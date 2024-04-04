Молдавский, Гольцов, Билостенный и Попов — нам есть на кого посмотреть.

PFL 1: Фёдор в качестве тренера, четверо россиян в погоне за $ 1 млн. LIVE

В ночь на 5 апреля в Сан-Антонио (США) состоится первый турнир регулярного сезона PFL. В рамках этого ивента пройдут четыре поединка с участием российских бойцов. Первым из них в клетке появится Олег Попов (16-1), которому предстоит встретиться со Стивом Моури (11-1-1 NC).

Далее мы увидим поединок с участием Сергея Билостенного (11-3). Он сойдётся с болгарским ветераном Благоем Ивановым (19-6-1 NC), который совсем недавно входил в топ-15 тяжеловесов UFC.

В соглавном событии вечера выступят Денис Гольцов (32-8) и Линтон Васселл (23-8-1 NC). Россиянин в прошлом году добирался до финала Гран-при, но проиграл, а теперь начинает новую попытку забрать $ 1 млн.

Возглавит турнир бой с участием Валентина Молдавского (13-3-1 NC) и хорвата Анте Делии (24-5). Противостоять друг другу в углах также будут бывшие соперники – Мирко КроКоп Филипович и Фёдор Емельяненко.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

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