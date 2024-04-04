PFL 1: Фёдор в качестве тренера, четверо россиян в погоне за $ 1 млн. LIVE

В ночь на 5 апреля в Сан-Антонио (США) состоится первый турнир регулярного сезона PFL. В рамках этого ивента пройдут четыре поединка с участием российских бойцов. Первым из них в клетке появится Олег Попов (16-1), которому предстоит встретиться со Стивом Моури (11-1-1 NC).
Далее мы увидим поединок с участием Сергея Билостенного (11-3). Он сойдётся с болгарским ветераном Благоем Ивановым (19-6-1 NC), который совсем недавно входил в топ-15 тяжеловесов UFC.
В соглавном событии вечера выступят Денис Гольцов (32-8) и Линтон Васселл (23-8-1 NC). Россиянин в прошлом году добирался до финала Гран-при, но проиграл, а теперь начинает новую попытку забрать $ 1 млн.
Возглавит турнир бой с участием Валентина Молдавского (13-3-1 NC) и хорвата Анте Делии (24-5). Противостоять друг другу в углах также будут бывшие соперники – Мирко КроКоп Филипович и Фёдор Емельяненко.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.
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В прошлом году Гольцов вышел в финал и остановился в шаге от титула PFL и $ 1 млн
Где смотреть турнир PFL 1 с главным боем Анте Делия – Валентин Молдавский
Посмотреть турнир «PFL против Bellator» можно на Okko. Также «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
Молдавский: первая мысль после поражения от Васселла — «лучше бы я сдох»
Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский рассказывал об ощущениях после поражения от британца Линтона Васселла на турнире Bellator 292 в марте прошлого года. Тогда боец очень непросто переживал этот момент. Молдавский проиграл Васселлу техническим нокаутом в первом раунде.
«С чем могу сравнить поражение? Да со смертью. Первое ощущение после проигранного боя — лучше бы я сдох. Как бы это ни звучало, но типа такого. Тем более в бою, который ты точно должен был выигрывать. Чем тяжело это поражение — у меня таких ни разу не было. В любительских ММА я проиграл один раз Магомеду Анкалаеву раздельным решением — один судья отдал мне. С Бейдером хоть и единогласное решение, но тоже могли мне отдать. А тут не прикопаешься», — цитирует Молдавского «Матч ТВ».
Дата и время турнира PFL 1 с боем Денис Гольцов – Линтон Васселл
Турнир PFL 1 с соглавным боем Денис Гольцов – Линтон Васселл состоится в ночь с 4 на 5 апреля в Сан-Антонио (США). Турнир стартует в 01:00 по московскому времени.
Валентин Молдавский: PFL может подвинуть UFC, составить серьёзную конкуренцию
Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский считает, что промоушен PFL является серьёзным конкурентом лиги UFC.
«Как промоутер не оценивал никогда рынок. Но, наверное, в данный момент PFL может подвинуть UFC, составить серьёзную конкуренцию. Объединение двух лиг, бойцов и административного ресурса должно разогнать промоушен», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полный кард турнира PFL 1 в с главным боем Делия – Молдавский
Анте Делия – Валентин Молдавский;
Денис Гольцов – Линтон Васселл;
Лиз Кармуш – Джулиана Веласкес;
Тайрелл Форчун – Дэниел Джеймс;
Дакота Дитчева – Лиза Маулдин;
Благой Иванов – Сергей Билостенный;
Таила Сантос – Илара Джоанне;
Стив Моури – Олег Попов;
Кэна Ватанабе – Шэнна Янг;
Челси Хэкетт – Джена Бишоп;
Лукас Бреннан – Димитр Иви;
Джордан Хейдерман – Марсело Голм;
Брюс Мередит – Тай Калиста.