Цзю постоянно опережал оппонента, попадал жёсткими встречными двойками и практически ничего не давал сделать сопернику. Так продолжалось до седьмого раунда: Костя уверенно забирал бой на карточках всех судей и действительно доминировал в ринге.

Однако в конце седьмого раунда наступил переломный момент. Винс сумел подловить Цзю хорошей комбинацией крюков, и Костя оказался в нокдауне. Поднявшись, Цзю продолжил бой, но уже не был собой. План россиянина на бой стал разваливаться. Костя шёл в размены, которые были выгодны американцу, много пропускал и застаивался. От былой скорости не осталось и следа, и в 10-м раунде Винс довершил главную сенсацию в своей карьере. Филлипсу в очередной раз удалось потрясти Костю, зажать его у канатов и мощно добивать. Цзю старался клинчевать, но спастись от добивания не сумел. Американец обрушил шквал ударов, на которые Костя практически не реагировал, едва держась на ногах. Рефери был вынужден вмешаться в поединок и остановить его, зафиксировав победу Винса Филлипса.

Так Костя Цзю потерял свой титул и лишился чемпионского пояса. Интересно, что на момент того боя Косте было 28 лет, а его сын — Тим — впервые проиграл в 29 лет. Но у Тима перед глазами есть отличный пример, что никогда не стоит опускать руки. Костя вернулся на победную серию, и не просто вернулся, а стал единственным отечественным абсолютным чемпионом мира на данный момент. Хочется верить, что Цзю-старший, прошедший в боксе через многое, подберёт нужные слова для сына, и Тим ещё порадует своих фанатов победами и титулами.