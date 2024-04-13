«Этот турнир спасёт только одно». Детальный разбор UFC 300 с промоутером Камилом Гаджиевым

В ночь с 13 на 14 апреля состоится юбилейный турнир UFC 300. Грандиозное событие будет буквально изобиловать топовыми противостояниями. В событии примут участие сразу 12 действующих и бывших чемпионов лучшей лиги на планете. А в главном бою вечера сойдутся Джамал Хилл и Алекс Перейра. При этом многие остались откровенно разочарованы тем кардом, который собрала организация. Мы поговорили с топовым российским промоутером Камилом Гаджиевым и детально разобрали предстоящий турнир.

– Каковы ожидания от предстоящего турнира?

– Особенных ожиданий нет. Все мои ожидания связаны с поединком Царукяна и Оливейры. Все остальные бои для меня не так интересны. Да, в главном бою титульник, Перейра и Хилл. Но для меня, как и для всех остальных, мне кажется, это не самое увлекательное, не самое ожидаемое событие.

– Этот кард было реально спасти?

– Можно было спасти, если бы появился Макгрегор. Те бои, которые россияне ждут в Абу-Даби, мы бы не увидели из-за Рамадана. Но что-то можно было добавить. Сказать, что со звёздами всё хорошо – очень сложно. Со звёздами есть проблема. Поэтому, наверное, сейчас такой период. И юбилейный турнир пришёлся именно на него. Ничего страшного. Будет ещё 303-й, 310-й, 400-й. Никуда мы не денемся.

Пресс-конференция UFC 300 Фото: Jeff Bottari/Getty Images

– Это стоит воспринимать так, будто мы получили практически максимум от возможного?

– Я удивлён, что в UFC не договорились с Макгрегором.

– А это может быть связано с проблемами с допингом или с плохой формой?

– Я думаю, что и с одним, и с другим. В совокупности. Скорее всего, ему нужно время, чтобы прийти в себя. Я не могу в этом обвинять человека. Но это может быть причиной.

– Насколько сложно проводить такой турнир с точки зрения промоутера?

– На таком уровне проблем с технической организацией уже не возникает никогда. Проблема могла быть только с тем, чем удивлять. А это был кард. И проблемы видно невооружённым взглядом.

– А чем ещё можно попытаться спасти этот турнир?

– Дана всё делает и спасает как может. Наверное, этот турнир спасут только очень качественные поединки. Крутые нокауты, классные зарубы. Участники должны это понимать, ответственно к этому отнестись.

– А как скажутся на лиге повышенные бонусы на этот турнир?

– Есть два момента. Сделав это однажды, придётся делать это всегда. Те, кто был до этого – огорчатся. А те, кто будут после – будут выбивать новые условия. $ 50 тыс. – это уже большая сумма, отличная мотивация. Повышение делу не поможет. Этот турнир уже ничего не спасёт, кроме очень высокого качества поединков, которое мы, возможно, увидим.

– По поводу главного боя. У Хилла есть шансы против Перейры?

– Я бы не переоценивал Перейру. Он сильный боец, но не бесспорный чемпион, как Джон Джонс, Хабиб Нурмагомедов или Андерсон Силва. Перейру можно побеждать, Адесанья это показал. Для этого нужно быть ударником экстра-класса или навязать темп и борьбу. Если Хилл справится с этой задачей, он может выиграть. Но Джамал после простоя. Это аргумент не в его пользу. Шансы – 65 на 35 в пользу Алекса.

– А чего вы ждёте от поединка Гэтжи и Холлоуэя?

– Здесь шансы практически равные. Потому что Гэтжи не является крупным легковесом. Он не такой большой, пусть и физически крепкий. Поэтому сделаю прогноз, что Джастин немного фаворит, потому что для Холлоуэя может быть тяжеловато таскать на себе Гэтжи. Разница в дивизионах может сказаться. Потому что Макс поднялся, а не Гэтжи спустился. Думаю, что победа будет добыта решением.

– Оливейра – Царукян. Чего ждём от этого поединка?

– Болею за Царукяна. Думаю, он может победить. Он фаворит с небольшим преимуществом. Ему это больше надо, он более голодный до побед. Оливейра уже был чемпионом, в его жизни это было. А для Царукяна это дорога к чемпионскому шансу. Я считаю, что шансов больше у Армана. Его сложно финишировать. Он – спортсмен думающий, не пропускающий моменты. А Оливейра именно про финиши. И с Царукяном, думаю, это не сработает. Не думаю, что Арман нокаутирует соперника. А вот если проведёт сабмишен, я не удивлюсь. Царукян – думающий парень, в бою у него холодная голова. И всё-таки ставлю на победу Армана решением.

Чарльз Оливейра — Арман Царукян Фото: Jeff Bottari/Getty Images

– Царукян всегда был довольно скромным бойцом, но в последнее время постоянно в эпицентре конфликтов. С чем это связано?

– Он становится старше, что-то меняется. Он больше времени проводит за границей, где история с хайпом приобретает новые краски. Его природа не изменилась, он остался прежним. Но понимает, что нужно делать, чтобы зарабатывать деньги. И это делает.

– Арман заявил, что финишировал бы 23-летнего Хабиба в первом раунде. Вы согласны с этим тезисом?

– Этот тезис нельзя опровергнуть, проверить. Нет смысла с этим соглашаться или нет. В теории, наверное, мог бы. Является ли Царукян более зрелым бойцом, чем Хабиб в 23? Да, однозначно. Но это не значит, что он бы его финишировал. Я хочу пожелать Арману не стать тем человеком, к словам которого не относятся всерьёз. Потому что если он будет слишком много говорить, произойдёт то же, что с Макгрегором. В один прекрасный момент все перестали воспринимать всерьёз то, что говорит Конор. Несмотря на весь его масштаб.

– А вы согласны с тем, что со временем Макгрегор превратился из бойца топ-уровня в «жирный чек»?

– Одно другому не противоречит. С ним хотят подраться, потому что это статус. И потому что можно хорошо заработать.

– Оливейра заявил, что готов отказаться от реванша с Махачевым, чтобы провести бой с Конором. Как можно расценивать это заявление?

– Бой с Исламом у него уже был. А бой с Конором – это по-прежнему событие.

Камил Гаджиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Стерлинг перебирается в новый вес. Какие у него там перспективы?

– Думаю, что тот вес он уже перерос. И ему было физически сложно «гонять». В новом дивизионе ему будет лучше и легче. Он вполне может завоевать пояс. Представляю ли я себе бой Стерлинг – Топурия? Да, представляю. В прошлом дивизионе он забирал бои за счёт габаритов и физической силы. Теперь наружу выйдут другие аспекты.

– Кайла Харрисон решилась и перебралась в UFC. Какими вы видите её перспективы?

– В бою с Холм она фаворит. Просто потому, что Холли уже не та. А ещё было бы интереснее увидеть бой пиковых Харрисон и Ронды Роузи. Но имеем то, что имеем. И Харрисон – фаворитка. Мне этот бой интересен. Скажу, может быть, крамольную вещь. Но мне этот бой интереснее, чем поединок Перейры и Хилла. Правда, на Кайле может сказаться весогонка. Она этого никогда не делала в таком объёме. Здесь может и проблема случиться.