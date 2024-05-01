Грузинский боец обвинил Россию в подкупе. В любительском боксе громкий скандал

На днях в Белграде (Сербия) завершился чемпионат Европы по боксу. Правда, отголоски этого события звучат до сих пор. Прогремел громкий скандал, в эпицентре которого оказалась сборная России. Во время финального дня состоялся поединок за золотую медаль, в рамках которого бились Тархан Идигов и Лаша Гурули. Грузинский боксёр снялся перед началом третьего раунда в знак протеста против несправедливого судейства. А теперь неожиданно решил обвинить российскую сторону в подкупе.

Стоит отметить, что сам поединок получился довольно любопытным. Первый раунд прошёл в равной борьбе. Судьи выставили победу российского боксёра со счётом 4-1. Но грузинский боец от этого начал нервничать. Во второй трёхминутке Идигов перехватил инициативу, забрал её концовку. Поэтому на результаты второго раунда грузинская сторона вряд ли может сетовать. Было странно наблюдать за тем, что Лаша демонстративно снимается с поединка, беснуется и ругается с судьями. Кроме того, Гурули отказался фотографироваться с победителем.

Тархан Идигов и Лаша Гурули Фото: Федерация бокса России

Теперь же Лаша заявил, что перед началом боя его пытались подкупить: «Накануне поединка нам предложили большую сумму денег. Они не хотели, чтобы я выходил на ринг. Когда они получили окончательный ответ, то сказали, что будут добиваться этой победы во что бы то ни стало. Моя стратегия заключалась в том, чтобы работать на расстоянии, чтобы не было возможности обмениваться ударами. Россиянин проиграл первый раунд по дистанции, и я не думал, что у судей может быть выбор, но они всё равно отдали ему преимущество 4-1».

Пока обвинение выглядит слишком громким. Складывается ощущение, что Лаша просто пытается оправдать своё поражение. Особенно из-за того, что Гурули снялся откровенно рано, поединок был близким. Но это указал и двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко: «Сложно сказать. В первом раунде, может быть, был поинтереснее грузинский боксёр. Второй раунд был ровный. А третий… Третьего не было. Наш бокс – достаточно субъективный вид спорта, бывает всякое. Может, кому-то кажется, что он был лучше или выигрывал. Не всегда это соответствует действительности. Мне тяжело залезть в голову грузину и знать, что он думал, что он пытается сделать. Есть результат. Первый раунд я бы отдал грузину, второй – россиянину».

Ещё более жёстко по Гурули прошёлся глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов. Он отметил, что Лаша всегда избегал серьёзных вызовов, а теперь пытается хайпиться на ситуации: «Гурули я лично несколько раз предлагал боксировать на проектах IBA, он везде избегал сильных соперников. Он не принял ни одного боя. Лишь поехал один раз, когда заведомо понимал, что выиграет. Для меня этот боксёр – чуть выше среднего пошиба с вымышленной больной психологией. Он не отобрался на Олимпийские игры, хайп наводит специально, заработать себе какое-то имя. Либо защитная реакция. Грузия ждала от него победы. А здесь он оказался проигравшим. На мой взгляд, проиграл психологически, сдался. Он был полон сил, бегал как ненормальный, запрыгивал на углы. Если называть вещи своими именами – он сдался. А в боксе это не воспринимается. Возможно, начали ему задавать какие-то вопросы на родине. Вот и пошла защитная реакция, что его кто-то захотел подкупить. Кому он нужен?»

Эдуард Кравцов глава тренерского совета сборной России по боксу «Я достаточно неплохо знаю этого боксёра. Не первый день следим за ним. Во-первых, в любительском боксе подкупов не существует. Непонятно, для чего это нужно было бы Тархану Идигову. Даже если по бою взять. В первом раунде, возможно, результат мог вызывать какие-то сомнения. Но второй раунд, особенно за счёт убедительной концовки, остался за Тарханом без вопросов. И то, что на эмоциях потом Гурули снялся, — это о многом говорит как о боксёре. Что он не готов бороться с трудностями и проходить дальнейший путь. Потом было демонстративное снятие майки, выпрыгивания в углу. Думаю, что он до боя уже проиграл. А это была защитная реакция, которая идёт до сих пор».

Кажется, что доводы наших экспертов абсолютно справедливы. А всё потому, что Гурули действительно ведёт себя непоследовательно. Он пытается обвинять Россию в подкупе, но никаких доказательств не предоставляет. Более того, заявить о скандальной ситуации грузин решил не сразу, а лишь спустя длительное время. Всё это особенной правдивости его словам не добавляет. Кроме того, официальных обвинений грузинская сторона не выдвигает, протестов не подаёт.

Остаётся надеяться, что ситуация быстро разрешится опровержением. Не хочется, чтобы она сказалась на моральном состоянии Идигова. Россиянин совершенно заслуженно стал одним из победителей чемпионата Европы. А теперь грузинский боксёр пытается запятнать весь российский бокс.