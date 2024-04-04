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PFL 1 2024. Прямая трансляция
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Валентин Молдавский — Анте Делия, когда бой, где смотреть трансляцию, кто фаворит, Фёдор Емельяненко и Мирко Филипович

У легендарных Фёдора и Кро Копа будет ещё один поединок. На этот раз — тренерский
Игорь Некрасов
Валентин Молдавский — Анте Делия
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Почти 20 лет назад они закатили бой десятилетия, а теперь за них будут говорить кулаки подопечных.

В ночь на 5 апреля в Сан-Антонио (США) состоится первый турнир нового регулярного сезона PFL. Российских любителей единоборств привлечёт поединок в тяжёлом весе между россиянином Валентином Молдавским и хорватом Анте Делией. И интересен этот поединок будет не только непосредственно противостоянием Делии и Молдавского, но и дуэлью легендарных Фёдора Емельяненко и Мирко Филиповича по прозвищу Кро Коп, которые выступят в роли секундантов своих подопечных.

Онлайн-трансляция предстоящего турнира:
PFL 1: Фёдор в качестве тренера, четверо россиян в погоне за $ 1 млн. LIVE
Live
PFL 1: Фёдор в качестве тренера, четверо россиян в погоне за $ 1 млн. LIVE

С именами Мирко и Фёдора связаны смешанные единоборства 2000-х годов. Хорватский нокаутёр из кикбоксинга сносил своих соперников фирменным хай-киком и обожал рубиться в стойке. Ну а Фёдор Емельяненко в особых представлениях не нуждается: Фёдор образца 2000-х – один из самых доминирующих и устрашающих тяжей мира за всю историю.

Оба выступали в японском промоушене Pride, и оба прекрасно понимали, что их поединок рано или поздно состоится и станет одним из самых крупных событий в мире ММА, если не самым крупным. На тот момент Фёдор и Мирко действительно были главными звёздами смешанных единоборств, и их поединка ждали все любители ММА.

Фёдор Емельяненко

Фёдор Емельяненко

Фото: Josh Hedges/Getty Images

Однако до встречи с Фёдором Кро Коп подрался с младшим братом Фёдора – Александром Емельяненко. На тот момент Феникс шел с рекордом 3-0 в профессиональных смешанных единоборствах, и победа над хорватом могла сильно повысить его котировки. Но Мирко разобрался с Александром без особых проблем. Кро Коп выдержал натиск более крупного Емельяненко, а затем перешёл в атаку. Мирко «накормил» Феникса серией мощных ударов руками, а затем потушил ему свет фирменным хай-киком.

Конечно, с этого момента противостояние Филиповича и Емельяненко стало ещё ближе. Бойцы всё же встретились в августе 2005 года, хотя Мирко давно вызывал Последнего Императора на поединок. И только шесть побед нокаутами подряд в первом раунде проложили Филиповичу дорогу к поединку с Фёдором. У россиянина на тот момент был рекорд 23-1, и он был доминирующим чемпионом Pride.

Филипович был, пожалуй, самым опасным соперником в карьере Фёдора к тому времени. То, с какой лёгкостью хорватский кикбоксёр выключал своих соперников, поражало и настораживало поклонников россиянина. Но в самом бою Емельяненко показал, почему по праву считается одним из лучших тяжей мира за всю историю.

Мирко Филипович

Мирко Филипович

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Поединок проходил в формате трёх раундов, первый из которых длился 10 минут, а остальные – по пять. И во всех преимущество Емельяненко было безоговорочным. Фёдор обещал хорвату зарубиться в стойке – и сдержал своё обещание, разобрав Мирко именно в его стихии. Конечно, не обходилось без переводов в партер, потому что Емельяненко был куда более разнообразным бойцом, чем Кро Коп. В итоге бой прошёл всю дистанцию и завершился победой Фёдора единогласным решением судей. А сам поединок был признан сначала боем года, а затем – боем десятилетия.

Казалось, что бойцы разошлись мирно и с уважением, но спустя восемь лет между ними возник конфликт. В 2013 году Мирко проиграл Алексею Олейнику, на что Фёдор отреагировал, дав комментарий журналистам с тем посылом, что хорват уже далёк от оптимальной формы и идеальных кондиций. Что, конечно, задело Мирко.

Подробнее о поединке Фёдора и Мирко:
«Никакого уважения не испытываю». Почему легендарный Кро Коп не простил Фёдора Емельяненко
Видео
«Никакого уважения не испытываю». Почему легендарный Кро Коп не простил Фёдора Емельяненко

«Поведение Фёдора меня очень разочаровало. Если бы Фёдор дрался в моём городе, я бы приехал к нему в гостиницу, позвал бы его на ужин и всё, что хотел сказать, высказал бы в лицо, а не через газету. В конце концов, мы с ним как братья по оружию, мы вместе проливали кровь в японских рингах и показали бой, который многие до сих пор считают лучшим в истории ММА. Но ему не только не хватило смелости зайти поздороваться в раздевалку перед боем, но ещё и хватило наглости разглагольствовать у меня за спиной, что я такой-сякой. Фёдор, которого я знал раньше, не был способен на такое. Я переживал каждое его поражение как своё собственное, но теперь он говорит на публике, что я не в форме, что он не знает, почему я продолжаю драться, и всё в этом духе. Каждый имеет право на личное мнение, но до тех пор, пока я по собственной воле проливаю свою кровь и терплю боль, только мне одному решать, сколько мне ещё драться и зачем», – заявил Кро Коп.

К слову, хорват в долгу не остался и после того, как Емельяненко в первый раз проиграл Бейдеру, Филипович высказал похожее мнение.

«Это был не тот Фёдор, каким я его помню. Бейдер обманным ударом попал точно в челюсть, а Фёдор упал как после удара пушкой, — цитирует Мирко vecernji.hr. — Физическая подготовленность очень важна, она придаёт уверенности. Когда ты знаешь, что ты чрезвычайно хорошо подготовлен и проверен тренировками, то и в бою ты больше веришь в себя. Я смотрел бой Фёдора в прямом эфире, было тяжело видеть такое поражение после такой успешной карьеры».

Однако уже перед вторым боем Емельяненко с Бейдером и, соответственно, перед последним поединком Фёдора в карьере Мирко тепло отозвался о своём главном сопернике в карьере.

«Завтра последний выходец PRIDE, и чемпион Фёдор Емельяненко покинет сцену, проведя последний бой! Для меня он является величайшим и самым совершенным бойцом MMA всех времён! Было большой честью разделить с ним ринг однажды, а также не раз разделить раздевалку на арене в Сайтаме. Независимо от результата завтрашнего боя, для многих, в том числе и для меня, ты навсегда останешься иконой боёв без правил и величайшим бойцом. Удачи, Фёдор», – написал Филипович в социальных сетях.

Теперь противостояние Фёдора и Мирко переходит в новую плоскость. Скоро легендарные бойцы будут выяснять, кто из них является лучшим наставником.

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