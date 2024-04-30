Старший пнул ринг-гёрл, младший устроил «грязь». Хейбати — самая скандальная семья поп-MMA

Российские единоборства давно доказали, что иногда по уровню хайпа и ярких событий они способны даже превосходить зарубежных конкурентов. На минувших выходных прошёл очередной турнир лиги Hardcore FC. Стадионное событие на «ЦСКА Арене» обещало получиться грандиозным. Поединки проходили по правилам кулачных боёв. А в главном противостоянии вечера свой давний конфликт должны были закрыть Мухамед Калмыков и Мохаммад Хейбати. Но, к сожалению, вместо выяснения отношений по правилам зрители увидели откровенное хамство и очередной скандал.

С самого первого раунда соперники стали обмениваться колкими словесными выпадами в сторону друг друга. Они делали это параллельно с увесистыми панчами и хорошей работой на кулаках. Было довольно любопытно, что Хейбати, считавшийся перед началом боя аутсайдером, смог поймать свой темп и диктовать условия. А Калмыков раскачивался медленнее, особенно события не форсировал. А со второго раунда началось настоящее «веселье». Мухамед решил воспользоваться любимым приёмом Дмитрия Бивола и несколько раз наступил сопернику на ногу. Но Мохаммад от этого просто взорвался в моральном плане.

Хейбати начал активно нарушать правила. Он пытался бить соперника плечом, уходил в клинч и там наносил удары исподтишка. Судья несколько раз делал замечания и предупреждал, что может даже остановить поединок. В одном из моментов он решил снять очко с Мохаммада. И в итоге в ринг пришлось выскочить даже Анатолию Сульянову. Тот схватил микрофон и попытался успокоить оппонентов. А команда Хейбати буквально на повышенных тонах кричала на своего подопечного. Складывалось ощущение, что ситуация окончательно выходит из-под контроля.

Поединок продолжился, но лишь для того, чтобы завершиться досрочно. Мухаммед понял, что выводит соперника из себя, вновь наступил оппоненту на ногу. И Хейбати окончательно потерял голову. Он пошёл в размены, где пропускал тяжелейшие удары и шатался. В итоге Мохаммад понял плачевность своего положения и допустил самое грубое нарушение правил. В одном из моментов он просто попытался ударить соперника ногой. Калмыков увернулся, а рефери моментально принял решение остановить поединок. Таким образом, Хейбати был дисквалифицирован и лишился возможности продолжить борьбу.

Мохаммад Хейбати Фото: vk.com/hardcore.fighting

После поединка было видно раздражение Сульянова. Он прекрасно понимал, что главный бой вечера завершился разочарованием для болельщиков. А сам Хейбати отреагировал радикально. Он заявил, что больше не собирается выступать на турнирах под эгидой организации Hardcore FC: «Хочу сказать, вы больше меня не увидите на «Хардкоре». Я больше не хочу там выступать. Спасибо всем за поддержку, давайте, всем счастливо».

Любопытно, что громкий скандал с участием младшего брата случился буквально через считаные дни после того, как отличился со знаком «минус» старший. 19 апреля в Москве прошёл очередной турнир Hardcore MMA, главным событием которого стал поединок между Али Хейбати и Аркадием Осипяном. Ивент проходил как обычно, была даже яркая победа глухим нокаутом, но в итоге всё обернулось мощным скандалом. Ещё перед началом поединка Али не придумал ничего лучше, чем отвесить пинок проходящей ринг-гёрл с табличкой с номером раунда. В итоге перед ней пришлось извиняться, а лига приняла решение пожизненно отстранить бойца.

Пожалуй, прямо сейчас братья Хейбати – самая скандальная династия в поп-MMA. Бойцы постоянно участвуют в разборках и получают серьёзные наказания. С лигой Hardcore каждому из них уже пришлось попрощаться. Будет довольно интересно посмотреть за тем, как именно бойцы попытаются решить проблемы со своим будущим. С одной стороны, многие лиги вполне могут заинтересоваться такими скандальными спортсменами, превращающими свои поединки в невероятный перформанс. С другой – промоушены должны понимать, какие репутационные риски несёт в себе такое подписание.