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UFC 300: Чарльз Оливейра — Арман Царукян, драка с фанатом, показал неприличный жест, российский боец оштрафован, гонорар

Драка с фанатом не сошла Царукяну с рук. Вместо рекордного бонуса — потерянные деньги
Сергей Сорокин
Драка с фанатом не сошла Царукяну с рук
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Российский боец лишился части гонорара, но получит титульный шанс.

В ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) прошёл юбилейный турнир UFC 300. Самым громким получился поединок, в котором между собой бились Чарльз Оливейра и Арман Царукян. Российский боец одержал важнейшую победу и теперь получит от организации свой титульный шанс. Правда, не обошлось и без скандалов. Арман ещё до начала поединка успел попасть в неприятную историю. Царукян устроил потасовку с болельщиком, находившимся в первых рядах. Сначала казалось, что поступок сойдёт россиянину с рук. Но в итоге его всё-таки настигли неприятные последствия.

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На пресс-конференции после турнира Дана Уайт высказывал опасения, что фанат может обратиться в суд. Но получилось совершенно иначе. Во-первых, сам болельщик заявил, что никаких претензий не имеет. Во-вторых, он отметил, что сам спровоцировал бойца на конфликт. Более того, фанат решил извиниться перед россиянином за содеянное: «Надеюсь, меня не выгонят». Я хотел бы извиниться перед Арманом за то, что спровоцировал его, оттолкнув. Я весь день был на взводе, и этот момент меня подкосил. Я впервые присутствовал на живом событии UFC, и это было просто невероятно».

Права на видео принадлежат UFC. Просмотреть момент можно в телеграм-канале «Чемп.FIGHTS».

Ситуацию решила не спускать с рук Атлетическая комиссия штата Невада. Она очень быстро заблокировала гонорар бойца. Стоит отметить, что своё внимание организация обратила не только на Царукяна, но и на Диего Лопеса. Тот после победы над представителем Нигерии Содиком Юсуффом перелез через сетку октагона и спустился к зрителям. Изначально даже имелась опасность, что россиянина могли дисквалифицировать. Об этом сообщил его менеджер Саят Абдрахманов: «Может быть штраф и дисквалификация. Там примут решение».

Арман Царукян

Арман Царукян

Фото: Josh Hedges/Getty Images

В итоге Атлетическая комиссия штата Невада не стала отстранять бойцов от выступлений. Но решила наказать спортсменов деньгами. Царукян получил штраф в $ 31 600, Лопес – $ 5000. Всего за выступление на UFC 300 Арман заработал $ 158 тыс. С учётом удержанных средств он получит $ 126 400. С одной стороны, наказание получилось достаточно мягким, особенных санкций на россиянина наложено не было. Но при этом Царукян лишился 20% от заработанного. Пока некоторые бойцы завершили UFC 300 с рекордными бонусами, Арман денег лишь лишился.

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Стоит отметить, что Царукян вряд ли сильно расстроен вынесенным решением. Он мог получить длительную дисквалификацию, но отделался лишь денежным штрафом, причём не самым крупным. Кроме того, теперь Арман может спокойно начинать подготовку к титульному противостоянию с Исламом Махачевым. Самая вероятная дата – осенний турнир UFC в Абу-Даби.

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