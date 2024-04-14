UFC 300 получился крутым! Но мы всё равно ожидали большего

Вот и закончился турнир UFC 300, который мы так долго ждали. Юбилейный турнир — всегда большое событие, а тут ещё и сам промоушен старался максимально накручивать шумиху. Президент UFC Дана Уайт так долго держал интригу насчёт участников главного боя турнира, что фантазия поклонников ММА разыгралась не на шутку: вспоминались кандидатуры Ислама Махачева, Конора Макгрегора и даже Хабиба Нурмагомедова. Но на деле в главное событие попали Джамал Хилл и Алекс Перейра — неплохо, однако хотелось бы что-то ещё покруче.

Анонс Брюса Баффера Фото: Chris Unger/Getty Images

И вот это вот «могло быть круче» наверняка крутится в умах болельщиков по отношению ко всему турниру. Громадные бонусы размером $ 300 тыс. — классная мысль, объявление о новых перчатках — тоже хорошо, но что с «уникальной» пресс-конференцией? Там собрали всех участников события, но никто не сказал ничего яркого. Даже и не пытался, единственные серьёзные эмоции у бойцов вызвало то самое шестикратное увеличение бонусов. Но для зрителей это особо ничего не даёт.

Про не самый сильный для юбилейного турнира кард мы уже упоминали. 12 действующих и экс-чемпионов — это здорово, но чемпионы бывают разными. Самый яркий бой устроили парни, которые никогда не были полноценными чемпионами — Макс Холлоуэй и Джастин Гэтжи выдали зрелище настолько высокого уровня, что их бой навсегда войдёт в историю промоушена. А вот Вэйли Чжан и Сяонань Янь хотя и неплохо порубились, но всё-таки их пара изначально казалась недостаточно масштабной для второго по значимости боя UFC 300, что и подтвердилось в октагоне.

Увы, нашлись и откровенно провальные поединки. Например, Бо Никал, которого называют новым Хабибом, тоскливо возил своего соперника в партере, даже не пытаясь порадовать зрителей. Как этот парень попал в основной кард такого турнира, непонятно. Большего ждали от схватки Армана Царукяна и Чарльза Оливейры, а уж на поединке Алджамейна Стерлинга зрители едва не заснули. Алджо вообще нечасто даёт огня, почему его дебют в новом весе тоже решили поставить на UFC 300?

Прелимы и ранние прелимы оказались даже ярче, чем основной кард. Пожалуй, это главный показатель не самого удачного матчмейкинга. Да и с распиаренными бонусами получилось забавно: вместо привычных пяти-шести бонусов Дана Уайт выдал всего три, два из которых достались Максу Холлоуэю. А ведь достойные претенденты были, чего стоит хотя бы быстрый нокаут в главном поединке вечера. Есть ощущение, что мистер Уайт решил банально сэкономить, что выглядит не самым удачным ходом.

Забавно, но ярчайшим событием UFC 300, помимо гениального боя Гэтжи — Холлоуэй и драки Царукяна с фанатом, оказалась итоговая пресс-конференция. На которой Дана Уайт объявил следующие бои для настоящих хедлайнеров промоушена — Ислама Махачева и Конора Макгрегора. Поэтому хочется констатировать: юбилейный турнир получился достаточно крутым, но мы ожидали большего. Наши ожидания — наши проблемы?