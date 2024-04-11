Кайла Харрисон — самая накачанная чемпионка в истории ММА. Но в UFC мышцы не помогут

В ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) состоится юбилейный турнир UFC 300. Фанатов смешанных единоборств ждёт большое количество ярких противостояний. Особый интерес вызывает женский поединок, в котором сойдутся Кайла Харрисон и Холли Холм. Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо в январе подписала контракт с лучшей лигой на планете – будет выступать в легчайшем весе. А для дебюта выбран юбилейный турнир организации. Но есть ощущение, что переход в новый промоушен и смена весовой категории могут очень серьёзно сказаться на шансах побороться за чемпионский пояс UFC.

Кайла ещё до попадания в MMA стала узнаваемой личностью в единоборствах. Она начала с того, что выиграла чемпионат мира по дзюдо в 2010 году. Девушка стала победительницей Панамериканских игр и Панамериканского чемпионата. А главное, спортсменка стала двукратной олимпийской чемпионкой. Она первая представительница США, которой покорилось такое достижение. Уже тогда стало понятно, что Харрисон окажется в смешанных единоборствах. И девушку сразу подписали в PFL. В 2018 году Кайла ворвалась в MMA с победы над Бриттни Элкин.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

На протяжении всей карьеры Харрисон балансировала между лёгким и полулёгким весом. Спортсменка очень долго шла в смешанных единоборствах без поражений – имела рекорд 15-0. Но 25 ноября 2022 года в финале женского турнира PFL в лёгком весе Кайла уступила Лариссе Пачеко единогласным решением судей. Однако после этого американка успела исправиться. Она оказалась сильнее Аспен Лэдд на турнире PFL World Championship. И после этого девушка неожиданно решилась на рискованный эксперимент. Она не просто подписала контракт с UFC, но и перебралась в новый для себя дивизион.

Кайла Харрисон Фото: Chris Unger/Getty Images

Само подписание в UFC особых вопросов не вызывает. Переход американки в лучшую лигу на планете давно напрашивался. Но при этом не совсем понятно, как Харрисон собирается уложиться в легчайший вес. В PFL Кайла выступала в лёгком весе, то есть до 70 кг, а в дзюдо и вовсе боролась в весе до 78 кг. Теперь же американку ждёт изнурительная весогонка. Харрисон нужно протиснуться под планку в 61 кг. И такое испытание для организма может даться спортсменке крайне непросто.

Стоит отметить, что в стартовом поединке на турнире у Харрисон очень неплохие шансы. Холли Холм в свои 42 года уже постепенно готовится к завершению карьеры. И за последние три года Дочь проповедника провела всего лишь два поединка. Сначала раздельным решением её одолела Кетлен Виейра. А затем американка оказалась сильнее россиянки Яны Куницкой единогласным вердиктом. Поэтому можно констатировать, что 42-летняя Холм находится далеко не в лучшей форме.

Харрисон – самая накачанная чемпионка в истории ММА. Но в UFC ей это вряд ли поможет. Во-первых, ей будет крайне непросто постоянно гонять вес, чтобы втискиваться в лимит легчайшего веса. Во-вторых, спортсменки, для которых этот дивизион является родным, будут чувствовать себя намного увереннее. Но главное — прямо сейчас вес изобилует топовыми девушками, которые прекрасно понимают, чего ждать от Кайлы. Пачеко показала, как именно противодействовать борьбе американки. И поединки с Ракель Пеннингтон, Джулианной Пеньей и Кетлен Виейрой могут стать серьёзнейшим испытанием. А первый вызов ждёт двукратную олимпийскую чемпионку уже на предстоящих выходных.