Почти 20 лет назад они закатили бой десятилетия, а теперь за них будут говорить кулаки подопечных.

У легендарных Фёдора и Кро Копа будет ещё один поединок. На этот раз — тренерский

В ночь на 5 апреля в Сан-Антонио (США) состоится первый турнир нового регулярного сезона PFL. Российских любителей единоборств привлечёт поединок в тяжёлом весе между россиянином Валентином Молдавским и хорватом Анте Делией. И интересен этот поединок будет не только непосредственно противостоянием Делии и Молдавского, но и дуэлью легендарных Фёдора Емельяненко и Мирко Филиповича по прозвищу Кро Коп, которые выступят в роли секундантов своих подопечных.

С именами Мирко и Фёдора связаны смешанные единоборства 2000-х годов. Хорватский нокаутёр из кикбоксинга сносил своих соперников фирменным хай-киком и обожал рубиться в стойке. Ну а Фёдор Емельяненко в особых представлениях не нуждается: Фёдор образца 2000-х – один из самых доминирующих и устрашающих тяжей мира за всю историю.

Оба выступали в японском промоушене Pride, и оба прекрасно понимали, что их поединок рано или поздно состоится и станет одним из самых крупных событий в мире ММА, если не самым крупным. На тот момент Фёдор и Мирко действительно были главными звёздами смешанных единоборств, и их поединка ждали все любители ММА.

Фёдор Емельяненко Фото: Josh Hedges/Getty Images

Однако до встречи с Фёдором Кро Коп подрался с младшим братом Фёдора – Александром Емельяненко. На тот момент Феникс шел с рекордом 3-0 в профессиональных смешанных единоборствах, и победа над хорватом могла сильно повысить его котировки. Но Мирко разобрался с Александром без особых проблем. Кро Коп выдержал натиск более крупного Емельяненко, а затем перешёл в атаку. Мирко «накормил» Феникса серией мощных ударов руками, а затем потушил ему свет фирменным хай-киком.

Конечно, с этого момента противостояние Филиповича и Емельяненко стало ещё ближе. Бойцы всё же встретились в августе 2005 года, хотя Мирко давно вызывал Последнего Императора на поединок. И только шесть побед нокаутами подряд в первом раунде проложили Филиповичу дорогу к поединку с Фёдором. У россиянина на тот момент был рекорд 23-1, и он был доминирующим чемпионом Pride.

Филипович был, пожалуй, самым опасным соперником в карьере Фёдора к тому времени. То, с какой лёгкостью хорватский кикбоксёр выключал своих соперников, поражало и настораживало поклонников россиянина. Но в самом бою Емельяненко показал, почему по праву считается одним из лучших тяжей мира за всю историю.

Мирко Филипович Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Поединок проходил в формате трёх раундов, первый из которых длился 10 минут, а остальные – по пять. И во всех преимущество Емельяненко было безоговорочным. Фёдор обещал хорвату зарубиться в стойке – и сдержал своё обещание, разобрав Мирко именно в его стихии. Конечно, не обходилось без переводов в партер, потому что Емельяненко был куда более разнообразным бойцом, чем Кро Коп. В итоге бой прошёл всю дистанцию и завершился победой Фёдора единогласным решением судей. А сам поединок был признан сначала боем года, а затем – боем десятилетия.

Казалось, что бойцы разошлись мирно и с уважением, но спустя восемь лет между ними возник конфликт. В 2013 году Мирко проиграл Алексею Олейнику, на что Фёдор отреагировал, дав комментарий журналистам с тем посылом, что хорват уже далёк от оптимальной формы и идеальных кондиций. Что, конечно, задело Мирко.

«Поведение Фёдора меня очень разочаровало. Если бы Фёдор дрался в моём городе, я бы приехал к нему в гостиницу, позвал бы его на ужин и всё, что хотел сказать, высказал бы в лицо, а не через газету. В конце концов, мы с ним как братья по оружию, мы вместе проливали кровь в японских рингах и показали бой, который многие до сих пор считают лучшим в истории ММА. Но ему не только не хватило смелости зайти поздороваться в раздевалку перед боем, но ещё и хватило наглости разглагольствовать у меня за спиной, что я такой-сякой. Фёдор, которого я знал раньше, не был способен на такое. Я переживал каждое его поражение как своё собственное, но теперь он говорит на публике, что я не в форме, что он не знает, почему я продолжаю драться, и всё в этом духе. Каждый имеет право на личное мнение, но до тех пор, пока я по собственной воле проливаю свою кровь и терплю боль, только мне одному решать, сколько мне ещё драться и зачем», – заявил Кро Коп.

К слову, хорват в долгу не остался и после того, как Емельяненко в первый раз проиграл Бейдеру, Филипович высказал похожее мнение.

«Это был не тот Фёдор, каким я его помню. Бейдер обманным ударом попал точно в челюсть, а Фёдор упал как после удара пушкой, — цитирует Мирко vecernji.hr. — Физическая подготовленность очень важна, она придаёт уверенности. Когда ты знаешь, что ты чрезвычайно хорошо подготовлен и проверен тренировками, то и в бою ты больше веришь в себя. Я смотрел бой Фёдора в прямом эфире, было тяжело видеть такое поражение после такой успешной карьеры».

Однако уже перед вторым боем Емельяненко с Бейдером и, соответственно, перед последним поединком Фёдора в карьере Мирко тепло отозвался о своём главном сопернике в карьере.

«Завтра последний выходец PRIDE, и чемпион Фёдор Емельяненко покинет сцену, проведя последний бой! Для меня он является величайшим и самым совершенным бойцом MMA всех времён! Было большой честью разделить с ним ринг однажды, а также не раз разделить раздевалку на арене в Сайтаме. Независимо от результата завтрашнего боя, для многих, в том числе и для меня, ты навсегда останешься иконой боёв без правил и величайшим бойцом. Удачи, Фёдор», – написал Филипович в социальных сетях.

Теперь противостояние Фёдора и Мирко переходит в новую плоскость. Скоро легендарные бойцы будут выяснять, кто из них является лучшим наставником.