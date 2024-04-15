«Это концовка из кино». Гениальный нокаут сделает Холлоуэя «золотым мальчиком» UFC

Больше суток прошло после турнира UFC 300, но обсуждение и восхищение концовкой поединка Макса Холлоуэя и Джастина Гэтжи не прекращается. Абсолютно заслуженно. Как часто вы видите, что боец, вчистую забирая бой, вызывает опаснейшего соперника, который может одним панчем «потушить свет», на размен в центре октагона? Макс вызвал, дал шанс Гэтжи, но в итоге сам брутально срубил Хайлайта и передал привет всем, кто считает, что у него руки-подушки.

После боя на пресс-конференции Дана Уайт был в восторге. Выдал Максу бонус в $ 600 тыс и предложил обсуждать только этот бой. Разумеется, Дана шутил, но он очень верно подметил важный момент, это был самый эмоциональный момент вечера: «Заметили это вы, случилось ли это с вами, но после этого боя силы покинули всех зрителей на арене. Следующие два боя люди сидели как полумёртвые, такой был скачок адреналина. Вот чем я занимаюсь − продаю такие моменты. Это был охренительный момент. Именно поэтому Макса и Гэтжи так любят».

Макс Холлоуэй и Джастин Гэтжи Фото: Getty Images

Пояс BMF изначально задумывался как трофей для главного «плохиша», но теперь окончательно трансформировался в знак отличия бойцов, которые готовы зарубаться с кем угодно и когда угодно, а самое главное — делать это ярко и радовать зрителей. Это и сделали Холлоуэй с Гэтжи.

«Этот чёртов Холлоуэй спокойно ходит, хотя у него огромная 3D-шишка на ноге. Сегодняшний бой в полной степени отражает смысл титула BMF. Фотка с этого боя должна быть в словаре, когда смотришь, что такое BMF. Это момент из фильма. Это бой года. Если кто-то превзойдёт Макса и Джастина, то, чёрт возьми, я боюсь увидеть парней, которые его закатят», — сказал Дана на пресс-конференции.

Эффектная победа над вторым номером лёгкого дивизиона открыла все дороги перед Холлоуэем, он вправе требовать всё, что захочет в любом дивизионе, но очевидно, что в первую очередь его прельщает возможность вернуть пояс в полулёгком весе, который он утратил ещё в конце 2019 года. Поэтому и вызывал он Топурию, на котором не было лица: «Эй, ребята, есть такой Матадор, он бегает, уговорите его подписать контракт. Гавайи или Испания, всё равно. Или Ислам! Ислам прославился защитами титула против полулегковесов, верно? Я здесь, я готов!».

После турнира стало известно, что у Махачева уже есть соперник, и Холлоуэй вполне позитивно отреагировал на это: «У меня есть варианты, и я чувствую себя прекрасно. Дана счастлив, Хантер Кэмпбелл счастлив, Шон Шелби счастлив. Мы сядем с командой и всё решим. Я видел, что они только что объявили бой за титул чемпиона в лёгком весе, так что, похоже, Ислам Махачев наконец-то проведёт защиту титула против легковеса, и это хорошо для него. Как я уже сказал, есть ещё чемпион в полулёгком весе Илия Топурия. Он делает всё возможное, чтобы спастись от быка в загоне».

Ещё один вариант, который озвучил Макс — Конор Макгрегор. В бою с ирландцем Холлоуэй готов защищать пояс BMF. А Топурия уже принял вызов и заявляет, что станет первым, кто нокаутирует Благословенного.

Дана Уайт подтверждает, что у Макса множество вариантов, и сейчас боссам промоушена и матчмейкерам есть над чем подумать: «Пока нужно уложить всё в голове. Он был звездой и до боя с Гэтжи, но эта победа подняла его на совсем другой уровень. Бой с Джастином окажет решающее влияние на карьеру бойца, который и без того добился огромных высот. Он ведь один из величайших полулегковесов, если не величайший».

Макс Холлоуэй и Джастин Гэтжи Фото: Getty Images

В любом случае Макс поставил всё на кон в последние 10 секунд и теперь открыл перед собой вообще все двери. Холлоуэй может требовать любой бой — будь то поединок за титул в полулёгком или лёгком весе. Наверняка при желании он обойдёт в титульной гонке и Армана Царукяна, который пять лет грезит реваншем с Махачевым, и Алекса Волкановски, которому стоит восстановиться после двух поражений нокаутами.

Макс вышел королём из UFC 300. Как выяснилось, для этого даже необязательно быть чемпионом.