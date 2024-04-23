Мог повторить путь Федора, но выбрал комфорт. Минеев не реализовался как суперзвезда

28 апреля в Ульяновске состоится вечер профессионального кикбоксинга от ФКР PRO. Главным событием этого ивента станет противостояние двух титулованных кикбоксёров Владимира Минеева и Константина Глухова. Волжанин добился больших успехов, выступая по правилам смешанных единоборств. Но на протяжении длительного времени Владимир не дерётся в MMA. А ведь Минеев – чемпион Fight Nights Global в среднем весе. Кроме того, боец имел прекрасную возможность броситься на покорение UFC и даже получал конкретное предложение. Но в итоге сосредоточился на продвижении своей карьеры на родине.

Владимир стал настоящей суперзвездой организации Fight Nights Global, в которой дебютировал в 2014 году. С тех пор Минеев неизменно выступал в промоушене Камила Гаджиева, иногда заглядывая в другие лиги. За профессиональную карьеру в MMA Волжанин набил мощный рекорд – 17-1-1. А главным её украшением стало противостояние с Магомедом Исмаиловым. В первом поединке раздельным решением была ничья. А во втором бою Владимир разбил Лысого хищника техническим нокаутом на исходе третьего раунда. И после него Минеев получил предложение мечты.

Владимир Минеев российский боец смешанных единоборств, чемпион Fight Nights Global «Звали ли меня в UFC после второго боя с Исмаиловым? Да, мне писали оттуда, были и ранее предложения от Bellator и UFC через других людей. Например, Алексей Олейник обратился, с которым мы раньше много взаимодействовали. Мы, спортсмены, всегда изучаем финансовые условия, смотрим, как обстоит ситуация. Когда у меня были желание и настрой переехать на Запад, таких предложений не приходило. Теперь же у меня свои планы. Я в России вышел на уровень заработков топ-спортсменов в Америке. Если взять условные $ 500 тысяч, которые получают лидеры за бой в UFC, вычесть налоги и сравнить с моими доходами — я получаю не меньше».

Позже россиянин ещё раз высказывался о предложениях из-за океана. И каждый раз объяснял, что пробовать там свои силы вполне может, но не собирается: «Хочу сказать, что не нужно делать кумиров из них, думая, что они какие-то нереальные. Всё то же самое, просто чуть-чуть красочнее, чуть-чуть денег больше. Весь мир подсажен на доллары, американскую печатную машинку, и поэтому вся энергетика находится там. Нам нужно своё развивать».

ВЛАДИМИР МИНЕЕВ И МАГОМЕД ИСМАИЛОВ Фото: FIGHTNIGHTS.RU

Стоит отметить, что Владимир совершенно точно не потерялся бы в UFC. Причём это касается абсолютно всех аспектов. В плане профессионального мастерства никаких претензий к Минееву нет. Он является очень разносторонним и универсальным бойцом. За всю карьеру Волжанин потерпел всего лишь одно поражение. Остановить Владимира смог Майкель Фалькао. Но даже он не смог финишировать россиянина. Победа была добыта опытным бразильцем лишь большинством судейских голосов. И бой был настолько близким, что отдать его можно было в каждую из сторон. А ничья с Исмаиловым также случилась после вердикта, и тоже мнение было не единогласным. Казалось, что тот поединок Владимир забирал.

Никаких вопросов к Минееву нет и в плане умения прогревать свои бои. С одной стороны, его трэш-ток – умный и интересный. Это успели на себе прочувствовать и Исмаилов, и Иван Штырков, и другие российские топы. С другой — Владимир способен устроить настоящее шоу, переходя за грань. Многие до сих пор помнят знаменитую драку в клетке на одном из турниров Fight Nights Global. Тогда на Минеева накинулись толпой, за Волжанина было страшно. Но Владимир с достоинством справился с этим испытанием.

Владимир мог повторить путь Фёдора, но выбрал комфорт. Емельяненко стал суперзвездой Bellator, а Минеев так и не доехал до UFC. К сожалению, мы так и не увидели одного из самых ярких российских бойцов в лучшей лиге на планете. Топовый средневес совершенно точно не затерялся бы в своём дивизионе. И, возможно, проявил бы себя даже ярче Хамзата Чимаева. Но стоит отметить, что и на родине Владимир проводит запоминающуюся карьеру, давно стал любимчиком фанатов и желанным соперником для любого бойца. Поэтому вряд ли Минеев жалеет, что в своё время не поставил подпись под контрактом с лигой Даны Уайта.