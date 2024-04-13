Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC 300: Царукян — Оливейра, Перейра — Хилл, дата и время, где смотреть, онлайн-трансляция, интервью с Камилом Гаджиевым

«Этот турнир спасёт только одно». Детальный разбор UFC 300 с промоутером Камилом Гаджиевым
Сергей Сорокин
Разбор UFC 300 с промоутером Камилом Гаджиевым
Аудио-версия:
Комментарии
Обсудили главные проблемы важнейшего события года в мире MMA.

В ночь с 13 на 14 апреля состоится юбилейный турнир UFC 300. Грандиозное событие будет буквально изобиловать топовыми противостояниями. В событии примут участие сразу 12 действующих и бывших чемпионов лучшей лиги на планете. А в главном бою вечера сойдутся Джамал Хилл и Алекс Перейра. При этом многие остались откровенно разочарованы тем кардом, который собрала организация. Мы поговорили с топовым российским промоутером Камилом Гаджиевым и детально разобрали предстоящий турнир.

Ивент обещает стать самым грандиозным событием 2024 года в мире MMA:
UFC 300: битва Царукяна и Оливейры, три титульника в карде. Ждём юбилейный турнир! LIVE
Live
UFC 300: битва Царукяна и Оливейры, три титульника в карде. Ждём юбилейный турнир! LIVE

– Каковы ожидания от предстоящего турнира?
– Особенных ожиданий нет. Все мои ожидания связаны с поединком Царукяна и Оливейры. Все остальные бои для меня не так интересны. Да, в главном бою титульник, Перейра и Хилл. Но для меня, как и для всех остальных, мне кажется, это не самое увлекательное, не самое ожидаемое событие.

– Этот кард было реально спасти?
– Можно было спасти, если бы появился Макгрегор. Те бои, которые россияне ждут в Абу-Даби, мы бы не увидели из-за Рамадана. Но что-то можно было добавить. Сказать, что со звёздами всё хорошо – очень сложно. Со звёздами есть проблема. Поэтому, наверное, сейчас такой период. И юбилейный турнир пришёлся именно на него. Ничего страшного. Будет ещё 303-й, 310-й, 400-й. Никуда мы не денемся.

Пресс-конференция UFC 300

Пресс-конференция UFC 300

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

– Это стоит воспринимать так, будто мы получили практически максимум от возможного?
– Я удивлён, что в UFC не договорились с Макгрегором.

– А это может быть связано с проблемами с допингом или с плохой формой?
– Я думаю, что и с одним, и с другим. В совокупности. Скорее всего, ему нужно время, чтобы прийти в себя. Я не могу в этом обвинять человека. Но это может быть причиной.

Ирландец продолжает постоянно проходить тесты, но драться всё ещё не собирается:
Конора проверяют на допинг чаще всех. В UFC больше не доверяют Макгрегору
Конора проверяют на допинг чаще всех. В UFC больше не доверяют Макгрегору

– Насколько сложно проводить такой турнир с точки зрения промоутера?
– На таком уровне проблем с технической организацией уже не возникает никогда. Проблема могла быть только с тем, чем удивлять. А это был кард. И проблемы видно невооружённым взглядом.

– А чем ещё можно попытаться спасти этот турнир?
– Дана всё делает и спасает как может. Наверное, этот турнир спасут только очень качественные поединки. Крутые нокауты, классные зарубы. Участники должны это понимать, ответственно к этому отнестись.

– А как скажутся на лиге повышенные бонусы на этот турнир?
– Есть два момента. Сделав это однажды, придётся делать это всегда. Те, кто был до этого – огорчатся. А те, кто будут после – будут выбивать новые условия. $ 50 тыс. – это уже большая сумма, отличная мотивация. Повышение делу не поможет. Этот турнир уже ничего не спасёт, кроме очень высокого качества поединков, которое мы, возможно, увидим.

Промоушен устроил яркое шоу перед юбилейным турниром:
Пресс-конференция UFC 300: Дана повысил бонусы в шесть раз! А Царукяна освистали
Live
Пресс-конференция UFC 300: Дана повысил бонусы в шесть раз! А Царукяна освистали

– По поводу главного боя. У Хилла есть шансы против Перейры?
– Я бы не переоценивал Перейру. Он сильный боец, но не бесспорный чемпион, как Джон Джонс, Хабиб Нурмагомедов или Андерсон Силва. Перейру можно побеждать, Адесанья это показал. Для этого нужно быть ударником экстра-класса или навязать темп и борьбу. Если Хилл справится с этой задачей, он может выиграть. Но Джамал после простоя. Это аргумент не в его пользу. Шансы – 65 на 35 в пользу Алекса.

– А чего вы ждёте от поединка Гэтжи и Холлоуэя?
– Здесь шансы практически равные. Потому что Гэтжи не является крупным легковесом. Он не такой большой, пусть и физически крепкий. Поэтому сделаю прогноз, что Джастин немного фаворит, потому что для Холлоуэя может быть тяжеловато таскать на себе Гэтжи. Разница в дивизионах может сказаться. Потому что Макс поднялся, а не Гэтжи спустился. Думаю, что победа будет добыта решением.

– Оливейра – Царукян. Чего ждём от этого поединка?
– Болею за Царукяна. Думаю, он может победить. Он фаворит с небольшим преимуществом. Ему это больше надо, он более голодный до побед. Оливейра уже был чемпионом, в его жизни это было. А для Царукяна это дорога к чемпионскому шансу. Я считаю, что шансов больше у Армана. Его сложно финишировать. Он – спортсмен думающий, не пропускающий моменты. А Оливейра именно про финиши. И с Царукяном, думаю, это не сработает. Не думаю, что Арман нокаутирует соперника. А вот если проведёт сабмишен, я не удивлюсь. Царукян – думающий парень, в бою у него холодная голова. И всё-таки ставлю на победу Армана решением.

Чарльз Оливейра — Арман Царукян

Чарльз Оливейра — Арман Царукян

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

– Царукян всегда был довольно скромным бойцом, но в последнее время постоянно в эпицентре конфликтов. С чем это связано?
– Он становится старше, что-то меняется. Он больше времени проводит за границей, где история с хайпом приобретает новые краски. Его природа не изменилась, он остался прежним. Но понимает, что нужно делать, чтобы зарабатывать деньги. И это делает.

– Арман заявил, что финишировал бы 23-летнего Хабиба в первом раунде. Вы согласны с этим тезисом?
– Этот тезис нельзя опровергнуть, проверить. Нет смысла с этим соглашаться или нет. В теории, наверное, мог бы. Является ли Царукян более зрелым бойцом, чем Хабиб в 23? Да, однозначно. Но это не значит, что он бы его финишировал. Я хочу пожелать Арману не стать тем человеком, к словам которого не относятся всерьёз. Потому что если он будет слишком много говорить, произойдёт то же, что с Макгрегором. В один прекрасный момент все перестали воспринимать всерьёз то, что говорит Конор. Несмотря на весь его масштаб.

Арман заявил, что легко финишировал бы молодого Орла:
«Не хочу быть как Хабиб!» Царукян сделал выпад в адрес российской легенды
«Не хочу быть как Хабиб!» Царукян сделал выпад в адрес российской легенды

– А вы согласны с тем, что со временем Макгрегор превратился из бойца топ-уровня в «жирный чек»?
– Одно другому не противоречит. С ним хотят подраться, потому что это статус. И потому что можно хорошо заработать.

– Оливейра заявил, что готов отказаться от реванша с Махачевым, чтобы провести бой с Конором. Как можно расценивать это заявление?
– Бой с Исламом у него уже был. А бой с Конором – это по-прежнему событие.

Камил Гаджиев

Камил Гаджиев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Стерлинг перебирается в новый вес. Какие у него там перспективы?
– Думаю, что тот вес он уже перерос. И ему было физически сложно «гонять». В новом дивизионе ему будет лучше и легче. Он вполне может завоевать пояс. Представляю ли я себе бой Стерлинг – Топурия? Да, представляю. В прошлом дивизионе он забирал бои за счёт габаритов и физической силы. Теперь наружу выйдут другие аспекты.

Кайла Харрисон решилась и перебралась в UFC. Какими вы видите её перспективы?
– В бою с Холм она фаворит. Просто потому, что Холли уже не та. А ещё было бы интереснее увидеть бой пиковых Харрисон и Ронды Роузи. Но имеем то, что имеем. И Харрисон – фаворитка. Мне этот бой интересен. Скажу, может быть, крамольную вещь. Но мне этот бой интереснее, чем поединок Перейры и Хилла. Правда, на Кайле может сказаться весогонка. Она этого никогда не делала в таком объёме. Здесь может и проблема случиться.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android