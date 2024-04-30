Минеев близок к завершению карьеры. Изучаем, почему он был так хорош

Известный российский боец Владимир Минеев в минувшие выходные одержал очередную победу в своей профессиональной карьере. В Ульяновске он оказался сильнее Константина Глухова по правилам кикбоксинга, после чего высказался о скором завершении карьеры.

«Завершу ли я карьеру в Ульяновске? Я планировал в этом году завершать бойцовскую карьеру. Год ещё не закончился. Дома боксировать очень волнительно, нужно будет подумать», — сказал Минеев после выступления.

Интересно, что у Владимира есть согласованные планы на этот год. Летом должен состояться его поединок по правилам бокса против Магомеда Исмаилова, с которым он дважды встречался по правилам ММА, а также Минеев должен провести ещё один бой против Ивана Штыркова, которого победил по правилам кикбоксинга, но реванш должен состояться уже по правилам смешанных единоборств.

Непонятно, состоятся ли эти поединки или нет, но даже без них карьера Минеева была насыщенной и яркой, а сам Владимир по праву считается одним из лучших универсальных бойцов России. База Минеева – это кикбоксинг, которым он начал заниматься ещё в раннем детстве в Ульяновске. В 2008 году Владимир выиграл чемпионат России по любителям, следом – чемпионат Европы. Параллельно с этим Минеев начал выступать и в профессиональном кикбоксинге, где также показывал зрелищные бои и одерживал яркие победы.

В 2014 году Владимир залетел в смешанные единоборства, подписав контракт с Fight Nights, и залетел более чем успешно – в первых пяти боях он одержал пять побед нокаутами в первых раундах. К мощной бойцовской базе Владимир стал добавлять и борьбу, прогрессировал как боец смешанного стиля и даже забрал несколько побед сабмишенами.

Конечно, широкую известность Минееву принесли поединки против Магомеда Исмаилова. Сначала в 2018 году они закатили пятираундовую рубку, которая завершилась вничью раздельным решением судей. После этого Владимир одержал четыре победы подряд, взял пояс организации и провёл не менее яркий реванш против Маги, в котором победил техническим нокаутом. Интересно, что после этого поединка Минеев больше не выступал в смешанных единоборствах, предпочитая выступать по кикбоксингу, но при этом он оставил яркий след в мире ММА. Без смешанных единоборств Владимир бы вряд ли достиг такой популярности, выступая только в кикбоксинге.

Бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова Фото: VK.COM FIGHTNIGHTSOFFICIAL

За счёт чего Минеев был так хорош на протяжении всей своей карьеры? Во-первых, это, конечно, ударная техника. У Владимира хорошие кики по разным этажам, которые заставляют быть соперников в постоянном напряжении, плюс, конечно, работа на руках. У Минеева неплохой размах рук, за счёт которого он мог доставать своих соперников. Во-вторых, это умение нейтрализовать сильные стороны своего соперника. В поединках с Исмаиловым, например, Минеев избегал борьбы и пытался вымотать Магомеда, что отлично получилось во втором бою. А в бою со Штырковым Владимир не давал Ивану разряжаться фирменными размашистыми боковыми, которыми Штырков тушил свет многим своим соперникам. Минеев грамотно умеет подстраиваться под соперника, при этом от своего стиля он не отходит. В-третьих, Минеев отлично умеет держаться в медиапространстве, при этом его высказывания иногда бывали жёсткими, но не переходящими грань.

Отличные спортивные навыки и умение работать на публику сделали из Минеева одну из самых ярких российских звёзд мира единоборств. Конечно, хотелось бы, чтобы Владимир в своё время попробовал себя за рубежом, в Bellator или в UFC, но не сложилось. При этом и в России у Минеева была сложнейшая оппозиция, на фоне которой Владимир смотрелся очень уверенно. За примерами далеко ходить не надо: в прошлом году Минеев нокаутировал экс-чемпиона Bellator Рафаэля Карвальо.

Да и в целом за долгую спортивную карьеру у Минеева было много громких противостояний. В смешанных единоборствах Владимир потерпел всего одно поражение, и то сумел закрыть его в реванше. Ну, а в кикбоксинге Минеев точно был одним из самых ярких российских представителей.

Конечно, хотелось бы, чтобы Владимир провёл запланированные на этот год поединки с Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым, но даже без них подходящая к концу карьера ульяновского кикбоксёра была яркой, и Владимир точно оставил свой след в мире российских единоборств.