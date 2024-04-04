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PFL, российские бойцы, Делия — Молдавский, Гольцов — Васселл, дата и время, полный кард, онлайн-трансляция, где смотреть

PFL 1: Фёдор в качестве тренера, четверо россиян в погоне за $ 1 млн. LIVE
Яхья Гасанов
Делия — Молдавский, Гольцов — Васселл
Комментарии
Молдавский, Гольцов, Билостенный и Попов — нам есть на кого посмотреть.

В ночь на 5 апреля в Сан-Антонио (США) состоится первый турнир регулярного сезона PFL. В рамках этого ивента пройдут четыре поединка с участием российских бойцов. Первым из них в клетке появится Олег Попов (16-1), которому предстоит встретиться со Стивом Моури (11-1-1 NC).

PFL 2024. PFL 1, Сан-Антонио, США
Стив Моури - Олег Попов
05 апреля 2024, пятница. 03:10 МСК
Стив Моури
Не началось
Олег Попов

Далее мы увидим поединок с участием Сергея Билостенного (11-3). Он сойдётся с болгарским ветераном Благоем Ивановым (19-6-1 NC), который совсем недавно входил в топ-15 тяжеловесов UFC.

PFL 2024. PFL 1, Сан-Антонио, США
Благой Иванов - Сергей Билостенный
05 апреля 2024, пятница. 04:00 МСК
Благой Иванов
Не началось
Сергей Билостенный

В соглавном событии вечера выступят Денис Гольцов (32-8) и Линтон Васселл (23-8-1 NC). Россиянин в прошлом году добирался до финала Гран-при, но проиграл, а теперь начинает новую попытку забрать $ 1 млн.

PFL 2024. PFL 1, Сан-Антонио, США
Денис Гольцов - Линтон Васселл
05 апреля 2024, пятница. 06:00 МСК
Денис Гольцов
Не началось
Линтон Васселл

Возглавит турнир бой с участием Валентина Молдавского (13-3-1 NC) и хорвата Анте Делии (24-5). Противостоять друг другу в углах также будут бывшие соперники – Мирко КроКоп Филипович и Фёдор Емельяненко.

PFL 2024. PFL 1, Сан-Антонио, США
Анте Делия - Валентин Молдавский
05 апреля 2024, пятница. 06:30 МСК
Анте Делия
Не началось
Валентин Молдавский

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Большое интервью с участником главного боя вечера:
«Политика. Не хотят, чтобы за пояс бились русские парни». Молдавский — о UFC и конкуренции
Эксклюзив
«Политика. Не хотят, чтобы за пояс бились русские парни». Молдавский — о UFC и конкуренции

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Где смотреть турнир PFL 1 с главным боем Анте Делия – Валентин Молдавский Дата и время турнира PFL 1 с боем Денис Гольцов – Линтон Васселл Полный кард турнира PFL 1 в с главным боем Делия – Молдавский
Live Яхья Гасанов

В прошлом году Гольцов вышел в финал и остановился в шаге от титула PFL и $ 1 млн

Вспоминаем обидное поражение Дениса:
Как же не везёт российским тяжеловесам! Гольцов рухнул вслед за Павловичем
Как же не везёт российским тяжеловесам! Гольцов рухнул вслед за Павловичем
09:53 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир PFL 1 с главным боем Анте Делия – Валентин Молдавский

Посмотреть турнир «PFL против Bellator» можно на Okko. Также «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

09:53 Яхья Гасанов

Молдавский: первая мысль после поражения от Васселла — «лучше бы я сдох»

Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский рассказывал об ощущениях после поражения от британца Линтона Васселла на турнире Bellator 292 в марте прошлого года. Тогда боец очень непросто переживал этот момент. Молдавский проиграл Васселлу техническим нокаутом в первом раунде.

«С чем могу сравнить поражение? Да со смертью. Первое ощущение после проигранного боя — лучше бы я сдох. Как бы это ни звучало, но типа такого. Тем более в бою, который ты точно должен был выигрывать. Чем тяжело это поражение — у меня таких ни разу не было. В любительских ММА я проиграл один раз Магомеду Анкалаеву раздельным решением — один судья отдал мне. С Бейдером хоть и единогласное решение, но тоже могли мне отдать. А тут не прикопаешься», — цитирует Молдавского «Матч ТВ».

09:53 Яхья Гасанов

Дата и время турнира PFL 1 с боем Денис Гольцов – Линтон Васселл

Турнир PFL 1 с соглавным боем Денис Гольцов – Линтон Васселл состоится в ночь с 4 на 5 апреля в Сан-Антонио (США). Турнир стартует в 01:00 по московскому времени.

09:52 Яхья Гасанов

Валентин Молдавский: PFL может подвинуть UFC, составить серьёзную конкуренцию

Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский считает, что промоушен PFL является серьёзным конкурентом лиги UFC.

«Как промоутер не оценивал никогда рынок. Но, наверное, в данный момент PFL может подвинуть UFC, составить серьёзную конкуренцию. Объединение двух лиг, бойцов и административного ресурса должно разогнать промоушен», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

09:52 Яхья Гасанов

Полный кард турнира PFL 1 в с главным боем Делия – Молдавский

Анте Делия – Валентин Молдавский;
Денис Гольцов – Линтон Васселл;
Лиз Кармуш – Джулиана Веласкес;
Тайрелл Форчун – Дэниел Джеймс;
Дакота Дитчева – Лиза Маулдин;
Благой Иванов – Сергей Билостенный;
Таила Сантос – Илара Джоанне;
Стив Моури – Олег Попов;
Кэна Ватанабе – Шэнна Янг;
Челси Хэкетт – Джена Бишоп;
Лукас Бреннан – Димитр Иви;
Джордан Хейдерман – Марсело Голм;
Брюс Мередит – Тай Калиста.

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