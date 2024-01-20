«Моего колхоза хватило, чтобы выиграть». 12 лет назад Хабиб Нурмагомедов дебютировал в UFC

20 января 2012 года состоялся долгожданный дебют российского бойца Хабиба Нурмагомедова в UFC. Он долго шёл именно к этой цели, не скрывал желания попасть именно в американский промоушен и к моменту первого боя сколотил неплохое резюме, в частности став чемпионом ProFC.

Там хотели удержать дагестанца у себя, но тот был категорически против: «К моменту этого предложения у меня уже были довольно напряжённые личные отношения с руководством промоушена, а тут я ещё отказался принимать чемпионский бой. «Я смотрю за океан. Веду переговоры с UFC. Однако они не верили и смотрели на меня так, будто я инопланетянин. Посмеивались надо мной, приводили аргументы, которые, по их мнению, просто не позволят мне драться в UFC. «Мне не нужен ваш пояс. Соберите и объедините все пояса на этой планете и поставьте всё это на кон – я не буду драться. Моя цель – UFC», – пытался я объяснить им».

Кто был соперником?

Дебютировать в лучшей лиге мира предстояло в Нэшвилле. 23-летний Хабиб вылетел в США за две недели до боя. А его соперником должен был стать иранский британец Камал Шалорус, который до этого провёл лишь один бой в UFC.

Камал Шалорус Фото: Josh Hedges/Getty Images

Шалорусу было уже 39 лет, он тоже был базовым борцом, а в предыдущем поединке проиграл Джиму Миллеру. Впрочем, Камал был в себе уверен: «Планирую надрать ему задницу везде, где бы ни проходил бой. У него хорошая серия побед, мы с командой изучили записи его поединков, и о нём довольно много информации в интернете. 16-0? В Европе не такая сильная организация боёв, как в США, так что рекорд бойца невозможно оценить однозначно».

А для Хабиба всё было в новинку, начиная с октагона. Российский боец заявил, что никогда ранее даже не видел его, и признавался, что испытывал серьёзное давление. Неудивительно, ведь Нурмагомедов стал первым российским бойцом промоушена за долгие годы.

«На мне было колоссальное давление, в октагоне я до этого никогда не дрался и не тренировался, даже вживую его никогда не видел. До этого в СНГ я выступал только на ковре или в ринге. Помню, когда прилетел с дебютного боя домой, отец сказал мне: «А ты что думал, тебе будет там легко? Или ты думал, тебя там так долго ждали, что ли? Ты один из 600 бойцов, подписанных в этой лиге. Хочешь стать лучшим – надо тренироваться, надеяться и терпеть», — позже вспоминал Хабиб Нурмагомедов.

Как прошёл бой

Поединок проходил в рамках предварительного карда неномерного турнира. Первый раунд получился весьма сумбурным. Сам Хабиб заявлял, что не мог нащупать нужный ритм и дистанцию, но когда прочувствовал поддержку публики, то проснулся. А поддержку он получил после того, как довёл до цели правый апперкот и отправил Шалоруса в нокдаун. Это не отменяло того, что Нурмагомедов зачастую действовал в стойке достаточно коряво и малоэффективно, не мог нащупать нужную дистанцию и «рубил воздух».

Хабиб Нурмагомедов и Камал Шалорус в октагоне Фото: Josh Hedges/Getty Images

Во втором раунде Хабиб продолжил давление и стал активно подключать переводы. Они получались, но не хватало того самого эффекта бетонной плиты и работы в граунд-энд-паунд. В итоге рефери дважды поднимал бойцов в стойку ввиду пассивности Нурмагомедова. Это был ещё и недостаток опыта. Но тем не менее россиянин так вымотал Шалоруса, что в перерыве тот трижды уточнял у своего угла, действительно ли сейчас наступит последний раунд. В финальной пятиминутке Хабиб довёл начатое до конца и в третьем раунде задушил Камала, оформив первую победу в UFC и доведя рекорд до 17-0.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале UFC.

Что было после

Шалорус в дальнейшем провёл ещё один поединок в UFC, проиграл Рафаэлю дос Аньосу и покинул промоушен. Победу молодого соперника он оценил по достоинству: «Он молод и очень быстр. Любит бить, но может и сбить вас с ног. Хабиб просто лучше дрался этим вечером».

Нурмагомедов начал укрепляться в качестве новой звезды лиги и делился впечатлениями: «Мне очень понравилось здесь быть. Три дня побыл и ещё хочется три года побыть. Честно сказать, я что-то осторожничал. Но все шло-шло-шло, мы по плану работали. Первые пару минут было тяжело прийти в себя, но потом я отправил его в нокдаун, полностью контролировал бой и завершил досрочно».

Кстати, апперкот был заготовкой. Об этом рассказывал и Абдулманап Нурмагомедов, и сам Хабиб. При этом боец не отрицает, что в дебютном поединке его ударная техника была на очень низком уровне. Спустя годы, комментируя дебютную победу Умара Нурмагомедова в UFC, он вспомнил и о своём триумфе: «10 лет прошло. 10 лет назад UFC и ММА были на совсем другом уровне. На тот момент мне хватило колхозных навыков, чтобы закончить соперника».

Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы Фото: РИА Новости

За первый бой Хабиб заработал $ 16 тыс. — $ 8 тыс. за выход и столько же за победу, а потом заявил, что хочет бой с Гилбертом Мелендесом, Фрэнки Эдгаром и с Нейтом Диазом, чтобы сделать себе имя в США. А саму победу команда Нурмагомедова отметила походом в ресторан.

Это была первая победа российского бойца в UFC с января 2002 года. Спустя полгода Хабиб провёл следующий бой, потом улучшил ударную технику, которую Хавьер Мендес называл ужасной, а чуть более чем через шесть лет с момента дебюта завоевал пояс чемпиона.