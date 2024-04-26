Новый вес — новая жизнь. Зачем экс-чемпионы UFC меняют диеты и дивизионы

Покорение второго дивизиона — мечта любого чемпиона UFC. Однако не всегда они идут в новую категорию в статусе обладателя титула. В последнее время бывшие чемпионы стали менять категорию, чтобы перезагрузить карьеру и во многом избавиться от тяжестей весогонки и мучительных диет. Но оправданное ли это решение?

Стоит начать с того, что первым из экс-чемпионов, кто решился сменить дивизион в поисках успеха, стал легендарный Капитан Америка Рэнди Кутюр. После череды неудач в «королевском» дивизионе Рэнди в 2003 году решил попробовать свои силы категорией ниже и смог в первом же поединке завоевать титул. Это был первый случай, когда бывший чемпион смог закрепиться в новом дивизионе.

В последние годы эта тенденция стала преобладать. Бывшие обладатели титулов перестали завершать карьеру и уходить в кулачные бои или поп-бокс. Они начали пробовать себя в новых весовых, чтобы вновь ощутить вкус побед и вернуть ощущения того, что на талии вновь блестит сокровенное золото.

Дейвисон Фигейреду Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Пользуясь именно этой логикой, бразильский боец Дейвисон Фигейреду решил подчинить себе легчайший дивизион. Вместо того чтобы проводить бесконечные трилогии и квадрологии в наилегчайшем весе, Бог войны справедливо решил подняться в весе и навести шума в 61 кг. И стоит сказать, что он выглядит как минимум неплохо. За счёт хорошего бокса на дистанции и способности резать углы он смог в дебюте победить довольно неудобного гейткипера в лице Роба Фонта. Тогда фанаты и аналитики не верили в шансы Фигейредо успешно закрепиться в новом дивизионе. Однако ему удалось заткнуть критиков и уже во втором поединке подтвердить серьёзность своих намерений. Он стал первым, кто смог не просто перевести в партер, но и задушить Коди Гарбрандта. Американец, несмотря на спад, всё равно имеет 80% защиты от тейкдаунов, что его не спасло в поединке с Фигейреду. И на данный момент у Дейвисона уже две победы в дивизионе в боях с сильными соперниками. Он уже говорит о титульнике с О'Мэлли, но, скорее всего, ему предстоит добыть ещё как минимум одну победу, чтобы войти в число претендентов.

Бой Алджамейн Стерлинг — Келвин Каттар Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Однако не каждый экс-чемпион поднимается в весе из-за бесперспективности дальнейшей карьеры. Выступавший с Дейвисоном на UFC 300 Алджамейн Стерлинг сменил категорию немного по другим причинам. Главной особенностью его перехода стало желание уступить титул своему другу и спарринг-партнёру Мерабу Двалишвили. Однако, помимо этого обстоятельства, сам Стерлинг неоднократно заявлял, что ему с годами становится сложно гонять до 61 кг. И в бою с Каттаром Алджо, несмотря на то что выступление было не особо зрелищным, смог успешно применить свою борьбу против достаточно крупного парня. Ему удалось полностью нейтрализовать сильнейшую сторону оппонента, не дав тому ни единого шанса на победу. Если Стерлингу удастся также успешно применять борьбу против следующих соперников, то вполне вероятно, что через год он станет рассматриваться как один из претендентов.

Но главным примером, что смена категории влияет на бывших чемпионов положительно, стал Алекс Перейра. 9 апреля 2023 года многие фанаты отвернулись от Поатана после того, как тот улетел в «страну снов» в титульном реванше с Исраэлем Адесаньей. Однако сразу же после поражения он заявил о планах перейти в 93 кг. И что мы видим? Чуть больше года спустя после поражения от Иззи Алекс не только стал чемпионом, но и провёл первую защиту титула. Также в этом дивизионе он является непобеждённым и идёт на серии из трёх побед, а все соперники, с которыми он сталкивался ранее, были чемпионами. И именно Перейре доверили возглавить главный турнир года — UFC 300. Просто безумие.

Безусловно, переход в другую категорию для экс-чемпионов это огромный риск, который может быть неоправданным. Сказываются и возраст, и набор дополнительного веса, и потеря в скорости. Однако идея стать двойным чемпионом или вообще дать себе второй шанс в иных обстоятельствах привлекает бывших доминаторов. Тем более когда есть яркие примеры, что это не является недостижимой целью. В целом переход в другой вес — это новая возможность доказать не только себе, но и фанатам, что ты ещё способен быть конкурентоспособным, с тобой пока окончательно не покончено, а твой пик ещё продолжается.