Поражения Цзю не должно было случиться. Угол Тима полностью провалил бой с Фундорой

В конце прошлой недели Тимофей Цзю во второй раз в профессиональной карьере выступил в США и потерпел неудачу. Бой с Себастьяном Фундорой получился зрелищным, кровавым и невероятно тяжёлым для Цзю, который с третьего раунда боролся не только с соперником, но и с глубоким рассечением, которое мешало ему всё оставшееся время.

Очень много критики досталось катмену Тимофея Марку Гамбину. В News Corp отметили, что у него не было ни одной из трёх мазей, которые традиционно используются для таких рассечений. На вопрос об этом сам Тим ответил очень просто: «Без комментариев». Тем не менее Гамбина раскритиковали за непрофессионализм, и подчёркивалось, что более грамотная работа катмена могла помочь Цзю победить. В это можно поверить, учитывая, что всё, согласно оценкам, решилось буквально в одном раунде.

Однако у Сергея Богачука, который выступил на этом же турнире, другое мнение. Он считает, что претензии справедливо предъявлять всей команде Тимофея: «Не знаю, как я повёл бы себя после такого рассечения. По-грамотному, да, надо было останавливать бой. Насколько я слышал, если бы остановили бой во втором раунде, то поединок был бы признан несостоявшимся. Затем они бы провели реванш и всё переиграли. А так они слегка протупили. Соглашусь с тем, что всё-таки протупили».

Тимофей Цзю — Себастьян Фундора Фото: Steve Marcus/Getty Images

Врач подходил и оценивал состояние Тимофея после второго и четвёртого раундов. Оба раза он давал добро на выход Цзю в ринг, несмотря на то что кровь остановить не удавалось. Если бы бой остановили до начала четвёртого раунда, то поединок был бы признан несостоявшимся. Если позже, то результат бы определили уже имеющиеся оценки судей.

Однако команда Цзю не стала реагировать на проблемы своего бойца и оставила его в ринге до конца поединка. И, на самом деле, такое решение вызвало недоумение не только у Богачука.

Например, экс-чемпион мира австралиец Билли Диб подчеркнул, что команде Цзю не хватило опыта: «Факт в том, что угловой Тима не остановил бой, Фундора воспользовался травмой Цзю и одержал победу. Это неопытность углового Тима, но ничего, в случае реванша Цзю исправит ошибки и вернёт титул».

А известный промоутер Лу Дибелла приводил в пример легендарных тренеров Мэнни Стюарда и Лу Дувы: «После боя необходимо провести некоторый анализ действий угла Цзю. Где вообще был его угол? Как вы думаете, Стюард или Дува выпустили бы своего бойца на четвёртый раунд? Углу Тима было необходимо принимать стратегически важное решение».

Обозреватель Лукаш Фенрих в обзоре недоумевал, как Тимофею позволили драться в таком состоянии 10 раундов: «Продолжение боя Тима Цзю в таком состоянии — одно из самых неудачных решений в истории бокса. Как, чёрт возьми, ему позволили провести 10 раундов в таком состоянии?»

Тимофей Цзю — Себастьян Фундора Фото: Steve Marcus/Getty Images

Так или иначе, угол Тимофея отработал этот поединок крайне слабо. Нежелание остановить бой из-за травмы и полный провал в работе с рассечением. Сложно вспомнить, когда ещё угол чемпиона в титульном поединке отрабатывал настолько безалаберно. Если бы удалось избежать хотя бы одного из грубейших провалов, то вполне вероятно, что Цзю остался бы непобеждённым чемпионом, но уже с двумя поясами и перспективой боя с Теренсом Кроуфордом.

Команда Тима утверждает, что у них есть право на реванш, но для начала стоит задуматься о том, чтобы действительно проанализировать действия угла и внести необходимые коррективы. Цена ошибок на таком уровне невероятна высока, в чём Цзю уже убедился. Такие ошибки повторять нельзя.