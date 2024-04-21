Гэтжи закончит, как Фергюсон — пробитым рубакой. После нокаута Хайлайт не будет прежним

Турнир UFC 300 удался на славу, но там были не только победители. Знаменитый Джастин Гэтжи в очередной раз устроил блестящее шоу, но вряд ли этому рад: упасть в нокаут на последней секунде пятираундового боя — сомнительное удовольствие. Конечно, Хайлайт снова вошёл в историю промоушена, вот только от чемпионского пояса опять отдалился. И, похоже, теперь навсегда.

Кажется, что Гэтжи всегда был топовым бойцом главного промоушена мира. В UFC он дебютировал в 2017 году и дрался только с крутыми соперниками. В первых трёх боях Джастин выглядел не как боец, а скорее как шоумен. Он шёл напролом и ловил все удары, которые выбрасывали его оппоненты. Но после поражения от Порье Гэтжи сменил геймплан и предстал в образе умного и расчётливого убийцы. Благодаря новой тактике он смог дважды побороться за полноценный титул чемпиона UFC в лёгком весе. И до поединка с Максом Холлоуэем мог уверенно надеяться на чемпионский бой с Исламом Махачевым.

Вот только Холлоуэй, поднявшийся из полулёгкого веса, попросту проехал по Хайлайту катком. Гэтжи принял огромное количество урона, порой смотрелся откровенно беспомощно, а нокаут выглядел не только эффектно, но и жутко. Теперь титульные перспективы Джастина оказались под большим вопросом, если о них вообще сейчас стоит говорить.

Ещё одно выступление Гэтжи в текущем году маловероятно — с учётом того, что он получил перелом носа. Ранее ему уже приходилось пропускать порядка 10 месяцев после подобной травмы, операции и последующей реабилитации. Не стоит забывать и о том, как он проиграл. Каждый нокаут серьёзно сказывается на ментальном здоровье бойца. Поэтому психологическое лечение может занять гораздо больше времени, чем физическое.

Кроме того, сейчас Джастину 35 лет. Это критический возраст для бойцов, выступающих в лёгком дивизионе и смежных весах, поскольку именно в этот период чаще всего начинается спад. Самый подходящий не только по возрасту, но и по стилю пример — Тони Фергюсон. Именно в 35 лет Эль Кукуй потерпел сокрушительное поражение от самого Джастина и больше не выиграл ни одного поединка в карьере.

Тони Фергюсон Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Ко всему прочему, лёгкий дивизион стал обновляться. Появился Арман Царукян, подступает Матеуш Гамрот, и всё ещё перспективным остаётся Рафаэль Физиев. Старая элита, в которую входят Порье, Чендлер и сам Гэтжи, уже находится на закате карьеры.

Если принимать во внимание все перечисленные факторы, Джастину, мягко говоря, будет непросто вернуться в титульную гонку. Однако у него есть время, чтобы восстановиться, тем более что Ислам Махачев на ближайший год будет занят. Поэтому Хайлайт пока сможет, например, провести трилогию с Порье, если тот, конечно, проиграет Махачеву. Но есть ощущение, что Гэтжи уже никогда не будет претендовать на пояс. Тем не менее Джастин золотыми буквами вписал своё имя в историю UFC. Даже если он закончит, как Фергюсон, наследие Гэтжи уже никто не заберёт.